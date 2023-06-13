Президент США продлил на один год действующие санкции против руководства Белоруссии

Еще на один год продлены введенные США санкции против властей Белоруссии. Соответствующее распоряжение подписал американский президент Джо Байден, сообщили в пресс-службе Белого дома.Как утверждается в официальном уведомлении американского президента, действия ряда руководителей Белоруссии якобы представляют «чрезвычайную и необычную угрозу» для национальной безопасности и внешней политики Соединенных Штатов. По этой причине продлеваются санкции против Белоруссии сроком на один год – до 16 июня 2024 года.Напомним, что антибелорусские санкции были введены США еще в 2006 году, в бытность президентом страны Джорджа Буша-младшего. Тогдашний глава Белого дома приказал заморозить финансовые счета президента Белоруссии Александра Лукашенко и ряда других белорусских чиновников. Кроме того, был введен запрет для американских граждан на совершение сделок с Белоруссией.Формально поводом для введения санкций стал якобы «недемократический» характер президентских выборов в Белоруссии. Однако в действительности причина санкций заключается в особенностях внешнеполитического курса Минска. Политика Минска давно вызывает негативную реакцию у Соединенных Штатов Америки.Естественно, что в текущей ситуации Белоруссия как надежный союзник России вызывает еще большее раздражение у американского руководства, поэтому продление санкционного режима было вполне ожидаемым от Вашингтона шагом. Не исключено, что и через год последует новое продление санкций в отношении белорусского руководства.