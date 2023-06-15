Ограниченная активизация ВСУ. Активная фаза или продолжение прощупывания наших позиций

Уничтожение плотины Каховского водохранилища не принесло Киеву желаемого результата. Я не буду писать о страданиях народа, о выводе из оборота огромных площадей сельскохозяйственных земель и прочее. Об этом достаточно много написано и сказано в СМИ. Сегодня о другом. Киеву не удалось организовать очередную Бучу.
Не поверил Запад всем тем теориям, что высказывали украинские военные и политики. Совсем наоборот, руководители некоторых европейских стран и даже «дед Бидон» решили придержать поставки на Украину. Кто-то прямо сказал, что поставок пока не будет. Кто-то (тот самый Бидон) сослался на проблемы с производством. «Будем поставлять по мере готовности».
Таким образом, Запад ставит Зеленского в положение, которое в простонародье именуется «позой буквы Зю». Расход боеприпасов, техники и вооружения за прошедшие с начала контрнаступления дни колоссальный. Даже не читая официальных сообщений МОУ, только сканируя «Телеграм»-каналы российских и украинских военнослужащих, становится ясно, что «бахмутская мясорубка» теперь стала глобальной.
Если поставки не продолжатся, Украине придется приостановить наступательные действия, а это будет означать провал плана весенне-летней кампании со всеми вытекающими последствиями. Поставки могут быть свернуты или сокращены. И тогда единственный путь к миру – это переговоры с Россией на её условиях.
Пойти на это Зеленский просто не может. Увы, но причины не только политические, но и личные. Собственную жизнь президент псевдогосударства ценит очень высоко. Да и население Украины не поймет такого шага своего президента и правительства.
Точно такой же результат принесло и контрнаступление. Неделя «мясорубки». ВСУ бросало подразделения на передовую даже без соответствующего вооружения. Личный состав просто перемалывала наша артиллерия и авиация. Многие тогда не понимали цели таких «атак».
В Киеве посчитали, что русские уже «утомились»
Ну что же. В свете вышесказанного хорошо выглядит решение о вводе на отдельных участках наступления свежих бригад, которые достаточно долго придерживались Киевом в тылу. Наверное, это и есть ответ на вопросы, которые задавали многие. Зачем противник заваливает передовую трупами своих солдат? Утомить русских!
Не стоит относиться с улыбкой к этим словам. Нашим бойцам действительно тяжело. Усталость накапливается. Несколько напряженных суток, когда противник накатывается волнами. Когда наступающие идут навалом, не считаясь с потерями. Это очень тяжелая работа. Особенно если понимаешь, что стоять необходимо насмерть, и помощь придет только тогда, когда ты стоять уже не сможешь…
Расчет ВСУ понятен. Свежие, наиболее подготовленные бригады должны пробить не только первую линию обороны, но и обеспечить прорыв второй и даже третьей линии. Проще говоря, задача стоит очень амбициозная. Прорвать оборону и выйти на оперативный простор.
Кроме усталости и определенного сокращения численности обороняющихся подразделений, ВСУ рассчитывают и на некоторое сокращения возможностей нашей артиллерии. Боеприпасы, увы, не бесконечны. Боекомплект имеет свойство заканчиваться в самый необходимый момент.
Далее. За время «мясорубки» противник разобрался с нашими минными полями. То есть есть понимание того, куда следует направить бронегруппы прорыва. Правда, не думаю, что наши минеры спали по ночам. Так что надежда на существование неприкрытых проходов довольно призрачна.
Пока говорить со 100-процентной уверенностью о главном направлении наступления рано. С учетом расположения резервов есть два варианта, которые в предстоящие дни будут активно прорабатываться. Артемовск и Мелитополь. Второе, как мне думается, приоритетное.
Теперь немного о тех проблемах, которые возникнут у ВСУ обязательно при наступлении. Это объективные вещи, избежать которые просто невозможно. Начнем с самого главного в том варианте ведения боевых действий, который мы наблюдаем на Украине. С РЭБ.
