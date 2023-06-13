Украинские беспилотники атаковали приграничные села в Брянской области

Приграничные населенные пункты в Брянской области подверглись очередной атаке украинских формирований с помощью беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Как стало известно, украинские беспилотники сбросили на российские села несколько боеприпасов. Происшествие имело место вчера вечером в Климовском районе Брянской области. Два боеприпаса дрон сбросил на поселок Луговой, расположенный в 1,4 км от российско-украинской границы. Еще один боеприпас был сброшен с дрона на поселок Забрама, расположенный в 950 м от границы.
Хотя все три сброшенных украинскими БПЛА боеприпаса взорвались при падении, в результате происшествия не было пострадавших среди мирных жителей и разрушений жилых построек и инфраструктуры. Как мы видим, ВСУ продолжают использовать беспилотную авиацию для ударов по российской территории.
Чаще всего удары наносятся по приграничным районам в Белгородской, Брянской, Курской областях. Кроме того, украинские дроны периодически сбивают средства ПВО над территорией Калужской области.
Повышенное внимание беспилотной авиации украинский режим уделяет в связи с недостаточным количеством боевых самолетов, а также с большей простотой и безопасностью использования беспилотников при атаках вглубь российской территории. Ранее представители киевского режима заявляли, что с момента начала конфликта на Украине было подготовлено более 10 тысяч операторов беспилотных летательных аппаратов. Соответственно, можно представить себе количество дронов, которые оказались в распоряжении украинских формирований.