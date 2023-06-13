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В Киеве болезненно отреагировали на подсветку небоскрёба Бурдж-Халифа в Дубае в цвета российского флага

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В Киеве болезненно отреагировали на подсветку небоскрёба Бурдж-Халифа в Дубае в цвета российского флага

Не заставила себя ждать украинская реакция на перформанс в крупнейшем городе Объединённых Арабских Эмиратов – Дубае. Там самое высокое здание – 830-метровый небоскрёб Бурдж-Халифа – в День России окрасили в цвета российского триколора. И в течение уже нескольких минут после начала такой подсветки фотографии и видеоизображения небоскрёба стали визитной карточкой дня в Дубае. В общей сложности в сети за время такой подсветки опубликованы сотни тысяч фотографий от жителей Дубая и туристов.


В самом Дубае отметили, что укрепляются торгово-экономические и культурные связи с Россией, что число туристов из РФ в ОАЭ год от года становится всё больше, а потому было решено проявить особое уважение к России и всему российскому народу в день государственного праздника. Звуковым сопровождением стал гимн России.

Украинская сторона болезненно отреагировала на появление российского флага на самом высоком здании Арабских Эмиратов. В Киеве сразу же напомнили о том, что ОАЭ «не присоединились к антироссийским санкциям» и что «этот шаг не направлен на то, чтобы на Украине воцарился мир».

Напомним, что товарооборот между РФ и ОАЭ по итогам 2022 года вырос сразу на 68%, достигнув отметки в 9 млрд в долларовом эквиваленте. При этом 8,5 млрд долларов - российский экспорт. Он вырос более чем на 70% в сравнении с 2021 годом. Страны работают над переходом ко взаиморасчётам в национальных валютах. Ожидается, что по итогам 2023 года товарооборот преодолеет отметку в 10 млрд в долларовом эквиваленте.

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23 комментария
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  1. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 06:55
    +9
    В Киеве болезненно отреагировали на подсветку небоскрёба Бурдж-Халифа в Дубае в цвета российского флага
    Ну шо завидовать, подсветим и ваш Кыыв, дайте срок. feel
    1. Трямс
      Трямс Сегодня, 07:23
      0
      Да они там всем подсвечивают. Фон есть - пусть работает и привлекает капитал туристов %)


      Хотя, если бы почитали нашу тему с Днем России, то, скорее всего, не стали бы это делать, как и Ким Чен Ын и другие
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 07:48
        +3
        Цитата: Трямс
        Да они там всем подсвечивают.

        Причём тут подсветка? Речь о болезненной истерии укробандеровцев.

        Цитата: Трямс
        Хотя, если бы почитали нашу тему с Днем России, то, скорее всего, не стали бы это делать,
        А, я думаю наоборот, что почитали нашу тему (или аналогичную) и тут же - просветили! fellow

        Цитата: Трямс
        как и Ким Чен Ын и другие
        Сейчас разговаривал с ним, говорит, что сожалеет, что не посветил. На следующей год обязательно подсветит. yes
        1. Трямс
          Трямс Сегодня, 08:20
          0
          Цитата: Теренин
          Речь о болезненной истерии
          нет, конечно (светят и типа истерят уж сколько лет), контекст явный – речь об этом:
          Ну шо завидовать

