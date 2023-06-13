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Президент Сербии: Ввиду наступательных действий украинской армии конфликт на Украине может серьёзно усугубиться

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Президент Сербии: Ввиду наступательных действий украинской армии конфликт на Украине может серьёзно усугубиться

Президент Сербии Александр Вучич выразил крайнюю обеспокоенность в связи с начавшимся контрнаступлением ВСУ. По словам сербского лидера, ввиду наступательных действий украинской армии конфликт на Украине может серьёзно усугубиться.


Очень опасаюсь дальнейшей эскалации конфликта. Контрнаступление украинцев только началось, но со временем оно будет лишь усиливаться. Ответ со стороны России, если им хватил сил, будет неслабым. Мы все являлись свидетелями уничтожения западного оружия

– заявил глава сербского государства в эфире телеканала Happy TV.

В то же время, добавил сербский президент, Сербия рассматривает Украину в качестве дружественного ей государства, напомнив о том, что последняя до сих пор не признаёт независимость самопровозглашённого Косово. Вместе с тем, подчеркнул Вучич, официальный Белград уже на протяжении почти полутора лет не присоединяется к санкциям против РФ, по-прежнему занимая твёрдую и непоколебимую позицию в этом вопросе. Всё это, по его словам, является результатом проведения в стране независимой и самостоятельной внешней политики.

Ранее газета Financial Times привела слова Александра Вучича, который не сомневается в том, что боеприпасы, произведённые в республике, могут использоваться на Украине. При этом, как отметил ещё в марте месяце президент Республики Сербии в ходе беседы с журналистами в рамках Конференции ООН, проходившей в Дохе, его страна не отправляет вооружения ни Киеву, ни Москве. Вместе с тем все заявления по поводу экспорта оружия одной из сторон конфликта через Турцию он назвал лживыми.
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8 комментариев
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  1. Арон Заави
    Арон Заави Сегодня, 09:54
    -1
    Странное заявление. А сейчас РФ и Украина просто дурью маются... request
  2. Roma-1977
    Roma-1977 Сегодня, 09:55
    +3
    Каким образом конфликт может усугубиться? На ум приходит только ракетный удар ВСУ по Запорожской АЭС с разрушением последней. Что ещё можно придумать, чего там ещё не было для "усугубления"?
  3. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 10:00
    -1
    Вучичу надо просто прозвучать в медиа, а то про него никто кроме сербов и не вспомнит....
  4. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 10:08
    0
    Очень опасаюсь дальнейшей эскалации конфликта. Контрнаступление украинцев только началось, но со временем оно будет лишь усиливаться. Ответ со стороны России, если им хватил сил, будет неслабым. Мы все являлись свидетелями уничтожения западного оружия

    – заявил глава сербского государства в эфире телеканала Happy TV.
    Вот тут с сербом можно согласится - " ответ будет неслабым." И насчёт "свидетелей", тоже не поспоришь!
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 10:13
      -1
      Цитата: a.s.zzz888

      Вот тут с сербом можно согласится - " ответ будет неслабым." И насчёт "свидетелей", тоже не поспоришь!

      А до этого в Ирвке и Сирии никто не видел сгоревших танков из блока НАТО или не видел их американских сбитых самолетов? В чем новость?
  5. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 10:20
    0
    Сербия рассматривает Украину в качестве дружественного ей государства, напомнив о том, что последняя до сих пор не признаёт независимость самопровозглашённого Косово.
     Так ежели Украина признает Косово,ей придется и ЛДНР признать.Грузия, тоже Косово,не признала,Молдавия,Испания..
  6. bk-sarmat
    bk-sarmat Сегодня, 10:28
    -2
    если им хватит сил.....даже серб, внеxyu ставит кремлёвских олигархов
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:04
    0
    Ввиду наступательных действий украинской армии конфликт на Украине может серьёзно усугубиться
    Со всем уважением к Вучичу, но для такого умозаключения даже не надо быть президентом страны. А дальше вообще странно
    Ответ со стороны России, если им хватил сил, будет неслабым
    Значит ли это, что Вучич не уверен в силах и возможностях российской армии? К тому же не сомневается, что б/п изготовленные в Сербии могут использоваться на Украине. Странное поведение после того, как НАТО немного наехало на косовских албанцев, после чего сербский президент рассыпался в благодарностях.