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Японский премьер заявил, что в 2013 году Китай в соглашении с Януковичем предоставил Украине «гарантии ядерной безопасности»

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Японский премьер заявил, что в 2013 году Китай в соглашении с Януковичем предоставил Украине «гарантии ядерной безопасности»

Сегодняшнее заявление японского премьера Фумио Кисиды по украинской теме обратило на себя особое внимание. Премьер Японии прокомментировал один из вопросов в профильном комитете нижней палаты парламента страны. Вопрос касался гарантий безопасности для Украины и, конкретно, «ядерных гарантий» - так называемого возможного принятия Украины под «ядерный зонтик».


Ответ на этот вопрос со стороны Кисиды был крайне неожиданным. По словам японского премьера, Украина уже находится под «ядерным зонтиком», причём эту защиту ей обеспечивает Китай.

Кисида:

На основании договорённостей между Януковичем, президентом Украины, и председателем КНР Си Цзиньпином от 2013 года, Пекин обязался предоставить Украине гарантии безопасности в случае применения против Украины ядерного оружия. Тогда было опубликовано совместном заявление о взаимных гарантиях по вопросам безопасности.

Речь идёт о подписанной Виктором Януковичем и Си Цзиньпином декларации о развитии стратегического партнёрства в 2013 году.

Отсылка к 2013 году и президентству Януковича со стороны японского премьера лишний раз подчёркивает лицемерие западного мира и вращающейся вокруг него Японии. Глава японского правительства, рассказывая о договорённостях Си и Януковича, забыл своим парламентариям напомнить о том, что именно Янукович в 2014 году (менее чем через год после заявления в Пекине) был свергнут на Украине в ходе антиконституционного переворота. Мало того, против Януковича на Украине начали возбуждать уголовные дела, отменяя один за другим подписанные им в должности президента документы.

Получается, что японский премьер, напоминая о соглашении времён Януковича, легитимизирует украинского президента и подчёркивает незаконность его свержения? Или имеет место очередной вариант «вы не понимаете, это другое», когда с одной стороны Токио в 2014 году отказал Януковичу в легитимности, а сегодня – в 2023-м – вдруг вспомнил о том, каких договорённостей на международной арене достигал украинский президент…
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23 комментария
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  1. Kvakosavrus
    Kvakosavrus Сегодня, 21:09
    +3
    Просто неправильно приготовленную фугу сожрал вот и бредит
    1. Mavrikiy
      Mavrikiy Сегодня, 21:14
      +8
      Цитата: Kvakosavrus
      Просто неправильно приготовленную фугу сожрал вот и бредит

      Мягко сказано. fool fool fool "ядерную безопасность Украине гарантировали", при ее нейтральном статусе, США, РФ и прочие.... А "нейтральность" потеряли, то и гарантии request ёк.
  2. kromer
    kromer Сегодня, 21:11
    +2
    На основании договорённостей между Януковичем, президентом Украины, и председателем КНР Си Цзиньпином от 2013 года, Пекин обязался предоставить Украине гарантии безопасности в случае применения против Украины ядерного оружия. Тогда было опубликовано совместном заявление о взаимных гарантиях по вопросам безопасности.


    Чего то на фейк похоже. Будет Китай из-за какой то Украины впрягаться ядерными батонами.
    1. Розмари
      Розмари Сегодня, 21:26
      -1
      Цитата: kromer
      Чего то на фейк похоже. Будет Китай из-за какой то Украины впрягаться ядерными батонами.

