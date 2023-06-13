Под Ореховом противник завершил перегруппировку сил, создав ударный кулак из 8 бригад ВСУ

На Ореховском участке Запорожского направления, где в первые дни ВСУ попытались с наскока прорвать оборону российской армии и потеряли большое количество живой силы и бронетехники, пару последних дней активных боевых действий не ведется, но в ближайшее время боестолкновения будут возобновлены. Пока же основные бои сместились в район Времевского выступа, где ВСУ попытались найти слабое место в обороне российской армии, но до основной линии так и не добрались.Относительная тишина под Ореховом заканчивается, противник завершает перегруппировку. По данным нашей разведки, новая ударная группировка для повторного прорыва линии обороны 58-й армии ВС России уже создана. В нее вошли 8 бригад, часть из которых является бригадами развития прорыва.Предполагается, что главный удар снова будет нанесен по позициям 42-й дивизии на основном направлении, отвлекающие в районе Малых Щербаков и Пятихатки. Как распределит силы противник, будет ясно после начала наступления, но, вероятней всего, бригады развития прорыва пойдут во втором эшелоне. По срокам тоже ничего не сообщается, но наступление ВСУ может начаться в любой день, даже сегодня.Пока противник производил перегруппировку сил, наши тоже не сидели, были подтянуты резервы, пополнены запасы боеприпасов, на линию обороны переброшена дополнительная техника и вооружения. Наши готовы встречать повторный удар ВСУ.Стоит отметить, что основные силы Киев пока в бой не вводил, всего для контрнаступа у него было подготовлено не менее 25 бригад. Наши основные силы также в бой не вступали, бои ведут передовые подразделения. На данный момент стороны только прощупывают друг друга, выявляя слабые стороны. Пока в этом противостоянии мы ведем, осталось сделать так, чтобы это привело нас к победе.