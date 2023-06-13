Российские бойцы показали трофейную технику натовского образца на Запорожском направлении

Российские военные показали подбитую бронетехнику ВСУ западного производства на запорожском участке фронта, где противник в течение как минимум недели пытается найти слабые места в обороне ВС РФ, осуществляя контрнаступление. В результате этих попыток противник несёт значительные потери в живой силе и военной технике. Причём имеют место уже несколько случаев, когда поставленная из США, Франции и Германии украинскому режиму военная техника превращается в трофеи.
Российские бойцы показали сразу несколько единиц трофейной техники, включая американские БМП Bradley и немецкий танк «Леопард».
Здесь стоит сначала обратить внимание на заявление главы МИД Германии Анналены Бербок, призвавшей журналистов не использовать фразу «немецкие танки» применительно к танкам Leopard, которые были переданы Украины. По её словам, «не так важно, где эти танки были произведены, важно, что они Германией были переданы украинской армии».
Бойцам ВС РФ удалось «затрофеить» несколько бронемашин в полностью исправном состоянии. Двигатель одной из американских БМП «Брэдли» продолжал работу.
Экипажи бронетехники ВСУ были уничтожены при подрыве техники на минах, а также в результате последующих прилётов.
Сами действия российских войск на месте ликвидации наступавшей бронегруппы свидетельствует о том, что линии обороны на Запорожском направлении противника преодолены не были. Теперь трофейная техника вывезена в российский тыл и у специалистов появляется возможность её детального изучения.
Помимо западной бронетехники российским военным к югу от Орехова достались и другие трофеи. Это гранатомёты, американские штурмовые винтовки, радиостанции, короба с боеприпасами к стрелковому оружию.
Российский боец, снимавший трофейную технику, отметил, что российские войска натовскую технику жгли, жгут и дальше жечь будут.