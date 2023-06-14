Zaхлопнуть ловушку: оптимальный момент для нанесения удара уже наступил

Украинское контрнаступление началось. На 12.06.2023 все попытки вооружённых сил Украины (ВСУ) прорвать оборону Вооружённых Сил Российской Федерации (ВС РФ) окончились безрезультатно. По информации Минобороны России, противник понёс значительные потери в технике и личном составе.
Пока никто не может сказать, как будут развиваться события в дальнейшем. У обеих сторон могут иметься свои козыри, однако как они будут использованы, и будут ли использованы вообще, сказать сложно.
Например, ВСУ могут отказаться от попыток осуществления глубоких танковых прорывов для того, чтобы мир не увидел десятки или даже сотни современных западных танков, сожжённых ВС РФ. В то же время ВС РФ будут продолжать медленное продвижение, минимизируя риски потерь техники и личного состава.
С другой стороны, страны Запада будут поддерживать Украину как безнадёжного пациента, подключённого к системам жизнеобеспечения, даже если этот пациент уже полуразложившийся труп.
Некоторым кажется, что медленное проведение Российской специальной военной операции (СВО) – это благо для нашей страны. Промышленность наращивает темпы выпуска вооружений, ВС РФ получают необходимый опыт, восстанавливаются и перегруппировываются бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер».
Однако затягивание СВО несёт в себе колоссальные риски для всех сторон конфликта, и в первую очередь для России. Теряя инициативу на поле боя, чувствуя неизбежность поражения, руководство Украины и их западные кураторы могут пойти на крайне опасные и рискованные меры, например, на провокации с «грязной» ядерной бомбой.
Если посмотреть на развитие ситуации в динамике, то становится хорошо заметно, как всё дальше и дальше заходят украинские националисты – подрыв газопровода «Северный поток», диверсия на Крымском мосту, удары беспилотными летательными аппаратами вглубь российской территории, в том числе атака на базу стратегической авиации в городе Энгельс, удары по Московскому Кремлю, массированные артиллерийские обстрелы населённых пунктов, в которых вообще нет вооружённых сил, вторжение диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) с использованием бронетехники, рейды иностранных наёмников на территорию России.
Уже после начала активной фазы украинского контрнаступления была подорвана Каховская дамба, а также аммиачный трубопровод – можно не сомневаться, что всё это далеко не конец.
Указанные действия осуществляются с почти открытого одобрения стран Запада. От украинских националистов уже звучат фразы о виновности всех 100 % жителей России, это получается, что виновны даже новорождённые младенцы – ничего иного от адептов идеологии гитлеровской Германии ждать не приходится, славян и евреев они сжигали по точно такому же принципу, тем не менее западная пресса и политики всегда найдут для них оправдание.
В материале «Позиционный тупик или затишье перед бурей» мы рассмотрели три сценария – «пессимистичный», «осторожный» и «оптимистичный», в рамках которых, предположительно, может развиваться украинское контрнаступление. На момент написания статьи реализуется скорее «осторожный» сценарий, в рамках которого ни одна из сторон не получает решающего преимущества, однако пока делать окончательные выводы ещё рано – неудачные атаки ВСУ могут быть лишь началом более серьёзного наступления, равно как и планы ВС РФ могут включать попытки осуществления активного наступления после того, как украинское контрнаступление выдохнется.
Проблема в том, что сама постановка вопроса о том, кто получит решающее преимущество в текущем противостоянии и получит ли его кто-то вообще, говорит о том, что силы России и Украины с её североатлантическими кукловодами, сопоставимы. Преимущества ВС РФ в технике и вооружениях компенсируются преимуществами ВСУ в разведке, управлении и связи, которые им предоставляют страны Запада.
Исходя из вышеизложенного, можно предположить, что победа одной из сторон может быть достигнута в первую очередь благодаря выбору оптимальной стратегии и тактики, а главное решительности и беспощадности в принятии решений. К сожалению, ВСУ зачастую ведут себя куда более дерзко, иногда возникает такое ощущение, что какие-то силы не позволяют ВС РФ действовать максимально эффективно.
Эту ситуацию срочно необходимо исправлять.
Рубить хвост кусками
Это понятие используется для обозначения тактики, когда преследователи убегающего растягиваются в погоне за ним. Затем, он ненадолго притормаживает, для того, чтобы поразить одного или нескольких преследователей, а затем продолжает убегать. В нашем случае, «хвост» – это Украина, а «рубить хвост кусками» – это брать Украину под контроль по частям.
Да, речь вновь пойдёт о необходимости уничтожения транспортных сооружений на Днепре.
То, что справа – это половина Украины, её наиболее пророссийская часть, промышленно наиболее развитый район Украины
Это необходимо сделать вне зависимости от того, как будет развиваться украинское контрнаступление. Будет ВСУ сопутствовать успех – уничтожив мосты, мы лишим их снабжения и резко ослабим давление на наши позиции. Превратится «контрнаступ» в многомесячное, а то и многолетнее стояние в окопах по примеру Первой мировой войны, уничтожение мостов через Днепр позволит обратить ситуацию в нашу пользу. Перейдут российские войска в наступление – уничтожение мостов через Днепр на порядок, а то и на несколько порядков, упростит денацификацию Восточной Украины.
Не стоит питать иллюзий – в случае если ВС РФ начнут активно продвигаться в сторону Днепра, ВСУ гарантированно взорвут мосты, как сделали это с Каховской дамбой.
Что мы приобретём от сохранения мостов? Имидж «добреньких»? Соблюдающих международные законы?
Этого не будет. украинцы сами взорвут мосты, и весь мир обвинит в этом нас. Без вариантов.
Готовность стран Запада к сотрудничеству с Россией прямо пропорциональна эффективности, с которой мы можем их убивать.
И она никак не связана с нашим миролюбием и соблюдением международных законов.
Уж ВСУ-то не будут колебаться ни секунды. Пока наша армия и ЧВК будут в грязи и в крови брать населённый пункт за населённым пунктом, превращая их в лунный ландшафт, как это произошло в Артёмовске, будут гибнуть бойцы с обеих сторон – в ВСУ полно насильно мобилизованных из Восточной Украины, которых как раз и будут в первую очередь использовать как пушечное мясо. Кроме того, в случае российского наступления будут разрушены все промышленные предприятия, которые жизненно важны для нашей экономики и обороноспособности.
Именно поэтому удар должен быть внезапным, жёстким и ошеломляющим, для того, чтобы руководство Украины, ВСУ и СБУ потеряли точку опоры, почувствовали, что уже никакие силы и действия не позволят им удержаться на левом берегу Днепра.
Сейчас, когда ВСУ сосредоточили на левом берегу Днепра значительные силы – самое время нанести удар, в результате которого почти иссякнет возможность их снабжения.
Без снабжения, без шансов на победу, ВСУ на территории Восточной Украины могут быть разгромлены в минимальные сроки, а их техника и бойцы использованы для дальнейшего наступления на Западную Украину. И пусть никого не смущает, что нынешний противник может пойти в наших рядах, это нормальный исторический опыт – как быстро США стали готовить только что разгромленную немецкую армию для нового похода на СССР?
Разрушение транспортных сооружений на Днепре может быть реализовано с использованием:
– крылатых ракет (КР) «Калибр» и ракет оперативно-тактического комплекса (ОТРК) «Искандер»;
– гиперзвуковых аэробаллистических ракет воздушного базирования «Кинжал»;
– гружёных взрывчаткой безэкипажных кораблей и/или катеров (БЭК);
– автономных необитаемых подводных аппаратов (АНПА) с мощной конвенциональной боевой частью;
– превращённых с «самолёты-снаряды» устаревших грузовых и транспортных самолётов;
– доработанных для нанесения ударов по наземным целям тяжёлых противокорабельных ракет комплексов «Базальт», «Вулкан» и «Гранит».
Уничтожение транспортных сооружений на Днепре – это непростая задача, но она вполне решаема
В идеале одновременно с уничтожением транспортной инфраструктуры на Днепре должен быть нанесён массированный удар по центрам принятия решений. Потеря крупных воинских группировок, территорий и значительной части руководства страны и вооружённых сил вполне могут привести к тому, что население Украины просто перестанет верить в возможность «перемоги».
Вывод
Уничтожение транспортных сооружений на Днепре позволит:
– полностью захватить инициативу;
– максимально сократить сроки проведения СВО;
– уменьшить человеческие потери с обеих сторон;
– сохранить в целости города и промышленные предприятия Восточной Украины;
– прекратить обстрелы Белгородской области;
– подорвать веру населения Украины в возможность победы;
– лишить иллюзий страны Запада относительно их способности обеспечить Украине победу.
Время для нанесения решительного удара действительно пришло.