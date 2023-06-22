Как крымский хан Ислам-Гирей спас польскую армию от полного уничтожения

Часть диорамы Зборовское сражение. Юлиуш Коссак
Политическое признание Гетманщины
Дипломатическая миссия Мужиловского (Миссия полковника Мужиловского) к полному успеху не привела. Правительство царя Алексея Михайловича ещё до конца не определилось, как относиться к Хмельницкому, ведь он не отказывался и от подчинения польскому королю, а бунт черни пугал знать. Но Москва уже де-факто готовилась к войне с Польшей, поддерживала русскую народную войну в Малой России.
На Русскую и польскую украйну-окраину отпускали донских казаков, помогали оружием, деньгами, провиантом. Из Москвы шли инструкции приграничным воеводам давать повстанцам убежище на нашей территории, русским-малороссам разрешили закупать «хлеб, соль и всякие припасы беспошлинно». Поляки жаловались:
«Москва… хоть и подтвердила мир, тайно всё доставляла Хмелю: продовольствие, порох, пули и пушки».
В марте 1649 года в Гетманщину прибыл официальный царский посол Григорий Унковский. Казаков эта миссия очень обрадовала – их признали, Россия им поможет. Унковский привёз казачьей старшине «государево жалованье». Военной помощью (вступлением в войну) пока не обнадёживали. Но передал, что государь Алексей Михайлович готов принять Малую Русь под свою руку, «если, даст Бог, вы освободитесь от Польши и Литвы без нарушения мира». Хмель был недоволен, но понимал суть политической игры. Москва ещё опасалась выступать против Варшавы. Память о Смуте ещё была жива. Да и в стране было не всё спокойно.
Хмельницкий продолжал переговоры и с Польшей.
К нему прибыла делегация во главе с православным магнатом Киселем. Поляки привезли гетманскую булаву и знамя. Король Ян II Казимир Ваза даровал амнистию повстанцам, увеличивал реестр до 15 тыс. Но требовал, чтобы казаки отступились от черни (городские низы, крестьяне), сами усмирили её, а затем выступили против союзников – крымцев. Об отмене унии не сказали ни слова. Тем временем приграничная война продолжалась, крестьяне и казаки вели партизанскую войну, поляки устраивали карательные рейды.
В целом Хмелю было понятно, что польские паны хотят расколоть повстанцев, как уже не раз делали ранее. Отделить умеренных от радикалов. Стравить между собой и затем добить оставшихся. Оттого простые казаки и кричали, показывая на блестящие гетманские регалии: «Зачем вы, ляхи, принесли нам эти цацки?» Поэтому Хмельницкий отказался воевать с татарами и турками. Но от переговоров не отказывались, тянули время.
В Варшаву отправили письмо, в котором отмечали, что «короля почитаем как государя, а шляхту и панов ненавидим до смерти и не будем им друзьями никогда». Спокойно перечислили свои условия: уничтожение унии, не восстанавливать и не строить новых костёлов в Малороссии, администрацию назначать из православных и т. д. Казачий гетман напрямую подчинялся королю, киевский митрополит входил в сенат.
Интерес к Гетманщине проявили и другие державы.
В Вене и Риме обсуждали, как можно помочь Польше. В Швеции думали, как использовать ослабление Речи Посполитой в своих интересах. Османская империя прислала послов к Хмелю, заключила с ним договор о дружбе. Стороны обязались не нападать друг на друга, турки открывали доступ казакам в свои порты. Запорожцы отказывались от набегов на причерноморские города. Порта собиралась втянуть казаков в свою сферу влияния.
Даже Кромвель обратился к Хмельницкому, присвоил ему пышный титул: «Божьем милостью генералиссимус греко-восточной церкви, вождь всех казаков запорожских, гроза и истребитель аристократии, покоритель крепостей, истребитель римского священства, гонитель язычников, антихриста и иудеев». На самом деле англичан традиционно интересовала торговля.
Ротмистр панцирной хоругви. Ю. Коссак
Осада Збаража
Поляки заведомо не собирались договариваться с казаками. Только обмануть, столкнуть повстанцев между собой, если выйдет. Делегации и переговоры были для видимости и выигрыша времени. Одновременно сейм санкционировал созыв посполитого рушения, общего ополчения шляхты. Его собирали в районе Люблина.