          А, я думаю наоборот, что почитали нашу тему (или аналогичную) и тут же - просветили! fellow
          ааа, ну т.е. это я сделала для этого ВСЕ! и ОАЭ меня послушали))) Ок )
          а если серьезно, 68к долл. за 3 минуты платите и светитесь
  2. Рядовой СА
    Рядовой СА Сегодня, 07:05
    +6
    Нужно Киеву запретить всем филателистам Украины коллекционировать
    почтовые марки Эмирата Дубай и обязать убрать их из альбомов ...
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 07:11
      +1
      Пусть шароварные квартирки там перестанут покупать в знак протеста, раз в Эмиратах так плохо для них поступают... Или вообще - пусть бросят их там в знак протеста или подарят пакистанским дорожным рабочим и строителям на стройках Эмиратов.... laughing
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 07:14
        0
        Это явные клинические проявления..Паранойя,вкупе с шизофренией
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 07:13
    +5
    А как рвало пуканы украинскому батальону "Дубаи",отдыхающему на пляжах ОАЭ?
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 07:17
      +1
      И сильно рвало? Эмиратских саперов что ли вызывали даже??? lol
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:16
    +1
    В Киеве сразу же напомнили о том, что ОАЭ «не присоединились к антироссийским санкциям» и что «этот шаг не направлен на то, чтобы на Украине воцарился мир».
    На редкость реакция похожая на дипломатическую правда с вкраплением своих желаний. Наверное позже отреагируют "истинные украинцы" от власти и нацики. "Миротворец" внесет ОАЭ целиком в свой список, другие пригрозят последствиями. А башня стоит себе и расцвечена в цвета российского флага.
  5. KCA
    KCA Сегодня, 07:21
    0
    Что ххолы беснуются, саудиты давно показали уважение к России, достаточно посмотреть видео как встречали Путина, и как Бидона, и вот прям какая-то окраина даст леща саудитам и заставит себя уважать? Да им перекроют любой бизнес, если он какой-то и был, прям в пять минут, наследный принц скажет и фсё
    1. Sergej1972
      Sergej1972 Сегодня, 08:43
      0
      Причём тут в данном случае, который комментируется, саудиты? Речь идёт об Объединенных Арабских Эмиратах и входящем в это государство эмирате Дубай.
      1. KCA
        KCA Сегодня, 08:50
        0
        Да, не корректно написал, Дубай не Саудовская Аравия, но смысл тот-же остаётся, ОАЭ и КСА это спарка, где одни, там и другие
  6. 25:17
    25:17 Сегодня, 07:22
    +4
    Вот она наглядная "изоляция" России всем миром.

    Ирония, сарказм.
  7. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 07:24
    +2
    Зависть смертный грех. Да и глупо это.
  8. Pavel73
    Pavel73 Сегодня, 07:24
    +4
    Украинство - это само по себе болезнь. Оттого и реакция на всё болезненная.
  9. Menshoff_D_V
    Menshoff_D_V Сегодня, 07:30
    +7
    Меня один чел на работе постоянно называл москалей. Мне не обидно, я чутка Мордвин и зело терпеливый. Однако вчера на смене это убожество сказало: ты че в ваш ссаный флаг не запутался. Я его и отхреначил. Три часа в УВД просидел, а когда полиционеры поняли в чем фишка хохляцкому лесу добавили, а меня отпустили) Если у нас не будет национальных ценностей мы канем в лету.
    1. Южноукраинец
      Южноукраинец Сегодня, 07:46
      +1
      Цитата: Menshoff_D_V
      Меня один чел на работе постоянно называл москалей. Мне не обидно, я чутка Мордвин и зело терпеливый. Однако вчера на смене это убожество сказало: ты че в ваш ссаный флаг не запутался. Я его и отхреначил.

      Больше москалем называть не будет)))
  10. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 07:33
    0
    В Киеве болезненно отреагировали на подсветку небоскрёба Бурдж-Халифа в Дубае в цвета российского флага

    Я мог бы написать о том, что явилось бы доя Киева настоящей болью...Но не буду повторять извечные истины...
    1. Menshoff_D_V
      Menshoff_D_V Сегодня, 07:35
      +1
      Сказал а, говори б. Расскройсекрет товарищ
    2. paul3390
      paul3390 Сегодня, 08:00
      +2
      что явилось бы доя Киева настоящей болью

      Запретить в РФ котлеты по киевски и украинские бублики? what wink laughing
  11. nellyjuri
    nellyjuri Сегодня, 08:18
    0
    А что там наши релоканты? Говном еще не изошли?
  12. solar
    solar Сегодня, 08:36
    -1
    было решено проявить особое уважение к России и всему российскому народу в день государственного праздника

    Не торопился бы их восхвалять по этому случаю. Вообще-то слышал, что это платная услуга.
    Как-то так. 3 минуты- 70тысяч. Только бизнес, ничего личного.
    The cost to place an advertisement, movie teaser or message on the façade of the Burj Khalifa start from AED250,000 ($68,064.25) for three minutes

    https://www.arabianbusiness.com/industries/media/emaars-burj-khalifa-charges-aed1-million-for-15-minutes-of-laser-advertising