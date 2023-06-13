Советник президента Украины назвал конечную цель контрнаступления ВСУ

В очередной раз представители киевского режима подтвердили свою чрезмерную амбициозность, рассуждая о планах контрнаступления ВСУ. Так, советник президента Украины Игорь Жовква в интервью CNN назвал конечной целью контрнаступления ВСУ отвоевание всех утраченных ранее территорий, включая и Крымский полуостров.
По утверждению украинского чиновника, наступательная кампания может продлиться долгое время. Вряд ли стоит ожидать быстрые результаты, а Киеву потребуются месяцы, чтобы достичь поставленных целей, отметил Жовква.
Представитель киевского режима подчеркнул, что текущие боевые действия на Запорожском направлении – не первое контрнаступление ВСУ, очевидно, подразумевая прошлогодние наступательные действия в Харьковской области и на Херсонщине.
Жовква дал понять, что текущее контрнаступление не будет последним, что фактически означает и признание Киевом невозможности реализовать все поставленные цели в рамках одного контрнаступления. Естественно, украинский чиновник опять дал понять, что очень многое будет зависеть от помощи Киеву со стороны Запада.
Для того, чтобы добиться успеха на поле боя, ВСУ потребуются артиллерия и боеприпасы от западных стран. Сейчас Запад уже активно обсуждает и передачу Украине самолетов-истребителей F-16 американского производства, что потребует соответствующей подготовки украинских летчиков.
Интересно, что некоторые украинские политики ранее заявляли, что уже к началу лета 2023 года ВСУ едва ли не захватят Крымский полуостров. Как видим, ничего подобного не происходит и произойти не может, поэтому к подобным заявлениям представителей киевского режима стоит относиться скорее как к компонентам ведущейся против России информационно-психологической войны.