Войско усиливалось германскими, венгерскими и итальянскими наёмниками, которые остались без «работы» после завершения Тридцатилетней войны. К Хмелю подослали шпионов, чтобы убить талантливого казачьего вождя, спровоцировать конфликты различных атаманов и полковников. Их выявили и казнили.
Возобновились боевые действия.
Князь Вишневецкий и другие магнаты не стали ждать выступления польской армии, они собрали свои хоругви в районе Збаража и вторглись в Русскую украйну. В Русской Литве вёл наступление гетман Радзивилл. Он тоже начал наступление раньше польского, прошёлся огнем и мечом по Белой Руси, взял Пинск, Туров, Брест, Мозырь и Бубруйск.
Гетман успел изготовиться к войне. Хмельницкий издал универсал:
«Все, кто в Бога верит, чернь и козаки, собирайтесь в козацкие громады».
31 мая 1651 года 40-тысячная казачья армия при 70 пушках выступила на войну. Вместе с крестьянскими отрядами армия насчитывала до 80 тыс. Часть казачьих полков во главе с полковником Кричевским выступила на север, против войска Радзивилла. Хмельницкий рассчитывал разбить врага по отдельности: сначала полки Вишневецкого, затем самого короля.
На этот раз к казакам присоединился сам крымский хан Ислам-Гирей. Тугай-бей вернулся из прошлого похода почти без потерь, привёз огромную добычу. Теперь на поживу слетелась целая 30–40-тысячная крымская орда. В июне 1649 года казаки и татары нанесли поражение 15-тысячному корпусу князя Ярёмы Вишневецкого, захватили обоз, полевую артиллерию и окружили вражеские силы в крепости Збараж. Поляки, опираясь на стены города и замка, создали мощный укреплённый лагерь.
Казаки насыпали валы выше польских, поставили на них пушки. С 1 июля артиллерия казаков начала обстрел вражеского лагеря. 3 и 4 июля казаки атаковали, но без успеха. Казаки работали как муравьи, постоянно продвигали окопы всё ближе к вражеским. Полякам пришлось строить новое кольцо обороны. Но и казаки не спали, трудиться умели, копали неустанно. Придвинули вал ещё ближе. Полякам пришлось возводить ещё одно, внутреннее кольцо валов. Обстрелы продолжались. Одновременно развернулась минная война. Казаки вели подкопы, а поляки – контрминные галереи.
К 20 июля поляков оттеснили на третий, последний рубеж обороны. Польские войска сильно страдали от голода. Съели лошадей, собак и кошек. В отчаянии слали гонцов к королю, просили помощи. 22, 27 и 30 июля казаки и крымцы атаковали врага, но поляки дрались отчаянно, отбросили их.
Однако поляки потеряли уже почти треть войска, среди оставшихся было много раненых и больных. Боеприпасы заканчивались. Они были обречены на смерть от голода и болезней, гибель во время очередного штурма или сдачу.
Осаждённых спасло приближение польского войска во главе с королём Яном II Казимиром. Народ был на стороне восставших, казаков вовремя предупредили. В начале августа Хмельницкий, оставив у крепости полки пеших казаков и крестьян под началом наказного атамана Чарноты, с конницей и татарами Ислам-Гирея двинулся навстречу врагу.
Реконструкция укреплений Збаражского замка
Зборовское сражение
Посполитое рушение собиралось вяло. Дисциплина среди шляхты оставляла желать лучшего. Король начал движение к фронту, делал долгие стоянки, надеясь, что отставшие паны подтянутся. Получив известие о том, что гарнизон Збаража уже практически исчерпал возможности обороны, король ускорил марш. Под началом короля было 30-тысячное войско.
Хмель устроил засаду под Зборовом, в лесистых оврагах по берегам реки Стрыпа. Долина была болотистой, многодневные дожди сделали её ещё более труднопроходимой. С дороги, и тем более с плотины, свернуть было невозможно. Вечером 4 (14) августа польское войско расположилось у деревни Млыново. Поляки не подозревали о появлении большого вражеского войска. Их разъезды пропадали, а местные жители ненавидели панов. Казаки, наоборот, знали о движении противника.
