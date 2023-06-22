Как крымский хан Ислам-Гирей спас польскую армию от полного уничтожения



Часть диорамы Зборовское сражение. Юлиуш Коссак

Политическое признание Гетманщины

«Москва… хоть и подтвердила мир, тайно всё доставляла Хмелю: продовольствие, порох, пули и пушки».



Ротмистр панцирной хоругви. Ю. Коссак

Осада Збаража

«Все, кто в Бога верит, чернь и козаки, собирайтесь в козацкие громады».



Реконструкция укреплений Збаражского замка

Зборовское сражение



Источник карты: Е. А. Разин. История военного искусства

Спасение польской армии



Хан Крыма Ислам III Гирей