Президент Сербии: Ввиду наступательных действий украинской армии конфликт на Украине может серьёзно усугубиться

Очень опасаюсь дальнейшей эскалации конфликта. Контрнаступление украинцев только началось, но со временем оно будет лишь усиливаться. Ответ со стороны России, если им хватил сил, будет неслабым. Мы все являлись свидетелями уничтожения западного оружия

Президент Сербии Александр Вучич выразил крайнюю обеспокоенность в связи с начавшимся контрнаступлением ВСУ. По словам сербского лидера, ввиду наступательных действий украинской армии конфликт на Украине может серьёзно усугубиться.– заявил глава сербского государства в эфире телеканала Happy TV.В то же время, добавил сербский президент, Сербия рассматривает Украину в качестве дружественного ей государства, напомнив о том, что последняя до сих пор не признаёт независимость самопровозглашённого Косово. Вместе с тем, подчеркнул Вучич, официальный Белград уже на протяжении почти полутора лет не присоединяется к санкциям против РФ, по-прежнему занимая твёрдую и непоколебимую позицию в этом вопросе. Всё это, по его словам, является результатом проведения в стране независимой и самостоятельной внешней политики.Ранее газета Financial Times привела слова Александра Вучича, который не сомневается в том, что боеприпасы, произведённые в республике, могут использоваться на Украине. При этом, как отметил ещё в марте месяце президент Республики Сербии в ходе беседы с журналистами в рамках Конференции ООН, проходившей в Дохе, его страна не отправляет вооружения ни Киеву, ни Москве. Вместе с тем все заявления по поводу экспорта оружия одной из сторон конфликта через Турцию он назвал лживыми.