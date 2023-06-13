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Советник президента Украины назвал конечную цель контрнаступления ВСУ

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Советник президента Украины назвал конечную цель контрнаступления ВСУ

В очередной раз представители киевского режима подтвердили свою чрезмерную амбициозность, рассуждая о планах контрнаступления ВСУ. Так, советник президента Украины Игорь Жовква в интервью CNN назвал конечной целью контрнаступления ВСУ отвоевание всех утраченных ранее территорий, включая и Крымский полуостров.


По утверждению украинского чиновника, наступательная кампания может продлиться долгое время. Вряд ли стоит ожидать быстрые результаты, а Киеву потребуются месяцы, чтобы достичь поставленных целей, отметил Жовква.

Представитель киевского режима подчеркнул, что текущие боевые действия на Запорожском направлении – не первое контрнаступление ВСУ, очевидно, подразумевая прошлогодние наступательные действия в Харьковской области и на Херсонщине.

Жовква дал понять, что текущее контрнаступление не будет последним, что фактически означает и признание Киевом невозможности реализовать все поставленные цели в рамках одного контрнаступления. Естественно, украинский чиновник опять дал понять, что очень многое будет зависеть от помощи Киеву со стороны Запада.

Для того, чтобы добиться успеха на поле боя, ВСУ потребуются артиллерия и боеприпасы от западных стран. Сейчас Запад уже активно обсуждает и передачу Украине самолетов-истребителей F-16 американского производства, что потребует соответствующей подготовки украинских летчиков.

Интересно, что некоторые украинские политики ранее заявляли, что уже к началу лета 2023 года ВСУ едва ли не захватят Крымский полуостров. Как видим, ничего подобного не происходит и произойти не может, поэтому к подобным заявлениям представителей киевского режима стоит относиться скорее как к компонентам ведущейся против России информационно-психологической войны.
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26 комментариев
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  1. Luminman
    Luminman Сегодня, 08:06
    +4
    Этот советник, до того как стать советником, наверное, раньше хлев свиной чистил? wink
    1. Бывший солда
      Бывший солда Сегодня, 08:41
      +1
      Этот советник, до того как стать советником, наверное, раньше хлев свиной чистил? wink

      Не чистил. Жил там. Пиджак казенный выдали и вперёд -в советники
  2. Землекоп
    Землекоп Сегодня, 08:08
    +4
    Эти конченные дятлы в эти дни постоянно твердят про несколько месяцев активных атак.....идиоты! При таких активных фанатичных атаках идет очень сильное истощение \ уничтожение \ утилизация как оружия так и живого мяса укровермахта и за первые несколько дней уже колоссальные потери как в технике так и в живой силе...а что говорить про месяцы...Весь укровермахт не вывезет и одного месяца такими темпами......
    1. антивирус
      антивирус Сегодня, 08:16
      0
      Нашла коса на камень.
      Не останавливаться и не садиться за стол переговоров до выхода на днепр.
      И в херсон.
      А после посадки в кресла за круглый стол и начала мирных переговоров с "почтизаключением" (или фактическим подписанием, но найти повод- стрельнул кто то) - высадить десант в одессу и николаев взять.
      1. 75Сергей
        75Сергей Сегодня, 08:54
        0
        Седалища не хватит, нет у нас резервов что бы увеличивать длинну фронта и удерживать территории, распылить силы и они нас сомнут.
        Мобилизация нужна, обучение личного состава, мобилизация экономики, создание множества баз при ремонту техники - а это не только и сварщики и мотористы, а ещё токаря/фрезеровщики (ДАМ, а училища нам по прежнему не нужны?), оружейники, электронщики и прочее, прочее.... нужно выстраивать логистические цепочки по получению ТМЦ, вообще работы много, а мы даже не начинали.
        Не говоря уже про госпитали, питание и т.д.
        Освобождённые территории первое время придётся кормит, поить и канализацию выносить.

        Блиц Криг мы благополучно про.... еморгали.
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 08:08
    +6
    Моё личное мнение,это хорошо что идиоты в НАТО дали команду наступать,ни считаясь ни с чем.Было бы для нас хуже ,если бы они дали приказ перейти в глубокую оборону - отдав нам инициативу . А оборонятся они умеют.
    1. Бывший солда
      Бывший солда Сегодня, 08:38
      +1
      Моё личное мнение,это хорошо что идиоты в НАТО дали команду наступать,ни считаясь ни с чем.Было бы для нас хуже ,если бы они дали приказ перейти в глубокую оборону - отдав нам инициативу . А оборонятся они умеют.

