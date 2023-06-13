Военное обозрение
Войти Регистрация

Илон Маск скептически оценил необходимость дополнительной поставки танков Leopard 2 украинской армии

11
Илон Маск скептически оценил необходимость дополнительной поставки танков Leopard 2 украинской армии

В западной прессе и соцсетях активно обсуждают результаты, а вернее их отсутствие, начавшегося примерно неделю назад контрнаступления украинской армии. Пока что все «победы» ограничиваются громкими заявлениями киевских пропагандистов, со слов которых ВСУ вот-вот не только прорвут нашу оборону, но совсем скоро вернут все утраченные территории, включая Крым. Однако реальная ситуация на фронте говорит об обратном.


Хваленая натовская бронетехника, которую с таким трудом выклянчили украинские власти у западных союзников, десятками остовов остается на поле боя в Запорожье, подрываясь на минах, либо будучи уничтоженной другими средствами поражения ВС РФ.

Накануне экс-посол Украины в Германии, ныне занимающий должность замглавы МИД, Андрей Мельник в свойственной ему полухамской манере уже не попросил, а потребовал от Берлина ускорить и увеличить поставку ОБТ Leopard 2. По некоторым данным, Берлин передал Украине около 20 «Леопардов» из 300 состоящих на вооружении бундесвера. Мельник считает, что ФРГ без ущерба для национальной обороноспособности может утроить количество переданных ВСУ танков.

Заявление Мельника с большим скепсисом восприняли даже в Соединенных Штатах, власти которых пока что обещали Киеву отправить свои ОБТ Abrams не ранее осени этого года. Один из пользователей американской соцсети, принадлежащей известному предпринимателю Илону Маску, оставил комментарий, в котором отметил, что судя по видеороликам немецкие танки в последние дни «разрывают в клочья». Он предположил, что украинские военные недостаточно подготовлены для их использования, выразив мнение, что дополнительно поставленные «Леопарды» ждет та же участь.

Такого же мнения придерживается и Маск, который написал в комментарии к посту, что западных танков у ВСУ должно быть либо очень много, либо их не должно быть вообще. Американский бизнесмен отметил, что небольшое количество натовской бронетехники легко уничтожается российскими военными. Часть танков подрывается на минах, другие были поражены противотанковым оружием. Соответственно, такая же судьба ждет и следующие несколько десятков «Леопардов», если Берлин решит отправить их на Украину, уверен Маск.

Впрочем, немецкие власти придерживаются иного мнения. Накануне министр обороны Германии Борис Писториус в интервью программе RTL Direkt заявил, что Берлин намерен с июля нарастить поставки на Украину танков. Правда, речь идет не о современных модификациях ОБТ, а о старых танках Leopard 1 A5, уточнил глава военного ведомства ФРГ.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
11 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 10:28
    +4
    речь идет не о современных модификациях ОБТ, а о старых танках Leopard 1 A5, уточнил глава военного ведомства ФРГ.

    Сожгут наши ребята и эти коробочки....
    1. Fisherman
      Fisherman Сегодня, 10:54
      0
      эээээ, уважаемый, зачем "сожгут"? Зачем так бесхозяйственно? А в парк Патриот нужно пару рабочих единиц, на полигоны погонять под обстрелами вероятного противника пяток, на разборку под диагностику технологий обработки металла пару.....пущай сразу в Новороссийск морем шлют, опломбированными.
  2. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 10:29
    +1
    Правда, речь идет не о современных модификациях ОБТ, а о старых танках Leopard 1 A5, уточнил глава военного ведомства ФРГ.


    Которых ещё проще жечь. Leopard 1 A5 серийно производился с 1965 по 1984 годы.Вес модификации 1А5 составляет чуть более 42,2 тонн. Машина получила катано-сварную башню и усиленное за счет навесных стальных бронеэлементов от Blohm & Voss бронирование.«Леопард-1» последней модификации оснащен 830-сильным двигателем и способен разгоняться до 65 км/ч.Вооружение танка представлено 105-мм нарезной пушкой и спаренным пулеметом MG3. Боекомплект снарядов – 75.
  3. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 10:33
    +1
    Маск, который написал в комментарии к посту, что западных танков у ВСУ должно быть либо очень много, либо их не должно быть вообще.
    Беда,только в том, что очень много танков сразу , не произвести,уж больно дорогая и технологичная вещь.Нужны, специалисты и много специалистов. А них с ними,тоже напряг.Отсюда напрашивается вывод,что западных танков у ВСУ не должно быть вообще.
  4. EXPrompt
    EXPrompt Сегодня, 10:35
    0
    Самое главное что доказали украинцы, и за что им надо быть признательными..
    Что все армии нато с вооружением нато, ничего в неядерной войне не могут противопоставить армии РФ.
    Ну вооружили украинцев, стали они армией нато --- а толку.
    И при этом у украинцев заведомо лучший человеческий материал чем в европе.
    Крайне сомнительно что гей армии европы смогут воевать, и терпеть потери так же как и украинцы..
  5. Авиатор_
    Авиатор_ Сегодня, 10:35
    -1
    Маск уже и военным аналитиком заделался, многостаночник. Кстати, как там у него дела с тяжёлым носителем?
    1. Трямс
      Трямс Сегодня, 10:43
      +1
      Цитата: Авиатор_
      и военным аналитиком заделался
      многостаночник
      Кстати, как там у него дела с тяжёлым носителем?
      ахахах)) это действительно смешно )))) ну кто понял
  6. Uprun
    Uprun Сегодня, 10:42
    +1
    А министру от немчуры никто не сказал, что их еще завести нужно у себя дома... Некий опыт сдачи танков на ремзавод есть, неходячие Т-55 затаскивали на ж/д платформы. Удовольствие выше крыши.... , один упал с платформы, за рычагами был взводный - литр и три дня отгулов. На этом весь конфуз был и исчерпан.
  7. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 10:51
    +1
    Ну поставила им Европа 60 Лепард 2А4, 5 и 6, из них 20% уже уничтожены или выведены из строя. Не получится у немцев поставить больше.
  8. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 10:51
    +1
    Такого же мнения придерживается и Маск, который написал в комментарии к посту, что западных танков у ВСУ должно быть либо очень много, либо их не должно быть вообще.
    Выбьем остатки, и не будет пятнистых)) в бандерлогии.
    П. С. грета, я имел ввиду танки, не подумай чего! laughing
  9. termos
    termos Сегодня, 11:26
    0
    Дык в пабликах сегодня видел видос с захваченными леопардами и Бредли - красочно, с матом)))