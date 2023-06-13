В ночь на 13 июня поражены военные объекты противника в Кривом Роге, Харькове, Киеве, Кировограде, Тернополе и других городах

В ночное время суток российская армия нанесла очередные удары по объектам противника в глубоком его тылу. По последним данным, использовались различные поражающие средства, среди которых крылатые ракеты, выпущенные с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Также использовались и ложные цели для дезориентации украинской ПВО.
Украинская сторона подтверждает сведения о прогремевших взрывах в Днепропетровской области. Изначально сообщалось о том, что поражены цели в Павлограде, а также к югу от Днепра (Днепропетровска).
В течение ночи поражены объекты и на западе Украины. Сообщается о взрывах на объекте ремонта и хранения военной техники, а также на складе боеприпасов в Тернополе.
Поражены цели в Харькове. По последним сведениям, взрыв прогремел на объекте, где так же находилась военная техника ВСУ, включая поставленную западными спонсорами киевского режима. В результате попаданий на военном объекте ВСУ возник крупный пожар. Объект располагается в районе Салтовка. По некоторым данным, поражение целей в Харькове осуществлено ударными дронами «Герань».
Зафиксированы прилёты и в украинской столице. Там воздушная тревога оказалась самой продолжительной по времени.
Взрывы также прогремели в Кировограде (Кропивницком) и Кривом Роге. Нанесено огневое поражение подразделениям так называемой «гвардии наступления», а также объекту промышленности, где осуществлялся ремонт бронетехники.