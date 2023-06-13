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NYT: ВСУ сообщают о взятии нескольких деревень, но до сих пор нет никаких признаков серьезного прорыва российской обороны

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NYT: ВСУ сообщают о взятии нескольких деревень, но до сих пор нет никаких признаков серьезного прорыва российской обороны

Американская пресса не видит существенных успехов ВСУ на Запорожском направлении. Вплоть до последнего времени, пишет издание The New York Times, украинским войскам удалось захватить лишь «крошечные деревни».


Хотя украинское руководство заявляет о неких «небольших достижениях» и публикует кадры из ряда населенных пунктов, американское издание сомневается в том, что ВСУ удалось установить полный контроль над этими территориями.

До сих пор не было никаких признаков серьезного прорыва ВСУ российской обороны

- пишет The New York Times.

Западные военные аналитики считают, что потребуются недели или даже месяцы, чтобы оценить, действительно ли текущие атаки украинских войск были успешными. Издание утверждает, что Киев и далее будет пытаться проводить пробные атаки, но основную часть сил удерживать в резерве, опасаясь их разгрома.

Сейчас уже понятно, что американская и европейская бронетехника не стала «панацеей» для ВСУ и не смогла обеспечить быстроту и эффективность наступательных действий. Атаки ВСУ на российские минные поля и окопы влекут за собой лишь большие потери и в личном составе, и в военной технике украинских формирований. NYT пишет, что есть «подтвержденные потери в передовом вооружении, переданном союзниками». Это означает, что даже на Западе вынуждены признать утрату украинскими войсками танков Leopard и боевых машин пехоты Bradley.

Кстати, по БМП Bradley есть информация, что уже выбито 15% этих поставленных Украине бронемашин американского производства. Если так пойдет дальше, украинские сухопутные войска растратят большую часть поставленной Западом бронетехники.
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9 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 08:23
    0
    Это разочарование или уже констатация факта.Вот когда это будет в "одном флаконе" - тогда будет понимание.Сейчас они раздуют новость,которую дали наши военкоры.Не знаю почему военкоры это сделали ,в течении дня может раскажут как это произошло.
    1. Aleksandr21
      Aleksandr21 Сегодня, 08:31
      0
      Цитата: tralflot1832
      Сейчас они раздуют новость,которую дали наши военкоры.


      А что за новость ? По западной карте, ещё вчера перекрасили Новодаровку и ночью Левадное в синий цвет (под контролем ВСУ), по Макаровке и так было понятно что идут бои, и она пока под контролем противника, хотя некоторые военкоры и пытались вбрасывать что мол вернули, но подтверждении пока не было... по ней новость ?
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 08:36
        +2
        Aleksandr 21.К Коцу( журналисту) зайдите,украинские сайты из штанов выпрыгивают от радости.Это не касается положения войск.
        1. Aleksandr21
          Aleksandr21 Сегодня, 08:37
          +1
          Понял, зайду почитаю.

          (текст моего комментария....)
  2. антивирус
    антивирус Сегодня, 08:24
    +3
    Планета нимруд атакует.
    С авакса не видно кто где находится?
    Не дать вытащить в ремонт ту бр. технику.
    Крутить кадры по всему миру с уничтожением западных коробок. Довести их до истерики. Наши пожалеют партнеров. А напрасно
  3. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 08:29
    +1
    Мне кажется от этапа "дайте вундервафлю и мы победим" всё в итоге потихоньку придёт к "Польша введи войска и мы победим".
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:30
    0
    Западные военные аналитики считают, что потребуются недели или даже месяцы, чтобы оценить, действительно ли текущие атаки украинских войск были успешными
    Западным военным аналитикам потребуются недели-месяцы, чтобы оценить "успешность" атак ВСУ с 04.06 по настоящий день. А может просто посмотреть на реальную карту боевых действий и подсчитать количество уничтоженной техники и л/с? Говорили бы прямо, что еще надеются на возможные успехи ВСУ, о которых можно будет сказать через недели-месяцы, а пока говорить себе дороже.
  5. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 08:33
    0
    И тем не менее янки и иже с ними от поддержки всушников не планируют отказываться,ибо есть ещё в европах "мясо" для бойни
  6. Uprun
    Uprun Сегодня, 08:43
    -2
    Курочка по зернышку клюет, так весь зверинец и выклюем, что на ЛБС, что в тылу.