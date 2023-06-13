Военное обозрение
Войти Регистрация

Украинский Генштаб заявляет о том, что в ходе ночной атаки 11 из 14 российских ракет были сбиты

10
Украинский Генштаб заявляет о том, что в ходе ночной атаки 11 из 14 российских ракет были сбиты

В ходе массированной ракетно-дроновой атаки по расположенным на Украине военным объектам были поражены цели в Днепропетровской, Киевской, Харьковской, Кировоградской, Тернопольской областях, а также в оккупированных районах Запорожской области и ДНР.


По оценкам украинского Генштаба с воздушных носителей было запущено 14 крылатых ракет, из которых 11 были сбиты. Несмотря на поступавшие сообщения о взрывах и пожарах, украинские власти традиционно заявили о сбитии почти всех ракет. Однако, вопреки запретам и угрозе уголовной ответственности со стороны карательных органов киевского режима, в сети появляются фото- и видеоподтверждения пожаров, возникших вследствие успешных поражений ракетами и беспилотниками намеченных целей.

По крайней мере один из ударов был нанесен по объекту в городе Кривой Рог, куда в последнее время украинское командование стягивает живую силу и военную технику для задействования в широкомасштабном наступлении на Запорожском направлении.

Кроме того, российская авиация продолжает наносить удары при помощи ФАБ с УМПК по расположениям украинских военнослужащих, складам боеприпасов и ГСМ, а также по ангарам с военной техникой, в том числе западного производства.

Киевский режим пытается скрыть любые последствия ударов по своей военной инфраструктуре. С начала боевых действий украинский Генштаб регулярно сообщает о якобы использовании Россией для атак ракет ПВО С-300. Таким образом, киевский режим пытается выдать промахи собственной ПВО, в результате которых поражаются жилые дома. При этом, в украинском информационном пространстве нередко появляются сообщения об ударах "российскими ракетами С-300" объектов, расположенных на расстоянии, значительно превышающем дальность действия систем ПВО обозначенного типа.
Использованы фотографии:
Wikipedia
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
10 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 10:33
    +1
    Какое крутое у шароварных ПВО. laughing Почти всё сбивает что запускаем. Тогда от чего у них столько вибухов ?
    1. Roma-1977
      Roma-1977 Сегодня, 10:44
      0
      Це вибухи вид пуканiв. От фото сгоревших бредликов и лео.
    2. Fisherman
      Fisherman Сегодня, 10:51
      0
      совсогласен...только почему "почти всё"? 14 из 11 - это они ещё скромно, могли бы и умножить (22 из 11 сбито, например).
  2. Попандос
    Попандос Сегодня, 10:36
    +2
    Украинский Генштаб заявляет.... 11 из 14 российских ракет были сбиты

    Ну это уже не интересно.
    Надо так
    - Всё 14 из 11 ракет сбиты.
    Ну или так
    - Всё 11 ракет не достигнув поставленных целей вернулись к месту пуска.
    Креативней надо быть ИМХО.
    1. a.s.zzz888
      a.s.zzz888 Сегодня, 10:40
      +1

      Попандос (Тим)
      Сегодня, 10:36
      ...- Всё 11 ракет не достигнув поставленных целей вернулись к месту пуска. ...
      Ваш пост напомнил фильм "Бей первым, Фредди!"
      1. Попандос
        Попандос Сегодня, 11:05
        0
        Не видел, будет время, посмотрю, спасибо hi
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:37
    +1
    После фиаско с Пэтриотом ,количество выпускаемых нами ракет в сводках ВСУ резко снизилось. bully Зачем нам гонять 9 ТУ 95 МС,когда можно обойтись двумя.
    1. KCA
      KCA Сегодня, 10:50
      0
      Зачем их гонять? У Х-555 2500км, у Х-101 до 5000км дальность, отработали взлёт, выход на высоту, залп и на посадку, ну а 9 ТУ-95МС это в максимальной загрузке, учитывая малое время полёта, 144 ракеты
  4. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 10:41
    0
    Украинский Генштаб заявляет о том, что в ходе ночной атаки 11 из 14 российских ракет были сбиты
    Мало сбили)). Надо бы пяток накинуть! laughing
    Ну, ничего "не ново под Луной". Особенно под генштабовской всушников! laughing
  5. Комментарий был удален.
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:15
    0
    было запущено 14 крылатых ракет, из которых 11 были сбиты.
    Раньше сбивали даже не 99%, а все 100% и даже с запасом, т.к. количество сбитых было больше количества запущенных. Сейчас стали немного скромнее (сбито 78,5%), 3 все таки долетели. И ведь кто-то верит в эти бредни. А то, что взрывается и горит это самопроизвольный подрыв охотничьих патронов у населения.