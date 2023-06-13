Военное обозрение
Войти Регистрация

Под Ореховом противник завершил перегруппировку сил, создав ударный кулак из 8 бригад ВСУ

28
Под Ореховом противник завершил перегруппировку сил, создав ударный кулак из 8 бригад ВСУ

На Ореховском участке Запорожского направления, где в первые дни ВСУ попытались с наскока прорвать оборону российской армии и потеряли большое количество живой силы и бронетехники, пару последних дней активных боевых действий не ведется, но в ближайшее время боестолкновения будут возобновлены. Пока же основные бои сместились в район Времевского выступа, где ВСУ попытались найти слабое место в обороне российской армии, но до основной линии так и не добрались.


Относительная тишина под Ореховом заканчивается, противник завершает перегруппировку. По данным нашей разведки, новая ударная группировка для повторного прорыва линии обороны 58-й армии ВС России уже создана. В нее вошли 8 бригад, часть из которых является бригадами развития прорыва.

Предполагается, что главный удар снова будет нанесен по позициям 42-й дивизии на основном направлении, отвлекающие в районе Малых Щербаков и Пятихатки. Как распределит силы противник, будет ясно после начала наступления, но, вероятней всего, бригады развития прорыва пойдут во втором эшелоне. По срокам тоже ничего не сообщается, но наступление ВСУ может начаться в любой день, даже сегодня.

Пока противник производил перегруппировку сил, наши тоже не сидели, были подтянуты резервы, пополнены запасы боеприпасов, на линию обороны переброшена дополнительная техника и вооружения. Наши готовы встречать повторный удар ВСУ.

Стоит отметить, что основные силы Киев пока в бой не вводил, всего для контрнаступа у него было подготовлено не менее 25 бригад. Наши основные силы также в бой не вступали, бои ведут передовые подразделения. На данный момент стороны только прощупывают друг друга, выявляя слабые стороны. Пока в этом противостоянии мы ведем, осталось сделать так, чтобы это привело нас к победе.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
28 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:40
    +1
    Жаль ,к нашей " Царь - бомбе " крылышки не приделать,а какой бы был демонстрационный эфект.Правда пришлось бы запад предупредить,а то со страху не те кнопки нажимать будут.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 09:41
      0
      Дык там не то что крылышки, там крыльищща привинчивать надо и мотор, а иначе не полетит.... yes
    2. Комментарий был удален.
  2. Lemur2023
    Lemur2023 Сегодня, 09:40
    +14
    Такое ощущение что они солдат печатают на 3D принтере
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 09:41
      +3
      Цитата: Lemur2023
      Такое ощущение что они солдат печатают на 3D принтере

      “Я всех призываю набраться терпения и спокойствия и понять, что нормой является прорыв первой линии обороной в течение 10-14 суток. И потери при этом неизбежны. И эти потери меньше несут наши войска, чем можно было ожидать. Меньше! И мы увидим еще большие потери наших войск. Потому что это кровавый и очень тяжелый вид боевых действий”, — заявил Арестович.
      1. Пуз Большой
        Пуз Большой Сегодня, 10:05
        +2
        Арестович это тот который два-три, максимум пять?
        1. Roma-1977
          Roma-1977 Сегодня, 10:51
          +1
          Да, тот самый, который "Мариуполь мы не сдадим" .
    2. Комментарий был удален.
    3. carpenter
      carpenter Сегодня, 09:43
      +4
      Цитата: Lemur2023
      Такое ощущение что они солдат печатают на 3D принтере

      Про 3D принтер не знаю, но инкубатор у них работает хорошо.
    4. AdAstra
      AdAstra Сегодня, 09:46
      -3
      Такое ощущение, что сводки с цифрами о столько и столько уничтоженной живой силе противника явно преувеличены.
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 10:00
        +3
        Противник свою живую силу в ходе конфликта никогда не жалел,отсюда и цифры такие.
        успех ВСУ носит эпизодический характер. Это показали бои за Макаровку. Вчера ВСУ смогли войти в Макаровку, но были оттуда выбиты. Сегодня, используя тактику массового давления, вновь зашли в населенный пункт, но были остановлены. А мы, в свою очередь, стали массированно применять в этом районе авиацию – благо погода, наконец, позволила это сделать.Только в районе Времьевского выступа за последние дни противник потерял еще 44 танка, до 77 боевых бронированных машин всех типов и до 60 единиц другой техники. Потери в живой силе приближаются к батальону (от 400 до 600 человек).Дойти до Мариуполя противник планирует через Старомлиновку. Пробиваться к ней он намерен не через Новодонецкое, а по берегам реки Мокрые Ялы.При этом противника не останавливают высоты, которые сейчас занимает российская армия. Столь необдуманное решение еще раз говорит о том, что у ВСУ очень много живой силы, которую особо не жалеют.

        https://k-politika.ru/vsu-reshili-podobratsya-k-ukreplennoj-linii-surovikina/
    5. Wer bist do
      Wer bist do Сегодня, 10:03
      +2
      В Одессе особенно много принтеров закупили laughing
    6. APASUS
      APASUS Сегодня, 10:09
      +1
      Цитата: Lemur2023
      Такое ощущение что они солдат печатают на 3D принтере

