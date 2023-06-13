В Киеве болезненно отреагировали на подсветку небоскрёба Бурдж-Халифа в Дубае в цвета российского флага

Не заставила себя ждать украинская реакция на перформанс в крупнейшем городе Объединённых Арабских Эмиратов – Дубае. Там самое высокое здание – 830-метровый небоскрёб Бурдж-Халифа – в День России окрасили в цвета российского триколора. И в течение уже нескольких минут после начала такой подсветки фотографии и видеоизображения небоскрёба стали визитной карточкой дня в Дубае. В общей сложности в сети за время такой подсветки опубликованы сотни тысяч фотографий от жителей Дубая и туристов.В самом Дубае отметили, что укрепляются торгово-экономические и культурные связи с Россией, что число туристов из РФ в ОАЭ год от года становится всё больше, а потому было решено проявить особое уважение к России и всему российскому народу в день государственного праздника. Звуковым сопровождением стал гимн России.Украинская сторона болезненно отреагировала на появление российского флага на самом высоком здании Арабских Эмиратов. В Киеве сразу же напомнили о том, что ОАЭ «не присоединились к антироссийским санкциям» и что «этот шаг не направлен на то, чтобы на Украине воцарился мир».Напомним, что товарооборот между РФ и ОАЭ по итогам 2022 года вырос сразу на 68%, достигнув отметки в 9 млрд в долларовом эквиваленте. При этом 8,5 млрд долларов - российский экспорт. Он вырос более чем на 70% в сравнении с 2021 годом. Страны работают над переходом ко взаиморасчётам в национальных валютах. Ожидается, что по итогам 2023 года товарооборот преодолеет отметку в 10 млрд в долларовом эквиваленте.