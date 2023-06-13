На линии боевого соприкосновения под Авдеевкой в плен сдалось подразделение ВСУ вместе с техникой. Речь идет о двух БМП и их экипажах.
Об этом агентству ТАСС сообщили силовики Донецкой Народной Республики.
Среди десятерых украинских военнопленных есть тяжелораненые.
Под Авдеевкой российским силам противостоит 110-я отдельная механизированная бригада ВСУ. Командир одного из ее взводов вышел на связь с нашими военными, чтобы договориться о спасении своих подчиненных. В его подразделении были раненые, в том числе тяжело, но украинское командование отказалось их эвакуировать. Тогда командир остатков взвода обратился к россиянам, заявив, что его подразделение готово сдаться при условии, что военнослужащим ВСУ окажут медицинскую помощь.
Стороны договорились о предоставлении безопасного коридора, так как украинцы должны были прибыть со всем своим вооружением на двух машинах БМП-1.
Медики оказывают раненым помощь. Сдавшихся военнослужащих ВСУ проверяют на причастность к совершению военных преступлений.
Авдеевка расположена в непосредственной близости от столицы ДНР. Численность ее населения ранее составляла 30 тысяч человек. С 2014 года украинской стороной здесь создавались мощнейшие укрепления. Освобождение Авдеевки имеет большое стратегическое значение, так как отсюда ВСУ ведут постоянные обстрелы Донецка, Ясиноватой, Макеевки и других населенных пунктов Донбасса.