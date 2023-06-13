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Минобороны РФ сообщило о подписании контракта ещё с 7-ю подразделениями штурмового добровольческого корпуса

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Минобороны РФ сообщило о подписании контракта ещё с 7-ю подразделениями штурмового добровольческого корпуса

Продолжается подписание контрактов бойцов добровольческих подразделения с российским министерством обороны. Напомним, что ранее приказ о необходимости такого рода подписания до 1 июля текущего года был издан ведомством за подписью его главы Сергея Шойгу.


Информационная служба оборонного ведомства сообщает о том, что определяющие правовое регулирование деятельности добровольческих формировании подписали ещё 7 командиров различных отрядов и бригад добровольческого штурмового корпуса. Со стороны Минобороны контракты подписывал генерал-лейтенант Владимир Алексеев.

По словам генерала Алексеева, контракты подписаны в интересах выполнения целей и задач в ходе СВО. Он также выразил надежду на то, что контракты с Минобороны в течение недели подпишут и другие отряды добровольческого штурмового корпуса.

Генерал-лейтенант:

Не сомневаюсь, что формирования, которые входят в состав добровольческого штурмового корпуса, выполнят все поставленные перед ними задачи, они прекрасно экипированы, прекрасно обучены и, самое главное, идейно мотивированы на выполнение задач в ходе спецоперации.

Один из командиров, комментируя подписание контракта, отметил, что государство отмечает их заслуги как настоящих защитников Отечества:

Для нас это показатель того, что государство и министерство обороны нас заметили, они нас уважают и ценят.

О том, подразделения какого именно штурмового корпуса подписали контракты с Минобороны РФ, официально пока не сообщается.

Ранее куратор ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявлял о том, что подразделения компании не станут подписывать контракты с Минобороны.
Использованы фотографии:
Минобороны России
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5 комментариев
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  1. антивирус
    антивирус Сегодня, 06:23
    +1
    Странно, что только сейчас единоначалие возобладало(?).
    Пилить каждый сам пробовал.?
  2. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 06:26
    +2
    Тут вообще куча вопросов-а после сво что будет с этими формированиями?Они войдут как структура в состав армии,их выведут в резерв и "законсервируют ",им позволят как Вагнеру разботать за рубежом,они останутся лишь для помощи в обороне границы страны?
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 06:33
      0
      Цитата: Бережливый
      Тут вообще куча вопросов-а после сво что будет с этими формированиями?Они войдут как структура в состав армии,их выведут в резерв и "законсервируют ",им позволят как Вагнеру разботать за рубежом,они останутся лишь для помощи в обороне границы страны?

      Кстати стоило бы законодательно определить статус ЧВК в РФ . Они до сих пор действуют вне официального закона.
    2. сорок восьмой
      сорок восьмой Сегодня, 06:36
      0
      Добровольцы пришли помочь Родине на СВО. Никому из них не нужна армия, резерв, "консервы" или работа за рубежом а-ля Вагнер.
      После СВО разойдутся по домам.
  3. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 06:32
    -1
    Генерал Ким после подписания контракта с Добровольческим отрядом "Ахмат" сказал:
    "Такие отряды выполнят свой патриотический и государственный долг, подписав такие контракты..." (https://yandex.ru/video/preview/15863649771660816441, 1-42 мин)
    То есть по мнению генерала патриотический долг добровольцев не защищать родину и бить врагов, а "подписать контракт с МО"
    Хочется верить, что генерал просто плохо владеет русским языком, но может быть и так, что он просто разболтал военную тайну о реальных целях этого приказа Шойгу - "прижать хвост" слишком успешно воюющих "Вагнеровцев".
    p.s. Чеченский спецназ может подписывать с МО любые бумаги. Они все равно подчинялись, подчиняются и будут подчиняться только Рамзану Кадырову.