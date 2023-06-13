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Мантуров: К концу этого десятилетия в России будет выпущен дальнемагистральный самолёт отечественного производства

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Мантуров: К концу этого десятилетия в России будет выпущен дальнемагистральный самолёт отечественного производства

В настоящее время Россия занимается разработкой широкофюзеляжного дальнемагистрального самолёта отечественного производства. Заявление принадлежит министру промышленности и торговли РФ Денису Мантурову.


Как уточнил российский вице-премьер, работа в этом направлении велась совместно с китайскими партнёрами и будет продолжена. По его словам, он будет выпущен уже к концу этого десятилетия.

Совместно с нашими партнёрами из Китая мы вели работу в части широкофюзеляжного дальнемагистрального самолёта. С учётом всех вводных со стороны Запада, наш двусторонний проект подвергнется изменениям

– рассказал в интервью РИА Новости заместитель председателя российского кабмина в преддверии ПМЭФ в ответ на вопрос о разработке такого воздушного судна.

Вместе с тем, добавил министр, в стране будет создан и свой проект лайнера, над которым уже трудятся специалисты из Национального исследовательского центра (НИЦ) «Институт имени Жуковского». На данном этапе они занимаются исследованием новых технологий, также проектируя облик будущего самолёта в рамках действующей научно-исследовательской работы под названием «Интеграл».

В беседе с информагентством, он ответил и на вопрос о начале первых полётов лайнера. По его мнению, произойдёт это не раньше 2028-2030 годов. Хотя глава Минпромторга не уточнил модель вышеуказанного самолёта, речь, скорее всего, идёт о воздушном судне CR929.

Кстати, ранее в медиапространство просочилась информация о том, что благодаря совместным усилиям «Аэрофлота» и госкорпорации «Росатом» им удалось осуществить импортозамещение воздушных фильтров для самолётов зарубежного производства. Отныне эти российские компании будут производить собственные детали для систем подачи воздуха в салон.

Напомним, что на сегодняшний день Россия располагает ближнемагистральными самолётами Sukhoi Superjet 100, разработанными компанией «Гражданские самолёты Сухого». Для их разработки были привлечены и некоторые иностранные компании. Что же касается среднемагистральных самолётов собственного производства МС-21 (работы в этом направлении ведутся корпорацией «Иркут» совместно с входящим в её состав ОКБ Яковлева), то их серийные поставки начнутся уже в следующем году.
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21 комментарий
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 08:42
    +4
    С индусами один самолет уже строили..Не кажется,что надо основываться на собственных силах и ресурсах?
    1. Zaurbek
      Zaurbek Сегодня, 08:50
      +2
      ТРД - российский, БРЭО - российское (На МС21 стоит и будет стоять), композиты и производство крыла - Российское. Тут вопрос в том, что внутри страны спрос на такие самолеты ограничен, а производить его нужно серией.
    2. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 08:51
      +1
      Ил-96-400М выкатили.Пока можно его запустить в серию.


    3. Трямс
      Трямс Сегодня, 08:52
      -3
      сил нехватка :((( заняты в комментах
    4. AUL
      AUL Сегодня, 08:57
      +2
      Опять эти унылые слова - "будет... будут... осуществят... сделают..." Все в будущем времени! И сразу на ум приходит притча о шахе и осле!
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 09:04
        -1
        Работа идёт.И нужно понимать что всё новое даётся сложно.
        «Мы в этом году закончили и сейчас поставили на испытание в ЦАГИ прототип крыла композитного для самолёта CR-929. Это, вы знаете, наш совместный с нашими китайскими партнёрами проект, который мы сейчас готовим к испытаниям и до середины, наверное, этого года проведём испытания», — сказал Анатолий Гайданский. Он также добавил, что крыло покажут на авиасалоне МАКС-2023 (он пройдёт с 18 по 23 июля в Жуковском).

        https://www.ixbt.com/news/2023/03/28/v-rossii-sozdali-prototip-kompozitnogo-kryla-dlja-perspektivnogo-dalnemagistralnogo-samoleta-cr929.html

