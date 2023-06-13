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Президент США продлил на один год действующие санкции против руководства Белоруссии

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Президент США продлил на один год действующие санкции против руководства Белоруссии

Еще на один год продлены введенные США санкции против властей Белоруссии. Соответствующее распоряжение подписал американский президент Джо Байден, сообщили в пресс-службе Белого дома.


Как утверждается в официальном уведомлении американского президента, действия ряда руководителей Белоруссии якобы представляют «чрезвычайную и необычную угрозу» для национальной безопасности и внешней политики Соединенных Штатов. По этой причине продлеваются санкции против Белоруссии сроком на один год – до 16 июня 2024 года.

Напомним, что антибелорусские санкции были введены США еще в 2006 году, в бытность президентом страны Джорджа Буша-младшего. Тогдашний глава Белого дома приказал заморозить финансовые счета президента Белоруссии Александра Лукашенко и ряда других белорусских чиновников. Кроме того, был введен запрет для американских граждан на совершение сделок с Белоруссией.

Формально поводом для введения санкций стал якобы «недемократический» характер президентских выборов в Белоруссии. Однако в действительности причина санкций заключается в особенностях внешнеполитического курса Минска. Политика Минска давно вызывает негативную реакцию у Соединенных Штатов Америки.

Естественно, что в текущей ситуации Белоруссия как надежный союзник России вызывает еще большее раздражение у американского руководства, поэтому продление санкционного режима было вполне ожидаемым от Вашингтона шагом. Не исключено, что и через год последует новое продление санкций в отношении белорусского руководства.
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10 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 09:35
    0
    А Батьке уже не побоку ли на все эти санкции? Ведь очевидно что ничего не поменяется....
  2. AlexGa
    AlexGa Сегодня, 09:43
    +3
    Автор не совсем прав, первые санкции США ввели ещё а 1997 году, после принятия новой Конституции.
    1. likana
      likana Сегодня, 09:55
      0
      Конституция Республики Беларусь 1994 года (с изменениями и дополнениями, принятыми на республиканских референдумах 24 ноября 1996 г., 17 октября 2004 г. и 27 февраля 2022 г.). Это в порядке уточнения.
      1. AlexGa
        AlexGa Сегодня, 10:51
        0
        Дело в том, что дополнения 96 - го года определяли новую систему государственной власти и управления, но в США вызвали возмущения два положения, это государственных два языка, русский и белорусский, и создание права отзыва депутатов.
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:46
    0
    Батька американскую прессу не читает,а послица так в Белоруссию не приехала верительные грамоты вручать.Сообщить эту новость некому.Большое человеческое спасибо,что Александру Григорьевичу его многовекторность подравняли,США иногда нужны - для вправления мозгов.Может Байдена какой нибудь медалькой наградить.Император Пётр1 ,награждал же заслуженных алкоголиков ,которые за бюджет радели в кабаках.
    1. ВПК-65
      ВПК-65 Сегодня, 10:15
      +1
      Цитата: tralflot1832
      Может Байдена какой нибудь медалькой наградить
      Слишком тривиально и не актуально, а вот "стул для ходьбы инвалидов" (ходунки на колесиках) подарить стоило, а то ведь окончательно угробят старика бидона. Честно говоря удивлен, что он до сих пор себе шею не свернул.
    2. AlexGa
      AlexGa Сегодня, 10:54
      0
      Коллега, когда Вы говорите о многовекторности Лукашенко, Вы что имеете в ввиду?
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:09
    0
    Есть прикольный сайт об авианосце Кузнецов.Пора и про Байдена такой же сайт организовать.В котором ,будет только одно предложение каждый день: Байден из Белого дома вышел,значит живой! bullyИли ,Байден не упал!
    1. evgen1221
      evgen1221 Сегодня, 10:23
      0
      Ну так, вы же за границей, вперед и с песней, их народ это одно а элита другое, разжигайте противоречия, помогайте стране.
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:56
    0
    Еще на один год продлены введенные США санкции против властей Белоруссии.
    У Байдена единственно, что пока хорошо получается это подмахивать документы о продлении санкций и рассыпать угрозы в адрес стран не поддерживающих Сша. Но и в этом случае необходимо следить, чтобы ручку не в рот сунул. Намедни опять рассказывал военным, что его сын погиб в Ираке (умер от рака в Сша), а перед эти долго не мог начать говорить озираясь и стараясь понять где он находится.