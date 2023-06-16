На чём стояли и пока ещё стоят американские финансы

Сага об инсайде
История с американским госдолгом, когда не раз звучало это страшное слово «дефолт», слегка затянулась. Но всё в итоге, как и ожидалось, завершилось хеппи-эндом. Республиканцы из Конгресса в последний момент сговорились с демократом Байденом, а давно непуганые держатели долларовых активов, причём даже в России или Китае, теперь могут спать спокойно.
Тем не менее они снова и снова вынуждены задаваться вопросом – на что, или на кого, опирается американское финансовое благополучие? Казалось бы, ответ лежит на поверхности – на доверие своих же, то есть американских кредиторов.
Не компаний, не корпораций – те в штатовский госдолг вкладываются не очень охотно. Больше всего в ценные бумаги от американского минфина, пресловутые «трежерис» с минимальной доходностью, но, как пишут в рекламе, «абсолютной надёжностью», вкладываются рядовые американцы.
Пресса не просто так сопровождала каждую статью и каждый репортаж по ситуации с госдолгом уверенностью в том, что вся интрига разрешится наилучшим образом. И такой инсайд работал всегда и работает сегодня – исправно и практически бесперебойно.
Главным покупателем долговых бумаг минфина США, как и многие годы до этого, остаются американские домохозяйства. В первом квартале 2023 года они прикупили трежерис сразу на 1,7 триллиона рублей. Это больше пяти процентов от всей суммы госдолга США, и это абсолютный рекорд за всю историю существования этого рынка.
Причём речь идёт обо всём их спектре, а он, в отличие от российских государственных ценных бумаг, очень широкий. При этом в отчётных материалах американского минфина указано, что 1,7 трлн – это только прямые покупки, без учёта приобретений у фондов денежного рынка и взаимных фондов.
У тех разного рода интегрированные бумаги тоже включают от 7 до 20 процентов вложений в трежерис. Получается, что в то время как иностранцы всеми силами пытаются бежать от доллара, сами американцы продолжают в него вкладываться.
Опыление долларом
Откуда же у граждан США такая уверенность в долларе и в долларовых активах? И ведь вроде бы все это знают, но под напором Вашингтона публике стараются как можно реже напоминать, что доллар – это товар по сути частной лавочки ФРС.
Да, эта резервная система гордо носит имя «федеральной», но сотрудничает с правительством США исключительно по договору. Отчитаться, это всегда пожалуйста, дать в долг на самых льготных условиях – тоже, но не более того.
Однако это только кажется, что наводнять мир зелёными, а с некоторых пор – довольно пёстрыми бумажками с портретами президентов, выгодно лишь собственно ФРС. Выгодно, прежде всего Вашингтону, как первому и главному посреднику в опылении мира долларами.
Найти обеспечение новым и новым миллиардам долларов – не проблема, поскольку оно совсем не обязательно должно быть материальным. Достаточно того, чтобы публика продолжала в доллар верить. Ради этого все средства хороши, начиная, разумеется, со СМИ, а теперь ещё и социальных сетей.
И главное, чтобы верили вкладчики в самих Штатах, остальные за ними потянутся. Пусть не сразу, и не в таких масштабах, поскольку они не так богаты, важен тренд, как любят повторять биржевики.
Впрочем, активность граждан, по своему характеру чисто инвестиционная, ещё и подпитывается, как финансовым, так и промышленным сектором. На фоне снижения доли всё тех же трежерис в портфелях банков и инвестфондов чистые продажи финсектора за первый квартал 2023 года оценены в 350 млрд долларов.
Не так много, но, опять же, важно продемонстрировать активность публике. И в это же время так называемая рыночная позиция самой ФРС за тот же блистательный «первый квартал» сократилась на 1,1 трлн долларов. Впрочем, зачем же покупать, если это за тебя делают другие. Ведь чистые продажи ФРС были на 500 млрд долларов больше, чем в предшествующем квартале.
Убытки, которые невозможно терпеть
Доллар за годы своего существования потерял в цене ничуть не меньше многих иных валют. Хотя через такое, как с рублём, британским фунтом стерлингов или дойчемаркой, он всё же не проходил.
Тем не менее – сколько-нибудь долгосрочные вложения в долларовые активы – это почти гарантированные убытки. Причём даже если вкладчику или держателю долларовых активов платят приличные проценты.
За примерами далеко ходить не надо. В той же позитивной отчётности по первому кварталу 2023 года читаем – «нереализованный убыток по всем облигациям, эмитированным в долларовой финансовой системе составляет 3,6 трлн долларов».
Вдвое больше, чем за тот же 1-й квартал приобрели американские домохозяйки. Больше, чем десятая часть всего американского госдолга, который, как видим, только производит впечатление «запредельного».
Очень показательно, что такой убыток американцы ухитрились распределить не по банкам, которые совсем недавно едва не рухнули все и сразу. Нагрузку из убытков раскидали по всем держателям долларовых облигаций, которые выпускал не только государственный, но и частный сектор.
Остаётся напомнить, что наших функционеров высокого ранга из ЦБ РФ и Минфина не только ваши авторы (Банк России: на переправе ставки не меняют), но и более авторитетные эксперты, как известно, регулярно подвергают обструкции. В первую очередь – за их упорное нежелание окончательно и бесповоротно расставаться с долларом, а вслед за ним и с евро.
Среди аргументов в пользу такой позиции – известный провал с 300 миллиардами, то ли долларов, то ли евро, из наших резервов. Как с ними обстоят дела сейчас, нам если и говорят, то неохотно и абсолютно невнятно. Однако вкладывать-то «заработанное непосильным трудом» по большому счёту больше некуда.
Хотя нельзя не признать, что альтернатива, казалось бы, просматривается. Но вложения в инфраструктуру, вплоть до газификации всей страны, или в разного рода зарубежные проекты, чем успешно занимается к примеру «Росатом» – это, согласитесь, не резервирование.
Резерв тем и должен быть хорош, что его в любой момент можно взять и использовать: на что конкретно – это уже наше дело. И вообще, резервы же делаются на чёрный день.
Первые сдвиги в сторону более активного использования средств ФНБ вроде бы уже есть, но, как видно, настоящий чёрный день ещё не наступил. И дай Бог, не наступит никогда.