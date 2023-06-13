Мантуров: К концу этого десятилетия в России будет выпущен дальнемагистральный самолёт отечественного производства

Совместно с нашими партнёрами из Китая мы вели работу в части широкофюзеляжного дальнемагистрального самолёта. С учётом всех вводных со стороны Запада, наш двусторонний проект подвергнется изменениям

В настоящее время Россия занимается разработкой широкофюзеляжного дальнемагистрального самолёта отечественного производства. Заявление принадлежит министру промышленности и торговли РФ Денису Мантурову.Как уточнил российский вице-премьер, работа в этом направлении велась совместно с китайскими партнёрами и будет продолжена. По его словам, он будет выпущен уже к концу этого десятилетия.– рассказал в интервью РИА Новости заместитель председателя российского кабмина в преддверии ПМЭФ в ответ на вопрос о разработке такого воздушного судна.Вместе с тем, добавил министр, в стране будет создан и свой проект лайнера, над которым уже трудятся специалисты из Национального исследовательского центра (НИЦ) «Институт имени Жуковского». На данном этапе они занимаются исследованием новых технологий, также проектируя облик будущего самолёта в рамках действующей научно-исследовательской работы под названием «Интеграл».В беседе с информагентством, он ответил и на вопрос о начале первых полётов лайнера. По его мнению, произойдёт это не раньше 2028-2030 годов. Хотя глава Минпромторга не уточнил модель вышеуказанного самолёта, речь, скорее всего, идёт о воздушном судне CR929.Кстати, ранее в медиапространство просочилась информация о том, что благодаря совместным усилиям «Аэрофлота» и госкорпорации «Росатом» им удалось осуществить импортозамещение воздушных фильтров для самолётов зарубежного производства. Отныне эти российские компании будут производить собственные детали для систем подачи воздуха в салон.Напомним, что на сегодняшний день Россия располагает ближнемагистральными самолётами Sukhoi Superjet 100, разработанными компанией «Гражданские самолёты Сухого». Для их разработки были привлечены и некоторые иностранные компании. Что же касается среднемагистральных самолётов собственного производства МС-21 (работы в этом направлении ведутся корпорацией «Иркут» совместно с входящим в её состав ОКБ Яковлева), то их серийные поставки начнутся уже в следующем году.