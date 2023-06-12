Российские войска продолжили наносить поражение резервам ВСУ ударами по объектам в Константиновке и Бериславе

Приходят сообщения о продолжающихся российских ударах по резервам противника. Ранее «Военное обозрение» сообщало о нанесении ВКС РФ ударов по резервам ВСУ и так называемой «гвардии наступления» к северу от Времевки, а также в районе города Орехов. К настоящему моменту времени стало известно об ударах и на других направлениях.Так, сообщается о том, что поражены места размещения резервов ВСУ – сил и средств – в Константиновке. Это город к западу от освобождённого российскими силами Артёмовска. Со стороны Константиновки противник в течение нескольких недель предпринимает попытки продавить наши фланги к северо- и юго-западу от Артёмовска. Планирующие авиабомбы ФАБ-250 и ФАБ-500 в очередной раз уменьшили количественный состав украинского резерва на этом направлении.Одновременно с этим российские войска нанесли серию ударов по резервам противника на оккупированной ВСУ части Херсонской области. В частности, поражены цели в Бериславе и его окрестностях. Там украинские войска предпринимали попытку перегруппироваться и форсировать Днепр. По некоторым данным, уничтожен объект размещения быстроходных катеров и личного состава штурмовых групп противника.Также наносятся удары по тылам противника на Купянском (Лиманском) направлениях.