      Да нет, не фейк.
      http://kz.china-embassy.gov.cn/rus/gyzg/zgyw/201312/t20131206_1364474.htm

      Совместная декларация Китая и Украины о дальнейшем углублении отношений стратегического партнерства
      2013-12-05
      ...
      Китайская Народная Республика и Украина /именуемые в дальнейшем Сторонами/,<...> заявляют о нижеследующем:
      ...
      2. ...
      Китайская Сторона высоко оценивает отказ Украинской Стороны от ядерного оружия в одностороннем порядке и присоединение в статусе государства без ядерного оружия к Договору о нераспространении ядерного оружия от 1 июля 1968 года. Китайская Сторона, в соответствии с положениями Резолюции № 984 Совета Безопасности ООН, и на основании Заявления Правительства КНР от 4 декабря 1994 года о предоставлении Украине гарантий безопасности, обязуется ни при каких условиях не применять ядерное оружие и не угрожать его применением против Украины как государства, не обладающего ядерным оружием, а также в условиях, если Украина станет жертвой агрессии с применением ядерного оружия или угрозы осуществления такой агрессии, подтверждает предоставление Украине соответствующих гарантий безопасности.
      ...
      1. ДымОк_в_дЫмке
        ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 21:44
        +3
        Цитата: Розмари
        Китайская Сторона, в соответствии с положениями Резолюции № 984 Совета Безопасности ООН, и на основании Заявления Правительства КНР от 4 декабря 1994 года о предоставлении Украине гарантий безопасности, обязуется ни при каких условиях не применять ядерное оружие и не угрожать его применением против Украины как государства, не обладающего ядерным оружием, а также в условиях, если Украина станет жертвой агрессии с применением ядерного оружия или угрозы осуществления такой агрессии, подтверждает предоставление Украине соответствующих гарантий безопасности.

        Хотелось бы понять, как и в чём могли бы проявиться эти гарантии.
        Или это был набор букофф для красивости.
  3. Normann
    Normann Сегодня, 21:19
    +2
    Цитата: kromer
    Чего то на фейк похоже. Будет Китай из-за какой то Украины впрягаться ядерными батонами.

    Да и против кого? Индии и Пакистану плевать на Украину, а против остальных двух (всем ясно и понятно о каких странах идет речь) силенок очень маловато будет.
  4. Лешак
    Лешак Сегодня, 21:22
    +1
    Хитропопые США и их сателлиты. Всё что угодно выкрутят в свою пользу. В очень тяжёлое противостояние ввязалась Россия, но отступать некуда, только победа.
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 21:22
    +1
    Японский премьер заявил, что в 2013 году Китай в соглашении с Януковичем предоставил Украине «гарантии ядерной безопасности»
    . Прикольно! Там можно, а тут нельзя?
    Кстати, на счёт обязательств перед Януковичем... гейропейские его кинули на раз, два, а словам, договорам с Китайским руководителям можно доверять!!! good good good
    Как он гейропейских опустил, МАЛАДЦА!
  6. fiv
    fiv Сегодня, 21:24
    +3
    - Ты на мне жениться обещал!...
    - Да мало ли чего я на тебе обещал...
    Тогда и Мотор-Сич китайцам маячил, может, что и сболтнули в покупательском угаре. Дак ранешне не то, что нонешне
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 21:49
      +1
      Цитата: fiv
      - Ты на мне жениться обещал!...
      - Да мало ли чего я на тебе обещал...
      Тогда и Мотор-Сич китайцам маячил, может, что и сболтнули в покупательском угаре. Дак ранешне не то, что нонешне

      Из области "Обещаю тебя неделю вечно любить!". laughing
  7. AC130 Ganship
    AC130 Ganship Сегодня, 21:29
    -1
    А что тут непонятного? Легитимно выбранный президент подписал документ с другой страной. ФсЁ. Вот бывшего французского президента сейчас судят. Это же не означает, что все документы, которые он подписал до этого, находясь на посту, вдруг стали недействительными
    1. Володин
      Володин Сегодня, 21:36
      +5
      Цитата: AC130 Ganship
      А что тут непонятного? Легитимно выбранный президент подписал документ с другой страной. ФсЁ. Вот бывшего французского президента сейчас судят. Это же не означает, что все документы, которые он подписал до этого, находясь на посту, вдруг стали недействительными