То, что сегодня прекрасно работает в обороне, в наступлении использоваться не будет. Как ни старайся, но самые ценные, самые мощные и эффективные системы останутся там, где будут находиться до начала наступления. Это не какая-то экономия или стратегия, это объективный факт. Эти системы маломобильны!
И что мы получаем в итоге?
Ровно то, что мы наблюдаем всю неделю «наступа». Резко возросшую эффективность работы дронов, управляемых боеприпасов и т. п. Я думаю те, кто следит за видео с мест боев, скорее всего, обратили внимание на состояние полей вокруг позиций. Если раньше мы наблюдали «лунный пейзаж» из кратеров-воронок от снарядов, то теперь реально чистое поле и сгоревшие танки и БМП…
Точно так же дело обстоит с ПВО. Что мы имеем сегодня? Смесь советско-натовских систем, которые худо-бедно ещё могут что-то сбивать. После начала активной фазы наступления те части и соединения, что будут наступать, потеряют такую возможность. Просто физически невозможно прикрыть все мобильные группы. Пойдут танки и бронемашины в поле без прикрытия. И кто тогда будет отпугивать вертолеты и штурмовики?
Не зря Зеленский и компания волками воют в странах НАТО, выпрашивая «Патриоты» и «Гепарды». Так, для памяти: требуют 50 комплектов «Патриот» и 20 и более комплектов «Гепард». И это без учета уже потерянных систем. Это, кстати, и огромный минус даже в том случае, если каким-то чудом Киев завтра получит самолеты. В воздушном бою наша авиация на голову выше…
Ну и последнее.
Наибольший урон части ВСУ в плане техники понесли от мин. А это означает, что у украинцев либо не хватает, либо не рационально используется инженерная техника. Разминирование собственными боевыми машинами – удовольствие сомнительное. Эти три фактора прекрасно дополняют нашу систему обороны.
Ждем активизации ГУР
Сейчас, когда явно заметна активизация ВСУ, когда уже можно говорить о близости активной фазы, резко возрастает роль разведки. По слухам, ГУР начинает активизировать свои ДРГ. Для этого разведчики получили 1 200 комплектов российской военной формы. Причем качество этой формы практически такое же, как и у россиян. От знаков различия до материала и лекал.
Кроме армейской формы, изготовлены так же форма Росгвардии и ФСБ. В том числе и подразделений «Ахмат». Больше всего комплектов направлено на херсонское направление. Кстати, туда же направлены дополнительные сухпайки. В том числе и российские ИРП-П и ИРП-Б.
Интересны также запасы спецсредств. В частности взрывчатка. Тротиловые шашки производства РФ, пакеты с гексогеном тоже российского происхождения, кумулятивные снаряды.
Не составляет труда предположить, что в тыл российских войск будут забрасывать разведчиков и диверсантов под видом солдат и офицеров российских ВС. ГУР явно решил действовать по схеме немецкого полка «Брандерберг-800». Наверное, поэтому на харьковском направлении появилась автомобильная техника и БТР-80, захваченные в ходе осеннего наступления ВСУ.
Вполне возможен ещё один, тоже уже испытанный ВСУ вариант использования ССО. Организация провокации типа Бучи или чего-то подобного. В этом случае техника и форма погибших да ещё и с документами российских солдат станут прекрасным доказательством для международных организаций. Мы прекрасно видели их реакцию на предыдущие провокации…
Начало активной фазы наступления
Судя по вводу свежих соединений, время поиска слабых мест в обороне Российской армии вышло. ВСУ вынужденно начали активную фазу наступления. Но схема действий практически не меняется. Сильно бьют на каком-то участке, но сохраняют возможность быстрого переноса главного удара в другие точки.
Ничего нового не скажу. Бои предстоят тяжелые. Главные силы, в частности немецкие потомки «Тигров», пока в засаде. Ждут своего часа. Как и несколько бригад прорыва. Остается только призвать наших бойцов к стойкости и героизму. Хотя на ЛБС эти призывы не нужны. Там люди работают без лозунгов. Делают свое дело. И очень даже качественно делают.