Ночью поляки навели через реку две переправы – выше и ниже города Зборова. Утром 5 (15) августа шел сильный дождь, стоял туман, видимость была плохая. Польское командование имело авангард (хоругвь Корецкого) и тыловое охранение (хоругвь Коржицкого), но войсковой разведки не организовали и о противнике по-прежнему не знали. Хмель решил бить врага по частям. Часть казаков и татар он направил в обход по правому флангу.
Польские войска начали переправу по двум мостам. Войска двигались медленно, повозки шли в один ряд, часто застревали. На левом берегу поставили из повозок табор. В полдень, когда на левом берегу была примерно половина войска, шляхта расположилась на отдых. В этот момент обходившие врага силы казаков и татар ударили по вражескому тылу. Король направил на помощь арьергарду несколько хоругвей, но было уже поздно, он был разгромлен и бежал.
Затем казаки нанесли удар по полякам у первого моста выше города. Здесь только часть врагов смогла бежать в город, остальные хоругви были полностью уничтожены. Развивая успех, казаки атаковали врага на правом берегу у второго моста. Мосты был забит повозками, челядь бежала. Король приказал ломать мост, чтобы обезопасить себе тыл. Те полки, которые оставались на правом берегу, были уничтожены.
Таким образом, во время внезапного нападения казаков и татар поляки были дезорганизованы, не смогли оказать сильного сопротивления и были частично разгромлены.
Но главные силы польской армии попытались дать бой. Пока передовая хоругвь отбивала натиск казаков, король построил полки. Правое крыло составили шляхтичи Подольского и Брацлавского воеводств, центр – наемные солдаты (ландскнехты) и 500 гусар во главе с королем, левое крыло – шляхтичи из внутренней Польши.
Войска Хмельницкого опрокинули передовую хоругвь Корецкого и атаковали главные силы. После упорной схватки левое польское крыло дрогнуло. Король направил на помощь ландскнехтов и рейтаров. В это время польское правое крыло контратаковало. Поляки смогли выправить положение и продержаться до темноты.
Источник карты: Е. А. Разин. История военного искусства
Спасение польской армии
Уцелевшие польские полки затворились в таборе и стали его укреплять земляными валами. Закончить укрепления поляки не успели. Ночью польский военный совет решил предложить хану выкуп. Ислам-Гирею пообещали всё, что он захочет, лишь бы крымцы отступились от казаков. В самом лагере началась паника, пошёл слух, что король сбежал. Яну-Казимиру самому пришлось наводить порядок, избивать прятавшихся панов палашом.
Утром 6 (16) августа казаки и татары снова атаковали. Одновременно казаки ворвались в Зборов и начали обстрел противника. Казаки уже ворвались на вал, прорвались в сам лагерь. Но польского короля спас хан. Ислам-Гирей решил, что полный разгром польской армии ему не выгоден.
Между поляками и русскими казаки лучше сохранить равновесие сил, чтобы самому получать максимальную выгоду. Король отдал хану выкуп – 200 тыс. талеров и невыплаченную дань за прошлые годы. Также Ян-Казимир разрешил орде на обратном пути «городы и уезды повоевать», поживиться за счёт Русской украйны. Крымцы по пути домой разорили многие села и местечки, угнали тысячи людей в полон.
Хан вызвал Хмельницкого и потребовал немедленно замириться, иначе татары выступят на стороне польской шляхты. Хмелю пришлось остановить приступ. После подписания перемирия закончилось и т. н. Збражеское сидение.
Хотя вражескую армию добить не дали, Зборовский договор стал победой восставшего русского народа. Реестр казаков увеличивался до 40 тыс. Три воеводства, Киевское, Брацлавское и Черниговское, получили автономию. Здесь все руководящие посты передавались православным. Запрещалось размещение польских гарнизонов, въезд иезуитов и иудеев. Киевский митрополит получил право членства в сенате. Сейм должен был решить вопрос унии, восстановления прав православной церкви.
Хан Крыма Ислам III Гирей