Минобороны РФ сообщило о подписании контракта ещё с 7-ю подразделениями штурмового добровольческого корпуса

Не сомневаюсь, что формирования, которые входят в состав добровольческого штурмового корпуса, выполнят все поставленные перед ними задачи, они прекрасно экипированы, прекрасно обучены и, самое главное, идейно мотивированы на выполнение задач в ходе спецоперации.

Для нас это показатель того, что государство и министерство обороны нас заметили, они нас уважают и ценят.

Продолжается подписание контрактов бойцов добровольческих подразделения с российским министерством обороны. Напомним, что ранее приказ о необходимости такого рода подписания до 1 июля текущего года был издан ведомством за подписью его главы Сергея Шойгу.Информационная служба оборонного ведомства сообщает о том, что определяющие правовое регулирование деятельности добровольческих формировании подписали ещё 7 командиров различных отрядов и бригад добровольческого штурмового корпуса. Со стороны Минобороны контракты подписывал генерал-лейтенант Владимир Алексеев.По словам генерала Алексеева, контракты подписаны в интересах выполнения целей и задач в ходе СВО. Он также выразил надежду на то, что контракты с Минобороны в течение недели подпишут и другие отряды добровольческого штурмового корпуса.Генерал-лейтенант:Один из командиров, комментируя подписание контракта, отметил, что государство отмечает их заслуги как настоящих защитников Отечества:О том, подразделения какого именно штурмового корпуса подписали контракты с Минобороны РФ, официально пока не сообщается.Ранее куратор ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявлял о том, что подразделения компании не станут подписывать контракты с Минобороны.