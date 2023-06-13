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Украинские беспилотники атаковали приграничные села в Брянской области

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Украинские беспилотники атаковали приграничные села в Брянской области

Приграничные населенные пункты в Брянской области подверглись очередной атаке украинских формирований с помощью беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.


Как стало известно, украинские беспилотники сбросили на российские села несколько боеприпасов. Происшествие имело место вчера вечером в Климовском районе Брянской области. Два боеприпаса дрон сбросил на поселок Луговой, расположенный в 1,4 км от российско-украинской границы. Еще один боеприпас был сброшен с дрона на поселок Забрама, расположенный в 950 м от границы.

Хотя все три сброшенных украинскими БПЛА боеприпаса взорвались при падении, в результате происшествия не было пострадавших среди мирных жителей и разрушений жилых построек и инфраструктуры. Как мы видим, ВСУ продолжают использовать беспилотную авиацию для ударов по российской территории.

Чаще всего удары наносятся по приграничным районам в Белгородской, Брянской, Курской областях. Кроме того, украинские дроны периодически сбивают средства ПВО над территорией Калужской области.

Повышенное внимание беспилотной авиации украинский режим уделяет в связи с недостаточным количеством боевых самолетов, а также с большей простотой и безопасностью использования беспилотников при атаках вглубь российской территории. Ранее представители киевского режима заявляли, что с момента начала конфликта на Украине было подготовлено более 10 тысяч операторов беспилотных летательных аппаратов. Соответственно, можно представить себе количество дронов, которые оказались в распоряжении украинских формирований.
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3 комментария
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  1. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 09:04
    0
    Надо стереть с лица земли Львов и всю Западенщину, корни нацизма оттуда: также Зе должен быть объявлен целью и уничтожен.
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 09:10
      0
      По границе этих областей на сопредельной территории должна быть выжженная зона в 50-100 км.
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:10
    0
    в результате происшествия не было пострадавших среди мирных жителей и разрушений жилых построек и инфраструктуры.
    Ну хоть это хорошо. Атаки на российские приграничные поселки к сожалению становятся обыденностью и как бы через некоторое время не стали восприниматься как, что-то ординарное.
    на Украине было подготовлено более 10 тысяч операторов беспилотных летательных аппаратов.
    Созданы отдельные подразделения БПЛА, а значит операторы где-то спят, едят. Это так информация к размышлению.