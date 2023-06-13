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В ночь на 13 июня поражены военные объекты противника в Кривом Роге, Харькове, Киеве, Кировограде, Тернополе и других городах

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В ночь на 13 июня поражены военные объекты противника в Кривом Роге, Харькове, Киеве, Кировограде, Тернополе и других городах

В ночное время суток российская армия нанесла очередные удары по объектам противника в глубоком его тылу. По последним данным, использовались различные поражающие средства, среди которых крылатые ракеты, выпущенные с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Также использовались и ложные цели для дезориентации украинской ПВО.


Украинская сторона подтверждает сведения о прогремевших взрывах в Днепропетровской области. Изначально сообщалось о том, что поражены цели в Павлограде, а также к югу от Днепра (Днепропетровска).

В течение ночи поражены объекты и на западе Украины. Сообщается о взрывах на объекте ремонта и хранения военной техники, а также на складе боеприпасов в Тернополе.

Поражены цели в Харькове. По последним сведениям, взрыв прогремел на объекте, где так же находилась военная техника ВСУ, включая поставленную западными спонсорами киевского режима. В результате попаданий на военном объекте ВСУ возник крупный пожар. Объект располагается в районе Салтовка. По некоторым данным, поражение целей в Харькове осуществлено ударными дронами «Герань».

Зафиксированы прилёты и в украинской столице. Там воздушная тревога оказалась самой продолжительной по времени.

Взрывы также прогремели в Кировограде (Кропивницком) и Кривом Роге. Нанесено огневое поражение подразделениям так называемой «гвардии наступления», а также объекту промышленности, где осуществлялся ремонт бронетехники.
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10 комментариев
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  1. Николай-Николаевич
    Николай-Николаевич Сегодня, 07:15
    0
    В Киеве надо срочно снести памятник бабе с клетчатой юбкой в золоте...
    1. Сабуров_Александр53
      Сабуров_Александр53 Сегодня, 07:37
      +3
      Мы сейчас с памятниками не воюем, особенно с "бабами в юбках", навоевались в своё время. Кое-где уже пора возвращать их на место, для чего сформировать бригаду либералов во главе со Станкевичем, восстанавливать Дзержинского. feel
      Я слышал, что на место гибели Немцова на Крымском мосту, приносят не только цветы, но и пакетики с собачьим дерьмом. Граждане, это неправильно, держите себя в руках. Есть множество иных способов выражения к "заслугам" таких людей.
  2. monetam
    monetam Сегодня, 07:18
    +4
    Ну вот и отлично, что прореживатель для укроармии включен. Такие новости - да каждый день слушать. В итоге количество станет качеством,
    в ВСУ иссякнут и материальные, и кадровые резервы для сопротивления.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:21
    +5
    В Киеве так уповали на то, что с началом их "наступления" РФ будет не до ударов по объектам в украинских городах (на закончившиеся ракеты уже не надеются). Но опять просчитались. И ракеты есть и желание уничтожать склады, б/т и л/с ВСУ еще до их попадания на ЛБС. После ночных прилетов у безбашенных наверное проблемы со сном и психическим состоянием ?
    1. Wolfskin1993
      Wolfskin1993 Сегодня, 07:27
      +2
      Ракеты летят по военным объектам. А вот по мирняку прилетают ракеты укроПВО , которые расположены между жилыми домами.
  4. Петровск
    Петровск Сегодня, 07:26
    0
    Снести всю Банковую в пыль, разбомбить Майдан.
    1. 30 вис
      30 вис Сегодня, 07:56
      +1
      Цитата: Петровск
      Снести всю Банковую в пыль, разбомбить Майдан.

      Майдан пригодиться , переименуем в площадь Дружбы , показательно повесить на площади крысиную шайку зель .
  5. kosmozoo
    kosmozoo Сегодня, 07:31
    +2
    Или стратегическую инфраструктуру прикрывать или наступающие войска - ПВО не резиновая.
  6. Hellcos
    Hellcos Сегодня, 08:00
    +1
    наступление наступлением, а обед по расписанию. Каждый день бьем их ракетами, как будто наступления и нет, что говорит о хорошем запасе прочности и имеющихся ресурсов
  7. carpenter
    carpenter Сегодня, 08:25
    +2
    ⚡️БПЛА Герань летят в сторону Запорожья (оккупировано ВСУ) и Днепропетровской области
    ⚡️Также Герани в оккупированной ВСУ части Херсонской области и еще группа направляется в Николаевскую область
    ⚡️В Днепропетровской области взрывы
    ⚡️Сообщения о Геранях летящих в сторону Кировоградской области
    ⚡️Герани в направлении Харьковской области
    ⚡️Ракеты в направлении Днепропетровской области и Полтавской области
    ⚡️Ракеты летят на Харьков
    ⚡️Снова взрывы в Днепропетровской области
    ⚡️Ракеты летят в сторону Кривого Рога
    ⚡️Взрывы в Харьковской области
    ⚡️Взрывы в Харькове
    ⚡️Снова ракеты летят в Днепропетровскую область
    ⚡️Взрывы в Кривом Роге
    ⚡️Теперь ракеты летят в Николаевскую область
    ⚡️Ракеты в Кировоградской области
    ⚡️Снова взрывы в Кривом Роге
    ⚡️Кировоград - взрывы
    ⚡️Ракеты теперь летят в Хмельницкую область
    ⚡️Ракеты летят в Тернопольскую область
    ⚡️Ракеты летят на Ивано-​Франковск
    ⚡️Взрывы в Тернополе
    ⚡️Ракеты летят в Ивано-​Франковск и Львов