      Ага печатают , видео как день и ночь печатают :
      https://pikabu.ru/story/prodolzhenie_posta_na_ukraine_proiskhodit_massovaya_prinuditelnaya_mobilizatsiya_smi_9884278?utm_source=linkshare&utm_medium=sharing
  3. AdAstra
    AdAstra Сегодня, 09:48
    +6
    А нельзя было мешать сформировать этот ударный кулак? Кто учился на это в своё время разъясните пожалуйста.
    1. monetam
      monetam Сегодня, 10:00
      +2
      на внезапность они могут не рассчитывать. теперь более -менее плотные колонны наступа наверняка будут избиваться нашими РСЗО и авиацией.
      Ласкаво просимо !
    2. Roma-1977
      Roma-1977 Сегодня, 10:55
      +1
      Мешать-то мешают. То склад с топливом разбомбят, то с боеприпасами, то в штаб какой-нибудь прилетит "Герань". Но в целом ничего сделать нельзя, только ручками разбирать, непосредственно в бою, когда они в колонны собираются, а не по одному в зелёнках.
  4. Uprun
    Uprun Сегодня, 09:51
    +2
    Если прочитал эту инфу на ВО, то надеюсь, что где надо ею тоже владеют.
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 09:54
      +7
      Цитата: Uprun
      Если прочитал эту инфу на ВО, то надеюсь, что где надо ею тоже владеют.

      Конечно! Они тоже ВО читают, поэтому и владеют! )))
  5. Sith
    Sith Сегодня, 09:52
    +2
    Так в апреле вроде в разных новостях мелькало и говорилось о 8 "укомплектованных" бригадах "наступления" и ~ 40 000 в них
    1. dzvero
      dzvero Сегодня, 10:06
      +1
      Да, от 8 до 12 бригад с подготовленным на западе л/с. Добавьте "местные" и все сложится.
    2. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 10:40
      0
      Эти кончились. Уже другие бросили в бой
  6. А Нас Рать
    А Нас Рать Сегодня, 10:05
    0
    УкроСМИ утверждают, что ракетным ударом убит начштаба 35-й армии РФ Сергей Горячев.
    Если не деза, то это тревожный звонок.
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 10:23
      0
      На Запорожском фронте погиб начштаба 35-й армии генерал-майор Сергей Горячев.

      Военачальник погиб в результате ракетного удара, сообщает военкор Ю. Котёнок.
      Ранее он возглавлял российский контингент в Приднестровье, командовал 201-й военной базой в Таджикистане, а также учебным центром в Хабаровске.
      В начале СВО он командиром 5-й отдельной танковой бригадой, “вырос” до замкомандующего 35-й общевойсковой армии (с получением звания генерал-майора), был назначен начальником штаба армии».
  7. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 10:10
    +2
    Тщательная и очень правдивая статья. Пора работать, продолжайте укреплять оборону. Запаситесь термобарическими боеприпасами и начните массовое производство дронов-ланцетов.
  8. Гардамир
    Гардамир Сегодня, 10:15
    +2
    Была бы хорошая новость, ударный кулак укровойск уничтожен.
    И совсем непонятно к чему это извещение.
    1. vadimtt
      vadimtt Сегодня, 10:24
      +5
      К тому, что самая жесть еще впереди. Лишь бы пушки не голодали, целей завались.
  9. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 10:28
    +4
    А, кому это интересно, кроме неравнодушных граждан ? И тех, кому кровь проливать, исправляя ценой своей жизни эту бестолковость и прямой саботаж? Мосты стоят? А, теперь , уже 100501 раз задайте себе вопрос- сколько необходимо только одного хлеба стотысячной группировке? Правильно- не менее. 100000 буханок . В день. Сколько это тонн? А, это надо подвезти и раздать каждому бойцу. Так и "не хлебом единым!". Перевезите ка это через Днепр. На водной глади баржу не спрячешь . Лесопосадок и ангаров нет. Прибавьте снаряды, патроны, раненых, пополнение, технику, запчасти, ГСМ. Сколько этих барж надо? ЕЖЕДНЕВНО . Вывод- так задумано. С какой целью- не понятно.
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 10:54
      0
      А сколько мостов на Днепре? А почему хлеб нужно с правого берега везти? А зачем раненых везти обратно, если они не тяжёлые? Вывод - мы ни хрена не знаем, чего откуда и почём. Знают только те кому положено знать, а нам что позволят
  10. Seal
    Seal Сегодня, 11:03
    0
    К сожалению не деза. Но печальнее всего то, что начальника штаба 35-ой армии ракетный удар вряд-ли накрыл одного в чистом поле.
  11. Наган
    Наган Сегодня, 11:04
    0
    Фотка умиляет. Сперва старались, затягивали технику маскировочной сетью, а потом вывесили жовтоблакитную тряпку, чтоб было удобней целиться, и сомнений "а вдруг наш" не возникало.