«Укргидроэнерго» прекратило замеры уровня воды в Каховском водохранилище

Ситуация вокруг Каховской гидроэлектростанции, разрушенной в ночь на 6 июня в Херсонской области, остается напряженной.Украинские СМИ сообщают, ссылаясь на крупнейшую гидрогенерирующую компанию страны «Укргидроэнерго», что украинская сторона прекратила замеры глубины воды в Каховском водохранилище со вчерашнего дня.Сообщается, что такое решение связано с техническими проблемами, которые не позволяют продолжить замеры глубины. Дело в том, что вода в водохранилище опустилась так низко, что там нет датчиков, фиксирующих глубину. Последние датчики были расположены на отметке чуть больше девяти метров, но теперь вода ушла еще ниже. При нормальном функционировании уровень воды в Каховском водохранилище достигал, по некоторым данным, до 24 метров.В «Укргидроэнерго» отметили, что на данный момент они пытаются найти другие способы замеров глубины водохранилища.Каховское водохранилище было создано в 1950-х годах и имело внушительную площадь в 2155 квадратных километров.По словам экспертов, разрушенная Каховская ГЭС не имела большого энергетического значения, но была важна именно как источник воды для сельскохозяйственных и других нужд, а также для охлаждения реакторов на Запорожской АЭС.