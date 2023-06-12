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Китай опроверг проставки бронетехники подразделениям спецназначения из Чечни, принимающим участие в спецоперации на Украине

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Китай опроверг проставки бронетехники подразделениям спецназначения из Чечни, принимающим участие в спецоперации на Украине

Китай опроверг поставки бронетехники и других вооружений России, с соответствующим заявлением выступил официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь.


В МИД КНР прошел очередной брифинг, на котором украинский журналист попросил представителя ведомства прокомментировать сообщения о якобы поставках китайских бронеавтомобилей подразделениям спецназначения Чечни, принимающим участие в спецоперации на Украине. Ван Вэньбинь украинцу ответил, что Китай никакой бронетехники чеченским подразделениям не поставлял, а также других любых вооружений российской армии. Тем более в Китае не слышали ни о каких "открытых" доказательствах.

Мы прилагаем усилия ради мирного диалога, а не поставляем оружие и не разжигаем вражду. Эта позиция очевидна для мирового сообщества. Мы считаем, что по-настоящему ответственные СМИ должны создавать объективные, справедливые и профессиональные новостные материалы, опирающиеся на реальные факты

- приводит МИД КНР слова Ван Вэньбиня.

Ранее в ряд российских и украинских ресурсов распространил видео, снятое в Чеченской республике при подготовке к отправке в зону СВО очередных подразделений отряда спецназначения "Ахмат". Среди закупленной для бойцов отряда бронетехники были замечены новые бронеавтомобили, как утверждается, китайского производства. Речь идет о броневиках китайской компании Shaanxi Baoji Special Vehicles Manufacturing.

В ролике отсутствует информация, где глава Чечни Рамзан Кадыров закупил эти бронеавтомобили и что это за техника. Сам Кадыров ничего не комментирует, но ранее он заявлял, что в республике будет развернуто производство бронеавтомобилей как для российской армии, так и на экспорт. Возможно, что это и есть те самые обещанные броневики. Хотя все возможно.
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14 комментариев
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 19:54
    0
    Китай в своём репертуаре, хитропопость их и погубит.
    1. kromer
      kromer Сегодня, 20:01
      +2
      Цитата: Ропот 55
      Китай в своём репертуаре, хитропопость их и погубит.


      Китай следует своей поговорке про обезьяну смотрящую с дерева на схватку двух львов, не понимая того обезьяна обезьяной и останется, а не львом.
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 20:21
        +4
        Мог бы этому украинцу и по другому ответить. А, то получается, как оправдывается перед жуликом.
  2. Егоза
    Егоза Сегодня, 19:58
    +3
    А собственно, какое ваше собачье дело, кто кому что поставляет? Может подарок на день рождения сделали? )))
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 20:01
      +5
      Егоза hi, дело в том что Пекин как огня боится что его притянут как поставщика чего нибудь для нужд В. С. России, уж очень не хочется Пекину портить отношения с Западом.
      1. kromer
        kromer Сегодня, 20:05
        +4
        Цитата: Ропот 55
        уж очень не хочется Пекину портить отношения с Западом.


        Ну да, а то вдруг санкции на них обрушатся, а для них прибыль важнее авторитета.
        1. Товарищ И
          Товарищ И Сегодня, 20:20
          +3
          При чем тут авторитет и как он может пострадать? И прибыль как-бы важна для экономики страны, нет?
        2. Теренин
          Теренин Сегодня, 20:23
          +2
          Цитата: kromer
          Цитата: Ропот 55
          уж очень не хочется Пекину портить отношения с Западом.


          Ну да, а то вдруг санкции на них обрушатся, а для них прибыль важнее авторитета.

          В этом весь Китай. Но, нас сейчас устраивает, чтобы любая страна просто вела свою независимую политику, а не была под англосаксами.
  3. parabyd
    parabyd Сегодня, 20:11
    +2
    Правильно, Китай нам ничего не поставлял, всё своё, как и Герань. Для бронеавтомобилей у нас же звери используются в названии? Тигр, Рысь и т.д. Предлагаю назвать новый чеченский автомобиль - Пекинес
  4. KCA
    KCA Сегодня, 20:18
    +1
    Да смысл опровергать что-то, у нас давно отлажена поставка всего из Китая, да и из Тайваня, РК тоже не теряется, бабки это всё, просто сейчас на таможне могут глаза прищурить официально, не боясь присесть
  5. МятныйПряник
    МятныйПряник Сегодня, 20:19
    0
    Shaanxi Baoji Tiger 4x4
    Размеры: Длина 5,36 м; Ширина 2,32 м; Высота, 2,30 м
    Полная масса: в боевой готовности 6500 кг, полезная нагрузка ~ 1500 кг
    Экипаж: 2+8/9: водитель, командир + 8-9 солдат
    Силовая установка: 4,7-литровый дизель Cummins ISDE200-30 мощностью 200 л.с.
    Скорость: максимальная скорость 115 км/ч (шоссе)
    Дальность: 600 км (xx миль)
    Вооружение: 7,62 мм или 12,7-14 мм
    Броня: STANAG 1 (от стрелково-осколочного урона)
  6. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 20:31
    0
    Ни Китай, ни Иран не врут. Эта бронетехника и бпла просто производятся у нас. На наших производственных мощностях. Это не запрещено.
    На Украине производились комплектующие для Байрактара. Ежели что. Причём давно
  7. fiv
    fiv Сегодня, 20:36
    -1
    Не понимаю, что так КНР стремается? Ну, продали и продали. Санкций боятся, нейтральными хотят выглядеть? Разучились отправлять в эротическое путешествие?
  8. bubalik
    bubalik Сегодня, 20:42
    0
    Китай начал принимать участие в поставках оружия России. Думаю, что поставка бронеавтомобилей, а это нечто среднее между обычным грузовиком и боевым танкам, — своеобразная “проба пера”, наблюдение за тем, какова будет реакция со стороны Запада. Вероятно, что скоро Запад открыто вступит в военные действия, поэтому Китай и выражает готовность помогать России оружием, делая своеобразный жест-предупреждение в сторону западных государств. Дескать, если Запад будет наращивать применение определенных видов оружия, Россия при помощи Китая даст адекватный ответ. Тем более, у нас есть потери своего оружия, поэтому помощь Китая придется кстати»

    -член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков.