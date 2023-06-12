Германия открыла совместный специальный центр по ремонту бронетехники ВСУ на территории Словакии

В Словакии начал свою работу центр, введен полноценный режим работы. Какие точно системы вооружения обслуживаются, я сообщить не могу

Новый германо-словакский центр по ремонту украинской бронетехники начал работу на территории Словакии. Об этом заявил представитель Минобороны Германии в правительстве Митко Мюллер.Выступая на брифинге в немецком правительстве, Мюллер заявил, что Германия достроила на территории Словакии и запустила в работу специальный ремонтный центр, предназначенный для обслуживания, ремонта и восстановления бронетехники ВСУ, переданной западными странами. Другие подробности он раскрывать отказался.- заявил представитель немецкого военного ведомства.О том, что Берлин и Братислава договорились о строительстве на территории Словакии специального центра для восстановления поврежденной техники украинской армии, сообщалось в ноябре прошлого года. Занимавшая в то время пост министра обороны Германии Кристина Ламбрехт заявила, что обговорила все детали по строительству со своим коллегой из Словакии Ярославом Надем. Работу центра будет координировать Германия, особое внимание там будут уделять ремонту самоходных гаубиц и систем залпового огня.Еще один оборонный кластер создается на территории Чехии, договор подписан в феврале этого года. С украинской стороны документ подписал "Укроборонпром", с чешской - компания VOP CZ, принадлежащая Минобороны республики. Соглашение подразумевает совместное производство, ремонт и разработку бронированной техники, а также создании цепей поставки деталей и изделий. В рамках договора предполагается создание ремонтных хабов для восстановления украинской военной техники, а также создание совместных научно-исследовательских центров. Также сюда входит производство боеприпасов на новых и уже созданных предприятиях.