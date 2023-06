NYT: ВСУ сообщают о взятии нескольких деревень, но до сих пор нет никаких признаков серьезного прорыва российской обороны

До сих пор не было никаких признаков серьезного прорыва ВСУ российской обороны

Американская пресса не видит существенных успехов ВСУ на Запорожском направлении. Вплоть до последнего времени, пишет издание The New York Times, украинским войскам удалось захватить лишь «крошечные деревни».Хотя украинское руководство заявляет о неких «небольших достижениях» и публикует кадры из ряда населенных пунктов, американское издание сомневается в том, что ВСУ удалось установить полный контроль над этими территориями.- пишет The New York Times.Западные военные аналитики считают, что потребуются недели или даже месяцы, чтобы оценить, действительно ли текущие атаки украинских войск были успешными. Издание утверждает, что Киев и далее будет пытаться проводить пробные атаки, но основную часть сил удерживать в резерве, опасаясь их разгрома.Сейчас уже понятно, что американская и европейская бронетехника не стала «панацеей» для ВСУ и не смогла обеспечить быстроту и эффективность наступательных действий. Атаки ВСУ на российские минные поля и окопы влекут за собой лишь большие потери и в личном составе, и в военной технике украинских формирований. NYT пишет, что есть «подтвержденные потери в передовом вооружении, переданном союзниками». Это означает, что даже на Западе вынуждены признать утрату украинскими войсками танков Leopard и боевых машин пехоты Bradley.Кстати, по БМП Bradley есть информация, что уже выбито 15% этих поставленных Украине бронемашин американского производства. Если так пойдет дальше, украинские сухопутные войска растратят большую часть поставленной Западом бронетехники.