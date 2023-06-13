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Министр обороны Нидерландов назвала предварительные сроки начала подготовки украинских пилотов на истребители F-16

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Министр обороны Нидерландов назвала предварительные сроки начала подготовки украинских пилотов на истребители F-16

Несмотря на публикации ряда западных СМИ и заявления политиков, обучение украинских пилотов управлению американскими истребителями F-16 пока не началось. В Европе все еще решают организационные вопросы, первых результатов можно будет ждать после очередной встречи контактной группы по Украине "Рамштайн". По крайней мере, в Нидерландах, которые и будут организовывать подготовку, пока ничего и не начинали.


Накануне министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен в беседе с представителем Reuters заявила, что Минобороны страны только планирует приступить к подготовке украинских пилотов этим летом, но окончательного решения об этом еще не принято. Это только в Киеве думают, что все делается быстро - попросили, самолеты выделили и вот уже украинские пилоты гоняют российские истребители. На самом деле все намного сложнее, тем более, когда поставку самолетов и подготовку экипажей пытаются обеспечить несколько стран со своими проблемами.

Наши амбиции — (что подготовка начнется) летом. Но мы посмотрим, насколько это реалистично

- заявила Оллонгрен.

В Нидерландах планируют, что программа подготовки украинских пилотов будет функционировать в течение шести месяцев, а обучение будет проходить еще и в Дании. Какое количество украинских летчиков должно будет пройти через эту программу, не сообщается, но ранее несколько источников заявляли о двух группах по 12 человек, которых примут на первом этапе. Эти пилоты должны будут иметь опыт полетов на советских самолетах МиГ.

До этого премьер Украины Шмыгаль заявлял, что первая группа украинских пилотов в количестве 20 человек якобы уже отправилась в Великобританию для обучения.
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5 комментариев
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  1. Арон Заави
    Арон Заави Сегодня, 06:28
    +1
    Из того что уже не раз проходило в Западных СМИ, там пришли к выводу, что б/д не закончатся раньше 2025 года, а скорее всего и позже. Поэтому они и никуда и не торопятся.
  2. Алексей Алексеев_5
    Алексей Алексеев_5 Сегодня, 06:29
    0
    Результат подготовки будет хуже чем на леопардах.Намного хуже laughing
  3. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 06:31
    0
    Ага а фактически украденное золото скифов пойдёт в оплату за обучение этих авианедобитков. Недерланды просчитали все варианты и решили что потеряют они немного. Там ещё на счетах бабло наше есть,тоже можно "экспроприировать "в счет оплаты за поставленную технику для всушников.
  4. KCA
    KCA Сегодня, 06:34
    0
    Да дайте ххлам Ф-35, опозорились с Пэтритотом, так что терять-то, сколько видов супероружия на окраине уже в металлоломе, или в России? Чуть больше ничего уже не испортит, конечно, на общественное восприятие медиа США весьма влияют, но у военных свои источники информации, им воду в уши не залить так запросто, будут-ли они рекомендовать своим правительствам закупать технику производства СШП?
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:37
    0
    обучение украинских пилотов управлению американскими истребителями F-16 пока не началось
    При этом Киев настойчиво требует дайте самолеты сейчас. А это может говорить о том, что где-то уже заканчивается подготовка украинских летчиков, либо украинская сторона надеется на поставку вместе с самолетами пилотов-"добровольцев". Ранее проходила информация, что не названное число курсантов выпускного курса авиационного училища была направлено на обучение за границу еще в 2022 году.