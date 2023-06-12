Китай опроверг проставки бронетехники подразделениям спецназначения из Чечни, принимающим участие в спецоперации на Украине

Мы прилагаем усилия ради мирного диалога, а не поставляем оружие и не разжигаем вражду. Эта позиция очевидна для мирового сообщества. Мы считаем, что по-настоящему ответственные СМИ должны создавать объективные, справедливые и профессиональные новостные материалы, опирающиеся на реальные факты

Китай опроверг поставки бронетехники и других вооружений России, с соответствующим заявлением выступил официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь.В МИД КНР прошел очередной брифинг, на котором украинский журналист попросил представителя ведомства прокомментировать сообщения о якобы поставках китайских бронеавтомобилей подразделениям спецназначения Чечни, принимающим участие в спецоперации на Украине. Ван Вэньбинь украинцу ответил, что Китай никакой бронетехники чеченским подразделениям не поставлял, а также других любых вооружений российской армии. Тем более в Китае не слышали ни о каких "открытых" доказательствах.- приводит МИД КНР слова Ван Вэньбиня.Ранее в ряд российских и украинских ресурсов распространил видео, снятое в Чеченской республике при подготовке к отправке в зону СВО очередных подразделений отряда спецназначения "Ахмат". Среди закупленной для бойцов отряда бронетехники были замечены новые бронеавтомобили, как утверждается, китайского производства. Речь идет о броневиках китайской компании Shaanxi Baoji Special Vehicles Manufacturing.В ролике отсутствует информация, где глава Чечни Рамзан Кадыров закупил эти бронеавтомобили и что это за техника. Сам Кадыров ничего не комментирует, но ранее он заявлял, что в республике будет развернуто производство бронеавтомобилей как для российской армии, так и на экспорт. Возможно, что это и есть те самые обещанные броневики. Хотя все возможно.