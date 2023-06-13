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Под Авдеевкой в плен сдалось подразделение ВСУ вместе с техникой

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Под Авдеевкой в плен сдалось подразделение ВСУ вместе с техникой

На линии боевого соприкосновения под Авдеевкой в плен сдалось подразделение ВСУ вместе с техникой. Речь идет о двух БМП и их экипажах.

Об этом агентству ТАСС сообщили силовики Донецкой Народной Республики.

Среди десятерых украинских военнопленных есть тяжелораненые.

Под Авдеевкой российским силам противостоит 110-я отдельная механизированная бригада ВСУ. Командир одного из ее взводов вышел на связь с нашими военными, чтобы договориться о спасении своих подчиненных. В его подразделении были раненые, в том числе тяжело, но украинское командование отказалось их эвакуировать. Тогда командир остатков взвода обратился к россиянам, заявив, что его подразделение готово сдаться при условии, что военнослужащим ВСУ окажут медицинскую помощь.

Стороны договорились о предоставлении безопасного коридора, так как украинцы должны были прибыть со всем своим вооружением на двух машинах БМП-1.

Медики оказывают раненым помощь. Сдавшихся военнослужащих ВСУ проверяют на причастность к совершению военных преступлений.

Авдеевка расположена в непосредственной близости от столицы ДНР. Численность ее населения ранее составляла 30 тысяч человек. С 2014 года украинской стороной здесь создавались мощнейшие укрепления. Освобождение Авдеевки имеет большое стратегическое значение, так как отсюда ВСУ ведут постоянные обстрелы Донецка, Ясиноватой, Макеевки и других населенных пунктов Донбасса.

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33 комментария
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  1. carpenter
    carpenter Сегодня, 09:24
    +21
    13.06.2023 Армия России уничтожила неофашистов батальона «Арей», заявивших о взятии Нескучного на острие Времевского выступа.
    7-й батальон «Арей» «Украинской добровольческой армии» – это неонацисты «Правого сектора», приписанные к 129 Криворожской бригаде ТрО.
    10 июня эти нацисты обнародовали ролик из села Нескучное.
    Теперь бандформирование публикует некрологи и фото ликвидированных боевиков.
    1. частное лицо
      частное лицо Сегодня, 10:30
      +2
      Тогда командир остатков взвода обратился к россиянам, заявив, что его подразделение готово сдаться при условии, что военнослужащим ВСУ окажут медицинскую помощь.

      Ещё и условия ставят. Небось б/к расстреляли оборонятся нечем стало и айда в плен всё равно через неделю отпустят или обменяют при этом ещё и подлечат.
  2. Lemur2023
    Lemur2023 Сегодня, 09:26
    -2
    Могли бы и технику покруче привести с собой: Там какой нибудь Бредли или на худой конец MaxxPro
    1. akropin
      akropin Сегодня, 09:31
      +18
      Железо ничто в данном эпизоде. Славянин спас славян, вот что главное.
      1. a.s.zzz888
        a.s.zzz888 Сегодня, 10:01
        +2

        akropin (Алексей)
        Сегодня, 09:31
        НОВЫЙ

        +8
        Железо ничто в данном эпизоде. Славянин спас славян, вот что главное.
        Если на них нет крови наших бойцов, гражданских людей.
        1. akropin
          akropin Сегодня, 10:24
          +2
          Кровь есть всегда, к сожалению. Важно не кем ты был, а кто ты сейчас.
    2. мазута
      мазута Сегодня, 09:36
      +2
      Что в 1 ой или 2 ой,что в "бредли с мардерами" жизнь экипажа при современных средствах поражения очень недолгая...Да и танки недалеко ушли в этом плане.
    3. vladcub
      vladcub Сегодня, 09:39
      +3
      "технику по круче" доверяют "крутым" подразделениям. Типа:"гвардии наступления", а это обычные линейные части
    4. APASUS
      APASUS Сегодня, 10:00
      +3
      Цитата: Lemur2023
      Могли бы и технику покруче привести с собой: Там какой нибудь Бредли или на худой конец MaxxPro

      Это скорее всего мобилизованные ,при том насильно.Их и там в ВСУ ,в расчет сильно не берут.
      Были записки в минах на месте взрывателя ,пишут что такие как мы и не хотят войны .
      1. ВПК-65
        ВПК-65 Сегодня, 10:23
        0
        Цитата: APASUS
        Это скорее всего мобилизованные, при том насильно.
        Ну вот очередной такой мобилизованный бедолага:
        https://boevojlistok.ru/40552-mobilizacija-v-ukrainskih-cherkassah.html
        Неужели кто-то думает, что он после этого захистником будет?
  3. Wer bist do
    Wer bist do Сегодня, 09:26
    +12
    Первый пошел! До смертников наконец-то начало доходить, что подрывается на минах не обязательно, есть иной выход. С почином!
  4. Ил-18
    Ил-18 Сегодня, 09:27
    +8
    в любом случае, остались живы. Гуманизм, это одно из свойств России.
  5. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 09:29
    +5
    А если бы ещё велась агитация и разъяснительная работа?!
    У русского и украинца общий враг - чубатый нацист.
    И это надо донести до ребят с ТОЙ стороны.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 09:37
      +7
      Цитата: 75Сергей
      И это надо донести до ребят с ТОЙ стороны.

