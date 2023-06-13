В Финляндии признали уничтожение на Запорожском направлении половины переданных Украине боевых машин разминирования Leopard 2R

На Западе начинают потихоньку догадываться, что анонсированное Киевом большое контрнаступление пошло как-то не так, украинская армия уперлась в российскую оборону, а хваленая западная бронетехника, на которую делали ставку на Украине, очень хорошо горит. Западная пресса, не вся конечно, уже начала писать о больших потерях техники. Вот и в Финляндии посмотрели несколько роликов, снятых российскими военными на Запорожском направлении, и признали потерю ВСУ финских боевых машин разминирования.
Финляндия признала, что половина переданных Украине БМР Leopard 2R осталась где-то на полях сражений в Запорожской области. По данным Helsingin Sanomat (HS), три из шести боевых машин разминирования российская армия уничтожила при попытке украинцев применить эти машины по назначению на передовой. Причем все три были потеряны в один день и на одном и том же направлении. В газете внимательно изучили видео, выложенное на российских ресурсах и признали его подлинным.
ВСУ потеряли разом три поставленные из Финляндии машины разминирования Leopard 2R HMBV
- сообщает финское издание.
А вот в Германии стараются не комментировать потерю украинской армией хваленых немецких "Леопардов", нехотя соглашаясь с тем, что какое-то количество танков "могло быть повреждено", но никаких доказательств этому якобы нет. Несмотря на отрицание, акции немецких оборонных гигантов уже начали падать, российская армия провела прекрасную антирекламную компанию. На этом фоне британцы уже заявили, что не хотели бы видеть танки Challenger в наступающих порядках украинской армии в ходе контрнаступления.
А умнее всех поступили американцы, пообещавшие Киеву танки, но к концу года. По мнению экспертов, к тому времени немецкая и британская бронетехника полностью себя дискредитирует, а продажи американских только возрастут. Ничего личного, как говорится, только бизнес.