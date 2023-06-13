Украинский Генштаб заявляет о том, что в ходе ночной атаки 11 из 14 российских ракет были сбиты

В ходе массированной ракетно-дроновой атаки по расположенным на Украине военным объектам были поражены цели в Днепропетровской, Киевской, Харьковской, Кировоградской, Тернопольской областях, а также в оккупированных районах Запорожской области и ДНР.
По оценкам украинского Генштаба с воздушных носителей было запущено 14 крылатых ракет, из которых 11 были сбиты. Несмотря на поступавшие сообщения о взрывах и пожарах, украинские власти традиционно заявили о сбитии почти всех ракет. Однако, вопреки запретам и угрозе уголовной ответственности со стороны карательных органов киевского режима, в сети появляются фото- и видеоподтверждения пожаров, возникших вследствие успешных поражений ракетами и беспилотниками намеченных целей.
По крайней мере один из ударов был нанесен по объекту в городе Кривой Рог, куда в последнее время украинское командование стягивает живую силу и военную технику для задействования в широкомасштабном наступлении на Запорожском направлении.
Кроме того, российская авиация продолжает наносить удары при помощи ФАБ с УМПК по расположениям украинских военнослужащих, складам боеприпасов и ГСМ, а также по ангарам с военной техникой, в том числе западного производства.
Киевский режим пытается скрыть любые последствия ударов по своей военной инфраструктуре. С начала боевых действий украинский Генштаб регулярно сообщает о якобы использовании Россией для атак ракет ПВО С-300. Таким образом, киевский режим пытается выдать промахи собственной ПВО, в результате которых поражаются жилые дома. При этом, в украинском информационном пространстве нередко появляются сообщения об ударах "российскими ракетами С-300" объектов, расположенных на расстоянии, значительно превышающем дальность действия систем ПВО обозначенного типа.