        Ну и в следующем году начнутся испытания ПД-35.
  2. seregatara1969
    seregatara1969 Сегодня, 08:43
    +5
    Опять самолёт назвали в угоду западу! В СССР даже кукурузник назывался по русски во всём мире авиации. Стыдно, товарищи конструкторы
  3. Бывший солда
    Бывший солда Сегодня, 08:45
    0
    На Ил-96 движок мощнее, чтоб вместо 4-х их было 2. И будет дальнемагистральный.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 08:57
      +1
      Тогда прийдётся перепроектировать крыло под 2 движка вместо 4 и как следствие частично конструкцию самолёта.Хотя я не считаю что прямо так необходимо ,чтобы было 2 движка.Боингов и Аэрбасов в России в ближайшие лет 40 всё равно не будет,да и расход топлива у того же Ил-96-400М с 4 движками нормальный.
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 08:45
    +2
    Придётся это делать,после нашей Победы, эта "бодяга" с западом на десятилетия.Боингами и Эйрбасами суверенитет не поддержишь.И нечего раньше времени открывать своё небо ,не смотря на их крокодиловые слёзы.Пущай вокруг летают ,до первого авиационного происшествия.Небо Европы и США надолго для нас закрыто ,а наше для них.
  5. ximkim
    ximkim Сегодня, 08:47
    -2
    Он наверное оговорился - будет до конца столетия.
    1. A2AD
      A2AD Сегодня, 09:06
      0
      Не, он оговорился еще проще. "будет".
  6. Кетцалькоатль
    Кетцалькоатль Сегодня, 08:49
    +3
    Планы, проекты, презентации и главное во все этом - коррупционная составляющая.
    Смотрел в выходные интервью космонавта Крикалева С.К. (герой Советского Союза и России), он говорил про современную космонавтику в РФ: "что-то вроде делается, но система построена так, что в конечном итоге никто ни за что не отвечает!"
  7. avia12005
    avia12005 Сегодня, 08:51
    0
    Г-н Мантуров, за все годы вашего руководства сколько "самолётов отечественного производства" было сконструировано и выпущено? Суперджет не в счет, там своего только фюзеляж и крылья. У вас внезапно проснулись способности руководства, а не спсобности быть самым богатым министром в правительстве РФ?

    Да не по Сеньке эта шапка.
    1. FoBoss_VM
      FoBoss_VM Сегодня, 09:09
      0
      Мантурова давным давно пора судить. Равно как и Силуанова с Набиуллиной, Шойгу с Герасимовым, Новака с Грефом и много много кого еще
  8. AdAstra
    AdAstra Сегодня, 08:52
    0
    Ну хоть не к концу столетия уже радует, хотяяяя....
  9. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 08:52
    +2
    Интересно, что РФ не дали спокойно производить и разрабатывать ни один гражданский самолет(где , хоть сколько, участвовал Запад). С ПС-90А2, с ССЖ, с МС21 - везде были какие тормоза и запреты на реэкспорт технологий. ССЖ даже в собственный МО нельзя было продать.
  10. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:02
    0
    С учётом всех вводных со стороны Запада
    Это, как можно понять про санкции, которые "вдруг неожиданно" появились? А так уж и неожиданно? Призыв-утверждение 90-х "зачем тратить силы и средства на свое когда это можно купить на Западе" сыграл свою разрушительную роль. Теперь наверное многие с ностальгией вспоминают период советского авиастроения для нужд гражданской авиации.
  11. FoBoss_VM
    FoBoss_VM Сегодня, 09:07
    +1
    Дениска мантуров сказочник известный , зато один из самых богатых министров , м.да. за наш с вами счёт. А как там дела у замены Ан-2 под названием Байкал ?
  12. A2AD
    A2AD Сегодня, 09:09
    0
    Не ну если уж мантуров сказал, то точно "будет". Домик для себя любимого где нибудь на канарах будет. А самолет.. А накой ему самолет? Тем более для страны.
  13. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 09:10
    0
    Давайте парни: мы в СССР летали на всём отечественном, а из за предательства Горбачёвско-Ельцинской клики чуть не потеряли нашу школу, наши кадры, наши заводы!