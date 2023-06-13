Военное обозрение
Войти Регистрация

«Укргидроэнерго» прекратило замеры уровня воды в Каховском водохранилище

10
«Укргидроэнерго» прекратило замеры уровня воды в Каховском водохранилище

Ситуация вокруг Каховской гидроэлектростанции, разрушенной в ночь на 6 июня в Херсонской области, остается напряженной.

Украинские СМИ сообщают, ссылаясь на крупнейшую гидрогенерирующую компанию страны «Укргидроэнерго», что украинская сторона прекратила замеры глубины воды в Каховском водохранилище со вчерашнего дня.

Сообщается, что такое решение связано с техническими проблемами, которые не позволяют продолжить замеры глубины. Дело в том, что вода в водохранилище опустилась так низко, что там нет датчиков, фиксирующих глубину. Последние датчики были расположены на отметке чуть больше девяти метров, но теперь вода ушла еще ниже. При нормальном функционировании уровень воды в Каховском водохранилище достигал, по некоторым данным, до 24 метров.

В «Укргидроэнерго» отметили, что на данный момент они пытаются найти другие способы замеров глубины водохранилища.

Каховское водохранилище было создано в 1950-х годах и имело внушительную площадь в 2155 квадратных километров.

По словам экспертов, разрушенная Каховская ГЭС не имела большого энергетического значения, но была важна именно как источник воды для сельскохозяйственных и других нужд, а также для охлаждения реакторов на Запорожской АЭС.
Использованы фотографии:
Википедия/Липунов Дмитрий
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
10 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Трямс
    Трямс Сегодня, 11:00
    +2
    Есть и позитивный момент: хоть где-то на У уперлись в дно.
  2. Piramidon
    Piramidon Сегодня, 11:01
    +3
    В «Укргидроэнерго» отметили, что на данный момент они пытаются найти другие способы замеров глубины водохранилища.

    Рулетку найти не могут? wassat
    1. Попандос
      Попандос Сегодня, 11:10
      +2
      Рулетку найти не могут?

      Рулетка, пол беды, ещё нужно джонку у кого-то выпросить.
      Как без попрошайства, это не по хох-ляцки будет winked
  3. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 11:03
    +2
    В «Укргидроэнерго» отметили, что на данный момент они пытаются найти другие способы замеров глубины водохранилища.
    Черное море лопатами выкопали)). А тут не знают как замерить воду на девяти метрах. laughing А такое им неведомо? laughing : Лот — гидрографический и навигационный прибор для измерения глубины водоёма.
    1. Piramidon
      Piramidon Сегодня, 11:06
      +5
      Цитата: a.s.zzz888
      Лот — гидрографический и навигационный прибор для измерения глубины водоёма

      Это слишком сложно. Есть веревки с привязанным кирпичом. laughing
      1. papik09
        papik09 Сегодня, 11:22
        0
        А затем, "всему миру" (который с ними) ПРООРАТЬ какая глубина, дабы осознали степень своей дремучести :)
      2. Ил-18
        Ил-18 Сегодня, 11:23
        0
        Цитата: Piramidon
        Есть веревки с привязанным кирпичом

        причем, с учетом нынешней глубины водохранилища, можно выписать 24м, выдать 9, speasdit' 15!
      3. ДымОк_в_дЫмке
        ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 11:25
        0
        Цитата: Piramidon
        Это слишком сложно. Есть веревки с привязанным кирпичом.

        На продаже кирпича не обогатиться, - беспилотники выпрашивают. yes
      4. Трямс
        Трямс Сегодня, 11:29
        0
        Цитата: Piramidon
        Цитата: a.s.zzz888
        Лот — гидрографический и навигационный прибор для измерения глубины водоёма

        Это слишком сложно. Есть веревки с привязанным кирпичом. laughing
        Это способы для судов. Для этого им сначала нужно добраться и зафиксироваться. И это не многим отличается от "на глазок" от верхней планки. Под такими данными вряд ли кто подпишется.

        Им нужна новая нормальная точка отсчета. Яфз на каком удалении от станции ее будут ставить, но так и сделают.
  4. Roma-1977
    Roma-1977 Сегодня, 11:28
    +2
    - Старший помощник Лом, измерьте температуру забортной воды!
    - Христофор Бонифатьевич, измерить температуру забортной воды не представляется возможным из-за отсутствия таковой! (с)