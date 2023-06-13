Военное обозрение
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Встречные бои в районе Времевского выступа, нашим удалось отбросить противника от Урожайного и выйти к Сторожевому

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Встречные бои в районе Времевского выступа, нашим удалось отбросить противника от Урожайного и выйти к Сторожевому

Начавшееся накануне наступление наших частей на направлении Великой Новоселки продолжалось всю ночь, наши подтянули резервы и ударили навстречу наступавшим подразделениям ВСУ. Основные бои шли в районе долины реки Мокрые Ялы, наши сумели продвинуться и взять возвышенности в районе Новодонецкого, тем самым отбросив ВСУ от Урожайного, которое, как заявляли в Киеве, они еще вчера якобы "взяли".


По данным военкоров, встречные бои шли практически на протяжении всей ночи. Активно работала наша артиллерия и авиация, наступление российских частей шло с двух направлений по обоим берегам реки Мокрый Ял. Нашим удалось выйти к Сторожевому, тем самым усложнив ситуацию для ВСУ в треугольнике Макаровка-Сторожевое-Благодатное. О том, что обстановка на данном направлении действительно сложная, подтверждают и в Генштабе ВСУ.

Российские войска задействовали значительные резервы для стабилизации ситуации на линии фронта

- говорится в одном из сообщений.


Противник, опасаясь потерять все "достижения" вчерашнего дня, которые накануне в Киеве выдавали за "великую перемогу" и рассказывали, как ВСУ якобы берут одно село за другим, прорвав оборону российской армии, начал переброску в район Времевского выступа дополнительных резервов. По предварительной информации, с Ореховского участка перебрасываются две бригады.

Предполагается, что сегодня бои на данном направлении продолжатся, противнику в срочном порядке необходимо добиться хоть каких-то успехов, на Западе уже начинают критиковать "полководческий талант" Зеленского и его окружения. Пока вместо молниеносной атаки, прорыва и выхода к Азовскому морю ВСУ пытаются прорвать первую линию обороны.
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14 комментариев
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  1. Теренин
    Теренин Сегодня, 07:40
    +5
    - говорится в одном из сообщений.

    Понятно, что сразу каждый даёт нужную ему информацию.
    Ждём проверенной инфы.
    Нашим - успеха!
  2. kosmozoo
    kosmozoo Сегодня, 07:41
    +3
    Ничего, не за горами мексикано-американский, украино-польско-германский конфликты. А там и Ирландия подтянется.
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 07:43
    +5
    "странный" вопрос хочется задать... какой ценой, кукуевские, куют свою перемогу???
    Какие части они рискуют там положить? Как там "гвардия клоуна" ещё могет ли уже не очень?
    1. 1976AG
      1976AG Сегодня, 07:47
      +9
      Цитата: rocket757
      "странный" вопрос хочется задать... какой ценой, кукуевские, куют свою перемогу???
      Какие части они рискуют там положить? Как там "гвардия клоуна" ещё могет ли уже не очень?


      Резервов у них пока еще очень много. Можно сказать, что задействовали малую часть, а что у них получится покажет время.
  4. Lis_96
    Lis_96 Сегодня, 07:49
    -4
    Надо бандерлогов тактической ядеркой угостить, чтобы укрорабы знали, кто в доме хозяин.
    1. Glock-17
      Glock-17 Сегодня, 08:00
      +1
      Нет военной необходимости, а окончательным изгоем Россия станет моментально.
    2. 1976AG
      1976AG Сегодня, 08:31
      0
      Цитата: Lis_96
      Надо бандерлогов тактической ядеркой угостить, чтобы укрорабы знали, кто в доме хозяин.


      В зараженном доме хозяев не будет
    3. Uprun
      Uprun Сегодня, 09:02
      0
      Ципота работает, не обращайте внимания, это повод, чтоб у запада просить ядрен батон. Ничего, и так сгинете.
  5. Tagan
    Tagan Сегодня, 07:50
    +4
    Цитата: rocket757
    "странный" вопрос хочется задать... какой ценой, кукуевские, куют свою перемогу???
    Какие части они рискуют там положить? Как там "гвардия клоуна" ещё могет ли уже не очень?

    Ценой тушек "нерабов" и "нелохов". Они сейчас по бросовым ценам.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 08:28
      +2
      Цитата: Tagan
      Ценой тушек "нерабов" и "нелохов". Они сейчас по бросовым ценам.

      Янычаров мамлюков никогда не жалели, их гнали на убой во имя султана.
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 09:09
        0
        Не е е, янычары довольно дорогой "товар", их использовали когда надо было добиться чего то конкретно. Для дел попроще набирали просто стадо, ополчение и т. п. Вот их и гнали на убой без счета.
  6. Glock-17
    Glock-17 Сегодня, 07:51
    0
    Раз идут встречные бои, но населенные пункты могут переходить из рук в руки по несколько раз. Рано говорить о великой перемоге пока нет перелома в сражении.
  7. 30 вис
    30 вис Сегодня, 07:51
    +12
    Мне по фигу на укро задачи к саммиту Нато . Пускай хоть головы себе все разобьют от усердия перед хозяевами . Главное нашим выстоять в обороне , отбить контрнаступ "воинив свэта" и плавно , успешно перейти в наступление по всему фронту . Кончить всех этих зель , йуль капительман , петь вальцманов , каламойш , и на этом закончить русскую трагедию .
    1. ism_ek
      ism_ek Сегодня, 08:10
      0
      И тем не менее украинцы на полном "подсосе" у НАТО. И решимость помогать им или нет и в каком объеме будет иметь определяющую роль в продолжении конфликта.