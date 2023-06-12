Военное обозрение
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Российские войска продолжили наносить поражение резервам ВСУ ударами по объектам в Константиновке и Бериславе

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Российские войска продолжили наносить поражение резервам ВСУ ударами по объектам в Константиновке и Бериславе

Приходят сообщения о продолжающихся российских ударах по резервам противника. Ранее «Военное обозрение» сообщало о нанесении ВКС РФ ударов по резервам ВСУ и так называемой «гвардии наступления» к северу от Времевки, а также в районе города Орехов. К настоящему моменту времени стало известно об ударах и на других направлениях.


Так, сообщается о том, что поражены места размещения резервов ВСУ – сил и средств – в Константиновке. Это город к западу от освобождённого российскими силами Артёмовска. Со стороны Константиновки противник в течение нескольких недель предпринимает попытки продавить наши фланги к северо- и юго-западу от Артёмовска. Планирующие авиабомбы ФАБ-250 и ФАБ-500 в очередной раз уменьшили количественный состав украинского резерва на этом направлении.

Одновременно с этим российские войска нанесли серию ударов по резервам противника на оккупированной ВСУ части Херсонской области. В частности, поражены цели в Бериславе и его окрестностях. Там украинские войска предпринимали попытку перегруппироваться и форсировать Днепр. По некоторым данным, уничтожен объект размещения быстроходных катеров и личного состава штурмовых групп противника.

Также наносятся удары по тылам противника на Купянском (Лиманском) направлениях.
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11 комментариев
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  1. kromer
    kromer Сегодня, 21:40
    +2
    ФАБ-250 и ФАБ-500 в очередной раз уменьшили количественный состав украинского резерва на этом направлении.


    Как говорится: меньше народу - больше кислороду.
  2. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 21:49
    +3
    Испытываю внутреннее ликование когда читаю о применении нашими планирующих ФАБ-250 и ФАБ-500.
  3. антивирус
    антивирус Сегодня, 21:52
    -4
    Опять мимо кыева, центров принятия решений. Промахнулись?
  4. Fachmann
    Fachmann Сегодня, 21:52
    +2
    К ликованию добавлю чувство глубокого удовлетворения!
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 22:08
      0
      Fachmenn.Натовцы Киеву доложили, с авиабазы Оленья Мурманская обл,с подарками летят 6 ТУ 95 МС.Часика через 3 будет раздача. hi
  5. Авиатор_
    Авиатор_ Сегодня, 21:58
    -1
    Планирующие авиабомбы ФАБ-250 и ФАБ-500 в очередной раз уменьшили количественный состав украинского резерва на этом направлении.
    А для ФАБ-1500 М-54 и ФАБ-1500 М-62 пока нет целей? Чего им без дела лежать, 54 и 62 - годы принятия на вооружение.
    1. Piramidon
      Piramidon Сегодня, 22:32
      0
      Цитата: Авиатор_
      А для ФАБ-1500 М-54 и ФАБ-1500 М-62 пока нет целей?

      Пока нет для них крыльев
  6. SR81
    SR81 Сегодня, 22:12
    -3
    Зелю не трогаем, Раду - нет, о каких центрах принятия решений кто то спрашивает? Это не вой.. простите СВО - а картинка для пенсионеров по ТВ, вот и вся правда. Есть только ОДИН вариант - либо вы воюете с "укронацистами", "боевиками", "НАТО" - либо с ними торгуете, поставляете ГСМ и Газ, но втирание холопам, что всё хорошо, враг деморализован, Леопарды и Бредли горят как спички, мы победим, надо только потерпеть. Или я не прав?
  7. Xenofont
    Xenofont Сегодня, 22:27
    -2
    Меня шибко удивляет отсутствие видео использования самонаводящихся боевых блоков по бронетехнике. Вроде это добро и РСЗО может пулять и авиация. А ударное ядро в крышу при таком, порой, скоплении техники соберет хороший урожай! Можа религия не позволяет?
  8. БойКот
    БойКот Сегодня, 22:43
    +1
    По мне так сплошная сбыча мечт, бандеру давят всеми способами и давление только усиливается. Если такой праздник продолжится, к зиме режим рухнет. Деды вами довольны, парни.
  9. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 22:53
    0
    Технику, технику уничтожать!
    Не будет танков, артиллерии, топлива, электроэнергии, снарядов, патронов, и боевой дух превратится в неприятный запах.