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В Финляндии признали уничтожение на Запорожском направлении половины переданных Украине боевых машин разминирования Leopard 2R

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В Финляндии признали уничтожение на Запорожском направлении половины переданных Украине боевых машин разминирования Leopard 2R

На Западе начинают потихоньку догадываться, что анонсированное Киевом большое контрнаступление пошло как-то не так, украинская армия уперлась в российскую оборону, а хваленая западная бронетехника, на которую делали ставку на Украине, очень хорошо горит. Западная пресса, не вся конечно, уже начала писать о больших потерях техники. Вот и в Финляндии посмотрели несколько роликов, снятых российскими военными на Запорожском направлении, и признали потерю ВСУ финских боевых машин разминирования.


Финляндия признала, что половина переданных Украине БМР Leopard 2R осталась где-то на полях сражений в Запорожской области. По данным Helsingin Sanomat (HS), три из шести боевых машин разминирования российская армия уничтожила при попытке украинцев применить эти машины по назначению на передовой. Причем все три были потеряны в один день и на одном и том же направлении. В газете внимательно изучили видео, выложенное на российских ресурсах и признали его подлинным.

ВСУ потеряли разом три поставленные из Финляндии машины разминирования Leopard 2R HMBV

- сообщает финское издание.

А вот в Германии стараются не комментировать потерю украинской армией хваленых немецких "Леопардов", нехотя соглашаясь с тем, что какое-то количество танков "могло быть повреждено", но никаких доказательств этому якобы нет. Несмотря на отрицание, акции немецких оборонных гигантов уже начали падать, российская армия провела прекрасную антирекламную компанию. На этом фоне британцы уже заявили, что не хотели бы видеть танки Challenger в наступающих порядках украинской армии в ходе контрнаступления.

А умнее всех поступили американцы, пообещавшие Киеву танки, но к концу года. По мнению экспертов, к тому времени немецкая и британская бронетехника полностью себя дискредитирует, а продажи американских только возрастут. Ничего личного, как говорится, только бизнес.
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10 комментариев
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  1. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 06:53
    0
    ВСУ потеряли разом три поставленные из Финляндии машины разминирования Leopard 2R HMBV
    Половино? Какая досада, ..... что не все. request
    1. svp67
      svp67 Сегодня, 06:58
      +8
      Цитата: Mavrikiy
      Половино? Какая досада, ..... что не все.

      Ну Вам дают возможность показать своё мастерство... Дерзайте.
      Как говаривал один из героев фильма "В бой идут одни старики" : "...Тут пока одного завалишь, весь вспотеешь..."
    2. seregatara1969
      seregatara1969 Сегодня, 08:46
      0
      Ну если фины признали,тогда всё,снимаю шляпу! Фины общепризнанные эксперты в деле признавания
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:56
    +6
    ВСУ потеряли разом три поставленные из Финляндии машины разминирования Leopard 2R HMBV
    Это вызвало удивление в Финляндии? Украинцы относятся к этому по всей видимости намного проще - как пришла, так и ушла. Еще дадут. Но финны хоть открыто признают уничтожение своих машин разминирования в отличии от немцев. Большего всего понравилась реакция Бербок на уничтожение немецких "Леопардов". Она призвала не считать "Леопарды" уничтоженные на Украине немецкими, т.к. да, они сделаны в Германии, но переданы Киеву значит украинские. Попытка сделать хорошую мину при плохой игре.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 07:14
      +2
      тогда Пэтриоты - тоже оказывается украинские??? belay Во делааа.... belay
      А Абрамсы и Ф-16 когда "гражданство" сменят?
  3. svp67
    svp67 Сегодня, 06:57
    +4
    В Финляндии признали уничтожение на Запорожском направлении половины переданных Украине боевых машин разминирования Leopard 2R
    В данной ситуации, сложившейся на поле боя, это САМАЯ СУЩЕСТВЕННАЯ и ВАЖНАЯ ПОТЕРЯ для ВСУ... Без всякой иронии
  4. Рядовой СА
    Рядовой СА Сегодня, 07:14
    +1
    Цитата: svp67
    ВАЖНАЯ ПОТЕРЯ для ВСУ... Без всякой иронии

    Боюсь , это крупная потеря и для сапёров армии Финляндии. Слегка с
    иронией.
    1. svp67
      svp67 Сегодня, 07:28
      0
      Цитата: Рядовой СА
      Боюсь , это крупная потеря и для сапёров армии Финляндии.

      Да этим то её компенсируют, те же американцы или корейцы... А вот, что ВСУ сейчас будет делать без современных средств разминирования...вот это вопрос
      1. rusich
        rusich Сегодня, 07:47
        0
        Мясом будет разминировать. Оно еще на окраине осталось
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 07:48
    0
    В Финляндии признали уничтожение на Запорожском направлении половины переданных Украине боевых машин разминирования Leopard 2R
    . Кстати, потеря инженерной техники, импоршной, может быть восполнена из своих запасов или это катастрофа катастроф???
    Ладно, радетелям жалко, то ценное, которое они скакуасам дали... но ведь у них самих должна была остаться спец техника ещё с советских времён....