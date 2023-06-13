Потеряв значительное число техники разминирования, ВСУ пытаются пробить коридоры в минных полях с помощью артиллерийских боеприпасов

Зарубежные информационные источники пишут о том, что украинское командование, основываясь на предоставленных натовской разведкой данных, уже больше недели осуществляют попытки контрнаступления, однако использование разведданных «пока не привело к серьёзным результатам». Одним из препятствий, называемых украинскими военными в интервью западным репортёрам, являются многочисленные минные поля, созданные российскими Вооружёнными силами на целом ряде направлений, включая Запорожское и Южно-Донецкое.
Наличие у них разведданных от США и других стран НАТО подтверждают и сами украинские военные, при этом начиная сетовать на отсутствие конкретных данных по минным полям. Эти заявления звучат как определённые претензии к натовским партнёрам и одновременно как попытка оправдаться за отсутствие успеха в первые несколько суток многократно анонсированного контрнаступления.
Судя по заявлениям украинских военных, натовская разведка должна была раздобыть ещё и карты российских минных полей к югу от Орехова и на Времевском выступе. Вот тогда бы всё было по-другому...
В такой ситуации никакого принципиального изменения украинской тактики в ходе наступления не происходит. По-прежнему, идёт выдвижение относительно небольшими механизированными группами после осуществления артиллерийской подготовки.
Если говорить о некоторых отличиях в действиях ВСУ, то они (украинские войска), потеряв значительное число бронированных машин разминирования (в том числе поставленной из Финляндии техники разминирования, созданной на платформе танков Leopard), всё чаще пытаются пробить коридоры в минных полях с помощью отстрела артиллерийских снарядов в надежде на вызов детонации. Это весьма сомнительный способ достижения цели, учитывая ещё и то, что расход боеприпасов при попытке его реализации кратно увеличивается.