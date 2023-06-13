Президент Франции: Украинское контрнаступление идёт несколько дней и продлится несколько недель или даже месяцев

Контрнаступление армии Украины предварительно было детально спланировано. И продлиться оно должно несколько недель или даже месяцев.

Мы подготовили Украину для оказания сопротивления России, для отвоевания своей территории, но не для того, чтобы нападать на Россию, не для того, чтобы появлялись какие-то формы эскалации.

Президент Франции провёл переговоры со своим польским коллегой и канцлером ФРГ, где в числе прочего обсуждался и вопрос украинского вооружённого конфликта. Выступая на совместной пресс-конференции с Дудой и Шольцем, Макрон заявил о том, что украинское контрнаступление уже началось и продолжается несколько дней.Эммануэль Макрон:При Макрон словами о нескольких месяцах контрнаступления, что называется, стелет соломку для себя и ВСУ на тот случай, если украинской армии не удастся показать хоть сколько-нибудь значимых результатов в ходе этого контрнаступления. Останется возможность заявлять, что контрнаступление ВСУ «ещё не закончилось».При этом Макрон прямо говорит о том, что Запад сделал для Украины всё, чтобы «наказать Россию, прекратив её военные усилия». И добавление от президента Франции:Эксперты посчитали, что таким образом Макрон осуждает нападение украинских вооружённых формирований на Брянскую и Белгородскую области, а также «как минимум допускает», что за атакой на Каховскую ГЭС стоит украинская сторона. Эти допущения вызвали традиционно критические оценки со стороны украинских говорящих голов.