Встречные бои в районе Времевского выступа, нашим удалось отбросить противника от Урожайного и выйти к Сторожевому

Начавшееся накануне наступление наших частей на направлении Великой Новоселки продолжалось всю ночь, наши подтянули резервы и ударили навстречу наступавшим подразделениям ВСУ. Основные бои шли в районе долины реки Мокрые Ялы, наши сумели продвинуться и взять возвышенности в районе Новодонецкого, тем самым отбросив ВСУ от Урожайного, которое, как заявляли в Киеве, они еще вчера якобы "взяли".
По данным военкоров, встречные бои шли практически на протяжении всей ночи. Активно работала наша артиллерия и авиация, наступление российских частей шло с двух направлений по обоим берегам реки Мокрый Ял. Нашим удалось выйти к Сторожевому, тем самым усложнив ситуацию для ВСУ в треугольнике Макаровка-Сторожевое-Благодатное. О том, что обстановка на данном направлении действительно сложная, подтверждают и в Генштабе ВСУ.
Российские войска задействовали значительные резервы для стабилизации ситуации на линии фронта
- говорится в одном из сообщений.
Противник, опасаясь потерять все "достижения" вчерашнего дня, которые накануне в Киеве выдавали за "великую перемогу" и рассказывали, как ВСУ якобы берут одно село за другим, прорвав оборону российской армии, начал переброску в район Времевского выступа дополнительных резервов. По предварительной информации, с Ореховского участка перебрасываются две бригады.
Предполагается, что сегодня бои на данном направлении продолжатся, противнику в срочном порядке необходимо добиться хоть каких-то успехов, на Западе уже начинают критиковать "полководческий талант" Зеленского и его окружения. Пока вместо молниеносной атаки, прорыва и выхода к Азовскому морю ВСУ пытаются прорвать первую линию обороны.