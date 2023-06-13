Военное обозрение
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Российские бойцы показали трофейную технику натовского образца на Запорожском направлении

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Российские бойцы показали трофейную технику натовского образца на Запорожском направлении

Российские военные показали подбитую бронетехнику ВСУ западного производства на запорожском участке фронта, где противник в течение как минимум недели пытается найти слабые места в обороне ВС РФ, осуществляя контрнаступление. В результате этих попыток противник несёт значительные потери в живой силе и военной технике. Причём имеют место уже несколько случаев, когда поставленная из США, Франции и Германии украинскому режиму военная техника превращается в трофеи.


Российские бойцы показали сразу несколько единиц трофейной техники, включая американские БМП Bradley и немецкий танк «Леопард».

Здесь стоит сначала обратить внимание на заявление главы МИД Германии Анналены Бербок, призвавшей журналистов не использовать фразу «немецкие танки» применительно к танкам Leopard, которые были переданы Украины. По её словам, «не так важно, где эти танки были произведены, важно, что они Германией были переданы украинской армии».



Бойцам ВС РФ удалось «затрофеить» несколько бронемашин в полностью исправном состоянии. Двигатель одной из американских БМП «Брэдли» продолжал работу.

Экипажи бронетехники ВСУ были уничтожены при подрыве техники на минах, а также в результате последующих прилётов.



Сами действия российских войск на месте ликвидации наступавшей бронегруппы свидетельствует о том, что линии обороны на Запорожском направлении противника преодолены не были. Теперь трофейная техника вывезена в российский тыл и у специалистов появляется возможность её детального изучения.



Помимо западной бронетехники российским военным к югу от Орехова достались и другие трофеи. Это гранатомёты, американские штурмовые винтовки, радиостанции, короба с боеприпасами к стрелковому оружию.

Российский боец, снимавший трофейную технику, отметил, что российские войска натовскую технику жгли, жгут и дальше жечь будут.
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23 комментария
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  1. monetam
    monetam Сегодня, 07:47
    +3
    Да, это видео стало известным, даже с обгоревшими трупами. Технику эту надо взрывать, что бы разлеталась на кучки, либо вывозить, что б не оставить врагу шанса на последующее восстановление.
    1. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 08:36
      -1
      Значит информация о захвате целеньких Бредли мелькавшая ранее оказалась правдой!!!! good drinks good
    2. мазута
      мазута Сегодня, 09:05
      0
      Сначала изучить,что есть ценного в этих трофеях,по возможности демонтировать и отправить спецам.Электроника,тепловизоры,оптика всегда вызывают интерес.Лео проверить на новинки бронирования и защиты.Ну а потом можно на полигоны,где готовят наших бойцов для пристрелки по вражеской технике.
  2. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 07:48
    +17
    Срочно Леопард с крестами к немецкому посольству в Москве и рядом большой плакат (Биг борд, не люблю английские слова в русском языке), с тридцатьчетверкой, в 1945ом возле Рейхстага.
    1. Правдодел
      Правдодел Сегодня, 07:58
      0
      Срочно Леопард с крестами к немецкому посольству в Москве и рядом большой плакат /// с тридцатьчетверкой, в 1945-ом возле Рейхстага

      Обязательно нужно добавить большую корзину дерьма с надписью: так будет со всяким, кто с мечом придет на нашу землю!!!
  3. Пуз Большой
    Пуз Большой Сегодня, 07:48
    +5
    Эх, поставить бы пару горелых коробочек напротив посольств...
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 07:52
      +4
      Ну да, к каждому посольству горелую технику их производства.
    2. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 07:53
      +3
      Да уже ходят такие пожелания. У того же немецкого, поставить на несколько дней и рядом ещё "Тигр" музейный тоже.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 08:39
        +1
        Вообще,перегородить им вьезд-выезд из ворот.Они -независимые,переживут.Правда в дерьме и голодухе
      2. rocket757
        rocket757 Сегодня, 09:03
        0
        Точно, точно! Что то с первой мировой ставить не обязательно, а периода ВОВ, нам есть что выставить!
        На "добрую", вечную память!
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 07:52
    -7
    На каких фактах основывается предположение что техника поставленная НАТО , вывезена нами в наш тыл. Ради этого железа проводить войсковую операцию?Если поле боя осталось за нами ,вопросов нет - эвакуация " железа " вопрос времени.Сколько же работал двигатель Бредли ,если ВСУ шник уже завонялся( вопрос к криминалистам).
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 08:06
      +5
      Во время смерти происходит дефекация. Отсюда вонь
  5. Msi
    Msi Сегодня, 07:56
    +1
    Браво ребята!!!! Настоящие Русские Чудо - Богатыри.
  6. Glock-17
    Glock-17 Сегодня, 07:56
    +5
    Не зря Шольц так долго колебался и не хотел давать Леопарды. Репутационные потери огромные. Хотя и так понятно, что неуязвимых танков нет.
    1. убей фашиста
      убей фашиста Сегодня, 08:44
      +2
      Никаких репутационных потерь среди специалистов не будет. ЛеапЁрды горели и до этого, например, у тех же турков. Горят все танки абрамсы и меркавы в том числе. Вместе с леапёрдами горят и завышенные ожидания как среди шароварного электората так и среди западного обывателя, которые вместо танка (железяки с орудием) ожидали получить вундервафлю и перелом в боевых действиях.
  7. Hyperion
    Hyperion Сегодня, 07:59
    -5
    Трофейной техники не увидел. На видео бойцы подошли к подбитой технике. Отбуксировали ли ее к себе в тыл, мы не знаем. Может изменить заголовок?
    1. alexandreII
      alexandreII Сегодня, 08:15
      +1
      Если "мы"не знаете,учитесь,знание - сила.....
  8. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:10
    +6
    и у специалистов появляется возможность её детального изучения.
    Дело конечно нужное и необходимое. А почему бы разбитую технику не выставить у посольств тех стран, которые ее поставляли? Украинцы российский танк почти по всей Европе возили правда не везде получили ту реакцию, на которую рассчитывали. А вот "Леопард" у немецкого посольства, "Бредли" у американского, колесный танк у французского свою роль в информационной войне даже очень сыграют.
  9. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 08:15
    +3
    Хотелось бы увидеть их технику в Москве у соответствующих посольств.
    1. KCA
      KCA Сегодня, 08:35
      +1
      Вот прям в посольствах никто и не знает, или, думаете, по ТВ в гейропе и СШП их покажут? Там могут показать один подбитый российский Т-72, его уже полгода по разным странам катают, а кому действительно интересно, что происходит, пользуются интернетом, хотя сомневаюсь что даже %30 жителей СШП знают что это и куда кнопки жмакать, у меня матери 80 лет, и если вдруг она открыла ноут а интернета нет, в минуту мне звонит, приходится бежать, недалеко, правда, метров 30
  10. A2AD
    A2AD Сегодня, 08:43
    0
    обратить внимание на заявление главы МИД Германии Анналены Бербок, призвавшей журналистов не использовать фразу «немецкие танки» применительно к танкам Leopard
    Правильно говорит! Нужно использовать более точную фразу "немецко-фашисткие танки".
  11. APASUS
    APASUS Сегодня, 08:44
    +1
    Все фото сделаны с видео и очень не удачные.Не могли реально фото найти ?
  12. Lemur2023
    Lemur2023 Сегодня, 08:47
    0
    Не плохо бы пару Леопардов и Бредли вывести в тыл для изучения: радары , электроника...