Советник президента Украины назвал конечную цель контрнаступления ВСУ

В очередной раз представители киевского режима подтвердили свою чрезмерную амбициозность, рассуждая о планах контрнаступления ВСУ. Так, советник президента Украины Игорь Жовква в интервью CNN назвал конечной целью контрнаступления ВСУ отвоевание всех утраченных ранее территорий, включая и Крымский полуостров.По утверждению украинского чиновника, наступательная кампания может продлиться долгое время. Вряд ли стоит ожидать быстрые результаты, а Киеву потребуются месяцы, чтобы достичь поставленных целей, отметил Жовква.Представитель киевского режима подчеркнул, что текущие боевые действия на Запорожском направлении – не первое контрнаступление ВСУ, очевидно, подразумевая прошлогодние наступательные действия в Харьковской области и на Херсонщине.Жовква дал понять, что текущее контрнаступление не будет последним, что фактически означает и признание Киевом невозможности реализовать все поставленные цели в рамках одного контрнаступления. Естественно, украинский чиновник опять дал понять, что очень многое будет зависеть от помощи Киеву со стороны Запада.Для того, чтобы добиться успеха на поле боя, ВСУ потребуются артиллерия и боеприпасы от западных стран. Сейчас Запад уже активно обсуждает и передачу Украине самолетов-истребителей F-16 американского производства, что потребует соответствующей подготовки украинских летчиков.Интересно, что некоторые украинские политики ранее заявляли, что уже к началу лета 2023 года ВСУ едва ли не захватят Крымский полуостров. Как видим, ничего подобного не происходит и произойти не может, поэтому к подобным заявлениям представителей киевского режима стоит относиться скорее как к компонентам ведущейся против России информационно-психологической войны.