Министр обороны Нидерландов назвала предварительные сроки начала подготовки украинских пилотов на истребители F-16

Наши амбиции — (что подготовка начнется) летом. Но мы посмотрим, насколько это реалистично

Несмотря на публикации ряда западных СМИ и заявления политиков, обучение украинских пилотов управлению американскими истребителями F-16 пока не началось. В Европе все еще решают организационные вопросы, первых результатов можно будет ждать после очередной встречи контактной группы по Украине "Рамштайн". По крайней мере, в Нидерландах, которые и будут организовывать подготовку, пока ничего и не начинали.Накануне министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен в беседе с представителем Reuters заявила, что Минобороны страны только планирует приступить к подготовке украинских пилотов этим летом, но окончательного решения об этом еще не принято. Это только в Киеве думают, что все делается быстро - попросили, самолеты выделили и вот уже украинские пилоты гоняют российские истребители. На самом деле все намного сложнее, тем более, когда поставку самолетов и подготовку экипажей пытаются обеспечить несколько стран со своими проблемами.- заявила Оллонгрен.В Нидерландах планируют, что программа подготовки украинских пилотов будет функционировать в течение шести месяцев, а обучение будет проходить еще и в Дании. Какое количество украинских летчиков должно будет пройти через эту программу, не сообщается, но ранее несколько источников заявляли о двух группах по 12 человек, которых примут на первом этапе. Эти пилоты должны будут иметь опыт полетов на советских самолетах МиГ.До этого премьер Украины Шмыгаль заявлял, что первая группа украинских пилотов в количестве 20 человек якобы уже отправилась в Великобританию для обучения.