      В результате такого плана обе стороны стояли бы на месте, оборудовав бетонные укрытия и умеренно перестреливаясь артиллерией. Чистое начало корейского варианта. НАТО видимо это не устраивает.
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 08:54
        0
        Бывший Солда.Слишком сильно запад распиарил Зе и его команду,на Украине столкнулись интересы Запада и остального мира ,не только России. hi
  4. Жан Батист
    Жан Батист Сегодня, 08:09
    -2
    Думаю к середине июля появиться ясность про необходимость второй волны мобилизации и соответственно кто на поле боя папа ...главный военкоматчик рассказывает что по стране 1000 человек в день приходят на контракт, а военкоры по-прежнему говорят о боях в меньшинстве и проблемах с личным составом (его отсутствием), толи страна до сих пор не справляется с их укомплектацией , что тоже не есть гуд толи главный военкоматчик свистит что тоже не удивительно.
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 08:26
      -1
      Тут есть над чем подумать. Можно было бы свистеть про добровольцев, если бы был план. Если бы был план, то это уже волна мобилизации winked
      Тем не менее народ в отпуска ходит. Но некоторых не отпускают. Значит причина может быть в нехватке специалистов. Стрелков допустим много. А мехводов нет. Ответ кроется где-то тут
  5. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 08:09
    +3
    Поменяли подоляка на это рыло. Подоляк уже всем надоел своими несбыточными обещаниями.
    1. parabyd
      parabyd Сегодня, 08:18
      +3
      Хорошо бы отправили бы подоляка вслед за будановым и залужным. Ещё бы данилова прихватили за компанию. Заслужили
  6. Hellcos
    Hellcos Сегодня, 08:10
    +2
    Вряд ли стоит ожидать быстрые результаты, а Киеву потребуются месяцы, чтобы достичь поставленных целей


    Я понял, что теперь у Киева все "по плану". Месяц назад по-другому пели, видимо хорошо в пятак получили
  7. kostyay
    kostyay Сегодня, 08:18
    +2
    Они на Леопардах-то не умеют ездить. Какие им Ф-16.. Сомневаюсь что ы за штурвалы сядут. После пяти-шести сбитых.
  8. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:21
    -1
    целью контрнаступления ВСУ отвоевание всех утраченных ранее территорий, включая и Крымский полуостров.
    От того, что они это повторяют из раза в раз и обязательно представителям западной прессы потенциал к достижению этой цели не появится. Сейчас в своем "контрнаступе" положат основную часть боеспособных подразделений и потеряют большую часть западной техники, а потом "тербатами" и вновь мобилизованными попытаются отвоевать территории и захватить Крым? В это верят только Зеленский со своим окружением и махровые русофобы на Западе, которые продолжают трындеть о "победе Украины на поле боя".
  9. bk-sarmat
    bk-sarmat Сегодня, 08:23
    0
    запад валит нас из тылов,доллар уже 83,5...настоящие русские задовна,германович,оскарович стоят на страже рубля))))
    1. Валерий_Эриксон
      Валерий_Эриксон Сегодня, 08:46
      -1
      А ты не знаешь, что инфляция выгодна стране? Так знай
      1. mann
        mann Сегодня, 09:05
        0
        А ты не знаешь, что инфляция выгодна стране? Так знай
        А еще стране выгодны снижение зарплат и повышение пенсионного возраста
  10. nellyjuri
    nellyjuri Сегодня, 08:27
    -2
    Советник президента Украины это что? Как то совсем уж завуалировано. Раньше как звучало? «Поставщик двора его величества». А сейчас типа советник. Ну хотя бы писали, там ну типа, менеджер по поставкам кокса президенту.
    1. Lynx2000
      Lynx2000 Сегодня, 08:36
      0
      Цитата: nellyjuri
      Советник президента Украины это что? Как то совсем уж завуалировано. Раньше как звучало? «Поставщик двора его величества». А сейчас типа советник. Ну хотя бы писали, там ну типа, менеджер по поставкам кокса президенту.

      what По идее, когда представляют советника или помощника президента страны, то указывают какое направление деятельности этот советник курирует (является специалистом).
      Так как не указано по каким вопросам он, то будем считать что он типа: зам по нифигам... yes
      Такие как правило "наиболее компетентны во всех вопросах", от балета до войны.
  11. Бывший солда
    Бывший солда Сегодня, 08:30
    -1
    Для того, чтобы добиться успеха на поле боя, ВСУ потребуются артиллерия и боеприпасы от западных стран

    ...........
    Он забыл добавить , что для победы ВСУ, от западных стран, кроме вооружений, потребуется ещё и личный состав в неограниченных количествах.
    1. 75Сергей
      75Сергей Сегодня, 08:47
      0
      Выделят, не беспокойтесь, как мы обозвали это СВО, так и они обзовут их добровольцами и всё формальности будут соблюдены.
      Они знают, что мы знаем, что они знают.
  12. Валерий_Эриксон
    Валерий_Эриксон Сегодня, 08:43
    -2
    достичь поставленных целей
    А отсосать он не хочет?
  13. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 08:46
    -1
    Дурень думкой богатеет, а вот кто-то ещё, кто его слушает?
    Давайте скажем так, без координальной мобилизации, мы даже не можем выйти к границам ДНР и даже при выходе, больше чем 2/3 территории Украины останется ща нацистами.
    До сих пор никто не объяснил, кто-то зачем отвёл войска из-под Киева?!
    Цель операции изменилась?
  14. Uprun
    Uprun Сегодня, 08:49
    0
    Если в тылу хорошо шерстить, то и наступать скоро не кому и не на чем будет.
  15. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 08:54
    0
    конечной целью контрнаступления ВСУ отвоевание всех утраченных ранее территорий, включая и Крымский полуостров.
    Допустим , что они разработали тактику и нашли способ пройти наши линии обороны. Но потери на каждом шаги они будут чем компенсировать? и Логистику они как обеспечат?