      Ну и отлично. Значит, всё в правовом русле: Украина должна признавать все документы, подписанные Януковичем. Начиная с 3-млрд кредита перед Россией и заканчивая уж совсем такой "мелочью" как то, что никакого документа о сложении Януковичем полномочий президента ("отречения от должности"), подписанного президентом Януковичем, не существует - соответственно, нынешняя Украина должна вновь признать Януковича легитимным президентом. Ну всё правильно же, разве нет?.. Или тут упор на то, что одни документы "признаём", другие "не признаём"? Тут играем, тут не играем, тут рыбу заворачивали (с) Нееет, так не бывает...
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 21:51
        0
        Так и есть, Януковичь вполне легитимный президент избранный гражданами Украины...
        Теперешние КУКУЕВСКИЕ, такие они и есть, совсем ку-ку с с с.
      2. haron
        haron Сегодня, 22:04
        0
        Цитата: Володин
        Ну всё правильно же, разве нет?.

        Нет.
        Стороной договора является Украина а не Янукович.
        Или Вы хотите сказать что за кредит РФ Украине, в 8 лярдов долларов, который подписал Янукович, ответственность несет только Янукович?
        Ну всё правильно же, разве нет?.
  8. solar
    solar Сегодня, 21:30
    0
    Ничего нового. Согласно приложению к ДНЯО ядерные державы гарантируют неприменение ядерного оружия против неядерных. Китай просто формально повторил то что и так давно было известно.
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 21:55
      +2
      Цитата: solar
      Ничего нового. Согласно приложению к ДНЯО ядерные державы гарантируют неприменение ядерного оружия против неядерных. Китай просто формально повторил то что и так давно было известно.

      Неприменение и "принятие под ядерный зонтик" - вещи совершенно разные.
  9. К-50
    К-50 Сегодня, 21:35
    +1
    Японский премьер заявил, что в 2013 году Китай в соглашении с Януковичем предоставил Украине «гарантии ядерной безопасности»

    Ну! belay
    А что, на 404 кто-то с ядрён-батоном на перевес нападает? belay
    Укровермахт сам предпринимает все усилия, чтобы зас рать свою землю (бывшую) ядерными загрязнениями путём разрушения Запорожской АЭС.
    И опять же, то яныку обещали, если обещали. А нынешние укропитеки яныка свергли, так что никаких гарантий не осталось, если они вообще были. lol
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 21:58
      0
      Короче, ещё одна зрада объявилась.
      Со стороны японской Гадзиллы на этот раз.
  10. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 21:42
    +1
    во первых, против шумерии ни кто ЯО не применял
    во вторых, в шумерии был государственный переворот
    в третьих, помнится мне, что янеку много чего обещали бундес бабушка и Ко
    ну и в четвертых, помнится мен, что шумеры не кисло кинули китайцев было бы наглостью после этого что-то требовать
  11. Rage66
    Rage66 Сегодня, 21:44
    0
    А японский премьер не забыл, что Янукович был отстранен от власти в результате антиконституционного переворота? what
  12. alystan
    alystan Сегодня, 21:49
    +1
    Одни украинцы много чего и со многими подписали в том самом 2013 году.
    Потом пришли другие украинцы и на все эти подписи положили много-много своих какашек.
    В том числе на кредит, полученный от России под гарантии самого Лондона.
    Так же украинцы похерили китайские миллиарды, благополучно полученные ими в оплату за так полностью и не поставленное Китаю зерно.
    Про акции Мотор-Сич отдельная песня.

    Януковича легитимизируй или нет, уже не вернешь. Как и все, на что украинцы нагло наплевали.
    Лучше пусть о своей стране думает японский премьер и ее ядерной безопасности.
  13. Igor Strakh
    Igor Strakh Сегодня, 21:56
    0
    Декларация, или меморандум - это вообще ни о чём. Тем более от Китая. Здесь даже Януковича копать не нужно. Это уже без него - ни о чём- как и сама статья
  14. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 22:27
    0
    Проституция- удел любого политика Украины. Что и требовалось,доказать. Набо было Януковичу в Китай,бежать а не сидеть в нашем Ростове. Удивляюсь этому народу и этой сиране. Предательство у них- норма жизни и часть национальной культуры.