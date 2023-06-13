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Из Краснодара приходят сообщения о пожаре в районе нефтеперерабатывающего завода

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Из Краснодара приходят сообщения о пожаре в районе нефтеперерабатывающего завода

Из Краснодара приходят сообщения о том, что в городе в районе нефтеперерабатывающего завода произошел пожар. Такая информация была опубликована на телеграм-канале администрации Краснодара.


При этом не уточнялась причина произошедшего. Однако в нынешних условиях, когда вражеские дроны пытаются атаковать объекты в разных российских городах, особенно на юге страны, любые подобные новости настораживают. Позже пресс-служба администрации края сообщила, что причиной пожара стал технический сбой на факельном стояке.

По данным местных СМИ, которые ссылаются на МЧС Краснодарского края, пожар охватил площадь в 20 кв. м вокруг колонны для переработки дизельного топлива и саму колонную. Передаётся, что уже к восьми часам утра пожар удалось ликвидировать. Информации о пострадавших в ходе инцидента не сообщалось.

Напомним, что в мае ряд объектов, включая и нефтяные, на территории Краснодарского края подверглись атакам украинских дронов. Так, в ночь на 31 мая был атакован нефтеперерабатывающий завод в 15 километрах от Краснодара в станице Северская.
Использованы фотографии:
Телеканал «Краснодар»
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10 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 09:52
    +1
    Итак дроны летают где не попади, а тут еще и курят в неположенном месте. Преступная халатность однако.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 09:56
      +2
      Уже оперативно потушили.БПЛА запускают с территории самого Краснодарского.края.Даже CNN уже заявила,что Украина забросила диверсионные группы на территорию России и передаёт им БПЛА,которыми они и совершают теракты уже с территории России.Одних таких поймали месяц назад в Краснодарском крае.

      В оперштабе уточнили, что сообщение о возгорании поступило в 6:21. Происходит горение установки по сжиганию избыточного газа, расположенной на газовой колонке, площадь пожара составила 20 кв. м.
      В 6:58 возгорание было локализовано, угрозы распространения огня нет. Пострадавших нет.
      Источник: https://rusvesna.su/news/1686633781
      1. evgen1221
        evgen1221 Сегодня, 10:20
        +1
        Легко реализуемо если знать координаты места приема. Перелетает бпла, подбирается в рф и далее дело фантазии и возможностей длбыть взрывчатку, с чем помогут разные посольства и миссии на территории рф.
    2. Nikolaevich I
      Nikolaevich I Сегодня, 10:01
      +1
      Цитата: Uprun
      а тут еще и курят в неположенном месте. Преступная халатность однако.

      Дык,всё же не диверсия,однако ! Тут,как в анекдоте... : " Кто тут ccытъ як лошадь старая ?! Это я,папенька ! А-а-а... ну, писяй,доченька...писяй ! "
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:57
    -2
    Уже разобрались,техническая неисправность.В США например ,вчера автомобильная эстокада упала - русские партизаны причина?
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 10:25
      0
      Цитата: tralflot1832
      русские партизаны причина?

      Хайли лайкли - Петров и Васечкин!
  3. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 10:02
    -5
    А почему мы не выставляем аэростаты с сетями по периметру?
    Это заставит беспилотник подняться повыше, откуда его можно легче засечь.
  4. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 10:15
    0
    Мда, получается:"Редкая птица со шнобелем(БПЛА) дочешет до середины Днепра. А если дочешет, так гикнется и копыта отбросит"(С) Очередной отброс копыт? Или снова,техническая неисправность с курением в неположенном месте?
  5. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 10:17
    0
    Вот американцы никогда не видели в нас друзей и готовили агентуру всегда. От чего сейчас и террактами огребаем. А так хочется чтоб и изза лужи про аварии на их нпз и т.д почитать.
  6. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 10:23
    0
    В районе НПЗ? Или на НПЗ? Авария на "факельном стояке?" Или диверсия (удар)врага? Как этот "инояз" трусов (как бы чего не вышло) достал! Да, все , уже можете расслабиться- вышло! И, вышло боком!