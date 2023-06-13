Из Краснодара приходят сообщения о пожаре в районе нефтеперерабатывающего завода

Из Краснодара приходят сообщения о том, что в городе в районе нефтеперерабатывающего завода произошел пожар. Такая информация была опубликована на телеграм-канале администрации Краснодара.
При этом не уточнялась причина произошедшего. Однако в нынешних условиях, когда вражеские дроны пытаются атаковать объекты в разных российских городах, особенно на юге страны, любые подобные новости настораживают. Позже пресс-служба администрации края сообщила, что причиной пожара стал технический сбой на факельном стояке.
По данным местных СМИ, которые ссылаются на МЧС Краснодарского края, пожар охватил площадь в 20 кв. м вокруг колонны для переработки дизельного топлива и саму колонную. Передаётся, что уже к восьми часам утра пожар удалось ликвидировать. Информации о пострадавших в ходе инцидента не сообщалось.
Напомним, что в мае ряд объектов, включая и нефтяные, на территории Краснодарского края подверглись атакам украинских дронов. Так, в ночь на 31 мая был атакован нефтеперерабатывающий завод в 15 километрах от Краснодара в станице Северская.