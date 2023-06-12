Военное обозрение
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ВКС РФ планирующими бомбами и другими средствами поражения наносят удары по резервам ВСУ в районе Времевского выступа

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ВКС РФ планирующими бомбами и другими средствами поражения наносят удары по резервам ВСУ в районе Времевского выступа

Находит своё продолжение тема с нанесением ВКС РФ ударов по противнику на южном направлении. Как уже сообщало «Военное обозрение», российские войска нанесли удары по резервам противника в Орехове и на прилегающих территориях в Запорожской области. Продолжение темы состоит в том, что российская боевая авиация отрабатывает по резервам ВСУ в районе Великой Новосёлки и Времевки. Там в последние несколько дней штурмовые группы противника, усиленные бронетехникой, значительно активизировались, сумев немного продвинуться южнее – в сторону Макаровки и Урожайного.


Украинское командование намеревалось развить успех, бросив на узкий участок резервные подразделения. По задумке ГШ ВСУ, это могло позволить украинской армии не только удержать занятые деревни в серой зоне и несколько высот, но и стремительно продвинуться вперёд при поддержке большего числа танков и другой «стреляющей» бронетехники.

Однако сегодняшняя работа российской беспилотной, армейской, штурмовой и бомбардировочной авиации привела к тому, что резервы противника, которые должны были «разрезать» Времевский выступ, понесли значительные потери, не успев выдвинуться.



Пока одни средства боевой авиации бьют по резервам к северу от Времевского выступа (применяются планирующие авиабомбы ФАБ-250 и ФАБ-500), другие наносят удары на достаточно широком участке от Новодаровки до Новодонецкого. Это не позволяет противнику вклиниться в указанный выступ с западного и восточного направлений.
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8 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 19:58
    +8
    Самое оптимальное-запустить всук в огневой мешок.И сжечь,нафиг.Похоже,так и идет
    1. kromer
      kromer Сегодня, 20:09
      +6
      Цитата: dmi.pris1
      Самое оптимальное-запустить всук в огневой мешок.И сжечь,нафиг.Похоже,так и идет


      Давненько у Украины не было что то подобного Дебальцевскому или Иловайскому котлам. Пора бы уже устроить.
  2. Егоза
    Егоза Сегодня, 20:00
    +6
    применяются планирующие авиабомбы ФАБ-250 и ФАБ-500),

    "Летите, голуби, летите! Передавайте наш привет!"
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 20:02
    +6
    Что у ВСУ не задалось,в прошлые разы видеоряд был сплошной,какие они лихие.Сейчас видел видос от них , нашей МТЛБ краску попортили, а радости полные штаны.Действительно только краску поцарапали.Боцман валиком закатает и как новая будет..
  4. Putnik_16
    Putnik_16 Сегодня, 20:11
    +6
    Молодцы ребята , ударили в самый нужный момент когда они скучковались и готовы были идти вперёд .....
  5. Авиатор_
    Авиатор_ Сегодня, 20:14
    +1
    Пока одни средства боевой авиации бьют по резервам к северу от Времевского выступа (применяются планирующие авиабомбы ФАБ-250 и ФАБ-500), другие наносят удары на достаточно широком участке от Новодаровки до Новодонецкого.
    Полагаю, что больше шумерское ПВО к ЛБС уже не пропустят, как случилось месяц назад, когда были потеряны нами 2 вертолёта и 2 самолёта. Выводы из той трагедии сделаны.
    1. Третий район
      Третий район Сегодня, 20:43
      0
      Цитата: Авиатор_
      Полагаю, что больше шумерское ПВО к ЛБС уже не пропустят

      Вчера на ТВ сказали что поляки возможно усилят ПВО укров на линии фронта. Пришлют комплексы со своими экипажами. Натовцы видят наше превосходство в авиации и начинают помогать уже в наглую.
  6. Rom8681
    Rom8681 Сегодня, 20:24
    0
    Цитата: dmi.pris1
    Самое оптимальное-запустить всук в огневой мешок.И сжечь,нафиг.Похоже,так и идет

    Тысяч триста минимум в мешке сожжём,остальных в плен,ну и остальные убегут с перепуга,а что с ними ,с перепуганными делать будем ?
    Вот это большая проблема