      Ну вот попробуйте это объяснить даже беженцам, то многие из них скажут, что Россия агрессор и начала войну против беззащитной Украина, а тому утырку который держит автомат, объяснять бестолку. Он сам должны дойти до понятия, кто их враг.
    2. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 10:01
      -1
      Всю осень и зиму 2022 доносили, но что-то не особо подействовало, видимо неплохи их дела...
  6. Егоза
    Егоза Сегодня, 09:30
    +17
    Респект командиру. Не у всякого хватит духу привести своих подчиненных в плен ради своих же товарищей. Вот пусть и посидят в плену до окончания СВО.
    1. monetam
      monetam Сегодня, 09:36
      -2
      согласен. В идеале бы стимулировать таких вот перебежчиков - выделять им квартиры, трудоустраивать...
      1. Владимир80
        Владимир80 Сегодня, 10:05
        +1
        Трудоустраивать??? А потом удивляться терактам в глубине РФ... Все эти жесты доброй воли не работают, 16 месяцев это ясно показали, тут как в медицине - пока не удалишь - так и будем паллиативом заниматься...
      2. мордвин 3
        мордвин 3 Сегодня, 10:49
        0
        Цитата: monetam
        выделять им квартиры, трудоустраивать...

        Может еще им и курорт с санаторием и девкой предоставить?
    2. ian
      ian Сегодня, 10:26
      0
      Цитата: Егоза
      Респект командиру. Не у всякого хватит духу привести своих подчиненных в плен ради своих же товарищей. Вот пусть и посидят в плену до окончания СВО.

      Респект если это "их". А если наш окажется в такой же ситуации? Как вы его назовете?
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:30
    +6
    И сами в итоге остались живы и 2 БМП им в зачет пойдет - сахару будут больше давать (на 2 кусочка) в местах содержания.
    1. frruc
      frruc Сегодня, 11:04
      0
      rotmistr60...
      им в зачет пойдет - сахару будут больше давать (на 2 кусочка) в местах содержания.

      Можно сахар заменить табачком или доп. кружочек масла (20 гр.)
  8. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:32
    +4
    С выходом взвода ВСУ для сдачи в плен ,возникает много вопросов к линии обороны ВСУ в Авдеевке.Чем занимались " соседи" этого взвода?
  9. vladcub
    vladcub Сегодня, 09:33
    +9
    Командир взвода принял разумное решение.
    К сожалению, это редкое явление
  10. Кариб
    Кариб Сегодня, 09:50
    +1
    Заодно и языка ловить, тащить не надо, думаю всю фортефикацию расскажут.Легче будет дронами арту искать.
  11. Tagan
    Tagan Сегодня, 09:59
    +6
    Цитата: monetam
    согласен. В идеале бы стимулировать таких вот перебежчиков - выделять им квартиры, трудоустраивать...

    Перетопчутся. Им и так гарантирована жизнь. У нас найдутся и более достойные, кому выделять квартиры
    1. ВПК-65
      ВПК-65 Сегодня, 10:48
      0
      Цитата: Tagan
      У нас найдутся и более достойные, кому выделять квартиры
      Дождешься, выделят как же. Партизанил в начале 2000-х в Токсово (под Питером), кадрированная часть была. ВСЕ офицеры в одном гнилом деревянном 2х этажном бараке рядом с частью жили (шикарный вид с плаца). Барак этот был как Пизанская башня завалившись градусов на 30 вправо, можно сказать стоял чудом. Справедливости ради - жилищная проблема была у офицеров единственной, все остальное в норме, кормежка так вообще наубой. Я чуть в осадок в столовой не выпал когда ВСЕМ (солдатам и нам партизанам тоже) начали на раздаче предлагать выбор: 3 вида супа, 2-3 вида второго блюда, стакан сметаны на доп. и т.п. ничего отродясь с роду не видывал - повара и прочее "вольнонаемные" из местного населения (короче отстал я от жизни). А вот с жильем у них ж-па была.
  12. Tagan
    Tagan Сегодня, 10:11
    +1
    Цитата: 75Сергей
    А если бы ещё велась агитация и разъяснительная работа?!
    У русского и украинца общий враг - чубатый нацист.

    Не знаю как сейчас, но в начале СВО постреливали агитационными снарядами. А по радио можно было периодически слышать предложения о сдаче. Послушаешь, аж самого холодок пробирает. Речь хорошо поставлена и достаточно убедительный текст.))
  13. Tagan
    Tagan Сегодня, 10:14
    +1
    Цитата: carpenter
    13.06.2023 Армия России уничтожила неофашистов батальона «Арей», заявивших о взятии Нескучного на острие Времевского выступа.
    7-й батальон «Арей» «Украинской добровольческой армии» – это неонацисты «Правого сектора», приписанные к 129 Криворожской бригаде ТрО.
    10 июня эти нацисты обнародовали ролик из села Нескучное.
    Теперь бандформирование публикует некрологи и фото ликвидированных боевиков.

    Зато Шариёк успел раструбить по этому поводу, что контрнаступ уже принёс свои плоды.
  14. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 10:15
    +3
    Еще одна хорошая новость. С этими сдающимися солдатами нужно обращаться хорошо.
  15. VladimirNET
    VladimirNET Сегодня, 10:18
    +1
    Цитата: Lemur2023
    Могли бы и технику покруче привести с собой

    Ага, обязательно чтоб еще танки леопард2 и челенжер:
    с экипажами.
  16. Tagan
    Tagan Сегодня, 10:21
    0
    Цитата: Carlos Sala
    Еще одна хорошая новость. С этими сдающимися солдатами нужно обращаться хорошо.

    В России с ними обращаются в соответствии с конвенцией об обращении с военнопленными, в отличие от укронацистов.
  17. Наган
    Наган Сегодня, 10:24
    +2
    Неужто начинается "Hitler kaput"?