В западной прессе и соцсетях активно обсуждают результаты, а вернее их отсутствие, начавшегося примерно неделю назад контрнаступления украинской армии. Пока что все «победы» ограничиваются громкими заявлениями киевских пропагандистов, со слов которых ВСУ вот-вот не только прорвут нашу оборону, но совсем скоро вернут все утраченные территории, включая Крым. Однако реальная ситуация на фронте говорит об обратном.
Хваленая натовская бронетехника, которую с таким трудом выклянчили украинские власти у западных союзников, десятками остовов остается на поле боя в Запорожье, подрываясь на минах, либо будучи уничтоженной другими средствами поражения ВС РФ.
Накануне экс-посол Украины в Германии, ныне занимающий должность замглавы МИД, Андрей Мельник в свойственной ему полухамской манере уже не попросил, а потребовал от Берлина ускорить и увеличить поставку ОБТ Leopard 2. По некоторым данным, Берлин передал Украине около 20 «Леопардов» из 300 состоящих на вооружении бундесвера. Мельник считает, что ФРГ без ущерба для национальной обороноспособности может утроить количество переданных ВСУ танков.
Заявление Мельника с большим скепсисом восприняли даже в Соединенных Штатах, власти которых пока что обещали Киеву отправить свои ОБТ Abrams не ранее осени этого года. Один из пользователей американской соцсети, принадлежащей известному предпринимателю Илону Маску, оставил комментарий, в котором отметил, что судя по видеороликам немецкие танки в последние дни «разрывают в клочья». Он предположил, что украинские военные недостаточно подготовлены для их использования, выразив мнение, что дополнительно поставленные «Леопарды» ждет та же участь.
Такого же мнения придерживается и Маск, который написал в комментарии к посту, что западных танков у ВСУ должно быть либо очень много, либо их не должно быть вообще. Американский бизнесмен отметил, что небольшое количество натовской бронетехники легко уничтожается российскими военными. Часть танков подрывается на минах, другие были поражены противотанковым оружием. Соответственно, такая же судьба ждет и следующие несколько десятков «Леопардов», если Берлин решит отправить их на Украину, уверен Маск.
Впрочем, немецкие власти придерживаются иного мнения. Накануне министр обороны Германии Борис Писториус в интервью программе RTL Direkt заявил, что Берлин намерен с июля нарастить поставки на Украину танков. Правда, речь идет не о современных модификациях ОБТ, а о старых танках Leopard 1 A5, уточнил глава военного ведомства ФРГ.