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Президент Франции: Украинское контрнаступление идёт несколько дней и продлится несколько недель или даже месяцев

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Президент Франции: Украинское контрнаступление идёт несколько дней и продлится несколько недель или даже месяцев

Президент Франции провёл переговоры со своим польским коллегой и канцлером ФРГ, где в числе прочего обсуждался и вопрос украинского вооружённого конфликта. Выступая на совместной пресс-конференции с Дудой и Шольцем, Макрон заявил о том, что украинское контрнаступление уже началось и продолжается несколько дней.


Эммануэль Макрон:

Контрнаступление армии Украины предварительно было детально спланировано. И продлиться оно должно несколько недель или даже месяцев.

При Макрон словами о нескольких месяцах контрнаступления, что называется, стелет соломку для себя и ВСУ на тот случай, если украинской армии не удастся показать хоть сколько-нибудь значимых результатов в ходе этого контрнаступления. Останется возможность заявлять, что контрнаступление ВСУ «ещё не закончилось».

При этом Макрон прямо говорит о том, что Запад сделал для Украины всё, чтобы «наказать Россию, прекратив её военные усилия». И добавление от президента Франции:

Мы подготовили Украину для оказания сопротивления России, для отвоевания своей территории, но не для того, чтобы нападать на Россию, не для того, чтобы появлялись какие-то формы эскалации.

Эксперты посчитали, что таким образом Макрон осуждает нападение украинских вооружённых формирований на Брянскую и Белгородскую области, а также «как минимум допускает», что за атакой на Каховскую ГЭС стоит украинская сторона. Эти допущения вызвали традиционно критические оценки со стороны украинских говорящих голов.
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3 комментария
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  1. Загребун
    Загребун Сегодня, 06:38
    +1
    Украинское контрнаступление идёт несколько дней и продлится несколько недель или даже месяцев"
    Или даже лет. А нет, лет не получится, мировая экономика не вывезет.
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:44
    0
    И продлиться оно должно несколько недель или даже месяцев.
    Это, что же за "контрнаступление", которое продлится несколько месяцев? Далек Макрон от военной тематики, так хоть бы проконсультировался у своих генералов. А вот соломку действительно стелет европейским хотелкам. Если следовать задачи контрнаступления, то сегодня этим занимаются российские войска, но не ВСУ.
    Контрнаступление - разновидность наступления - одного из основных видов военных действий. Отличительной чертой от простого наступления, является то, что сторона, намеренная перейти в масштабную контратаку, сперва максимально изматывает противника, выбивая из его рядов наиболее боеспособные и мобильные подразделения, используя при этом все преимущества, которые даёт заранее приготовленная и пристреленная позиция.
    Чем сегодня и занимается российская армия.
  3. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 06:46
    0
    Цитата: Загребун
    Или даже лет. А нет, лет не получится, мировая экономика не вывезет.
    Это не про экономику. feel