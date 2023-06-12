ВКС РФ планирующими бомбами и другими средствами поражения наносят удары по резервам ВСУ в районе Времевского выступа

Находит своё продолжение тема с нанесением ВКС РФ ударов по противнику на южном направлении. Как уже сообщало «Военное обозрение», российские войска нанесли удары по резервам противника в Орехове и на прилегающих территориях в Запорожской области. Продолжение темы состоит в том, что российская боевая авиация отрабатывает по резервам ВСУ в районе Великой Новосёлки и Времевки. Там в последние несколько дней штурмовые группы противника, усиленные бронетехникой, значительно активизировались, сумев немного продвинуться южнее – в сторону Макаровки и Урожайного.
Украинское командование намеревалось развить успех, бросив на узкий участок резервные подразделения. По задумке ГШ ВСУ, это могло позволить украинской армии не только удержать занятые деревни в серой зоне и несколько высот, но и стремительно продвинуться вперёд при поддержке большего числа танков и другой «стреляющей» бронетехники.
Однако сегодняшняя работа российской беспилотной, армейской, штурмовой и бомбардировочной авиации привела к тому, что резервы противника, которые должны были «разрезать» Времевский выступ, понесли значительные потери, не успев выдвинуться.
Пока одни средства боевой авиации бьют по резервам к северу от Времевского выступа (применяются планирующие авиабомбы ФАБ-250 и ФАБ-500), другие наносят удары на достаточно широком участке от Новодаровки до Новодонецкого. Это не позволяет противнику вклиниться в указанный выступ с западного и восточного направлений.