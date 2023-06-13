Президент Франции: Украинское контрнаступление идёт несколько дней и продлится несколько недель или даже месяцев

Президент Франции провёл переговоры со своим польским коллегой и канцлером ФРГ, где в числе прочего обсуждался и вопрос украинского вооружённого конфликта. Выступая на совместной пресс-конференции с Дудой и Шольцем, Макрон заявил о том, что украинское контрнаступление уже началось и продолжается несколько дней.
Эммануэль Макрон:
Контрнаступление армии Украины предварительно было детально спланировано. И продлиться оно должно несколько недель или даже месяцев.
При Макрон словами о нескольких месяцах контрнаступления, что называется, стелет соломку для себя и ВСУ на тот случай, если украинской армии не удастся показать хоть сколько-нибудь значимых результатов в ходе этого контрнаступления. Останется возможность заявлять, что контрнаступление ВСУ «ещё не закончилось».
При этом Макрон прямо говорит о том, что Запад сделал для Украины всё, чтобы «наказать Россию, прекратив её военные усилия». И добавление от президента Франции:
Мы подготовили Украину для оказания сопротивления России, для отвоевания своей территории, но не для того, чтобы нападать на Россию, не для того, чтобы появлялись какие-то формы эскалации.
Эксперты посчитали, что таким образом Макрон осуждает нападение украинских вооружённых формирований на Брянскую и Белгородскую области, а также «как минимум допускает», что за атакой на Каховскую ГЭС стоит украинская сторона. Эти допущения вызвали традиционно критические оценки со стороны украинских говорящих голов.