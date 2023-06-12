На основании договорённостей между Януковичем, президентом Украины, и председателем КНР Си Цзиньпином от 2013 года, Пекин обязался предоставить Украине гарантии безопасности в случае применения против Украины ядерного оружия . Тогда было опубликовано совместном заявление о взаимных гарантиях по вопросам безопасности.

Сегодняшнее заявление японского премьера Фумио Кисиды по украинской теме обратило на себя особое внимание. Премьер Японии прокомментировал один из вопросов в профильном комитете нижней палаты парламента страны. Вопрос касался гарантий безопасности для Украины и, конкретно, «ядерных гарантий» - так называемого возможного принятия Украины под «ядерный зонтик».Ответ на этот вопрос со стороны Кисиды был крайне неожиданным. По словам японского премьера, Украина уже находится под «ядерным зонтиком», причём эту защиту ей обеспечивает Китай.Кисида:Речь идёт о подписанной Виктором Януковичем и Си Цзиньпином декларации о развитии стратегического партнёрства в 2013 году.Отсылка к 2013 году и президентству Януковича со стороны японского премьера лишний раз подчёркивает лицемерие западного мира и вращающейся вокруг него Японии. Глава японского правительства, рассказывая о договорённостях Си и Януковича, забыл своим парламентариям напомнить о том, что именно Янукович в 2014 году (менее чем через год после заявления в Пекине) был свергнут на Украине в ходе антиконституционного переворота. Мало того, против Януковича на Украине начали возбуждать уголовные дела, отменяя один за другим подписанные им в должности президента документы.Получается, что японский премьер, напоминая о соглашении времён Януковича, легитимизирует украинского президента и подчёркивает незаконность его свержения? Или имеет место очередной вариант «вы не понимаете, это другое», когда с одной стороны Токио в 2014 году отказал Януковичу в легитимности, а сегодня – в 2023-м – вдруг вспомнил о том, каких договорённостей на международной арене достигал украинский президент…