Украинские вооружённые формирования нанесли артиллерийский удар по двум посёлкам в Глушковском районе Курской области

С раннего утра со стороны Украины обстреливают поселки Глушково и Тёткино в приграничном Глушковском районе (...) Прямо сейчас ВСУ продолжают обстреливать район. Подробности сообщу позднее

Украинские вооруженные формирования продолжают наносить удары по населенным пунктам на территории приграничных регионов России. Вслед за Белгородской областью под обстрел попала и Курская, с утра противник нанес удары сразу по двум поселкам. Об этом в своем ТГ-канале сообщил губернатор области Роман Старовойт.По данным, поступающим с мест, сегодня, 13 июня, противник обстрелял поселки Глушково и Теткино, расположенные недалеко от границы в Глушковском районе Курской области. Обстрел сильный, в обоих населенных пунктах имеются повреждения жилых домов, а также автотранспорта. В Теткино повреждения получили девять частных домов, два из них загорелись, в поселке нарушено газовое и электроснабжение. В Глушково сообщается о нескольких попаданиях в жилые постройки.По пострадавшим на данный момент информации нет, но обстрел не прекращается, поэтому не исключено, что раненые появятся. Предварительно, работает украинская артиллерия. Подробности губернатор пообещал сообщить позднее, когда ситуация немного прояснится.- написал Старовойт.Для приграничных районов Курской области обстрелы новинкой не являются, но таких интенсивных, как в Белгородской области, здесь не было. Несколько дней назад тот же поселок Теткино атаковал украинский беспилотник, сбросивший взрывное устройство, в результате чего у одного из домов вылетели стекла в окнах.