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Представитель Демократической партии США: Республиканцы должны признать, что выборы в 2020 году не были сфальсифицированными

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Представитель Демократической партии США: Республиканцы должны признать, что выборы в 2020 году не были сфальсифицированными

Предвыборная гонка в США набирает обороты, в связи с чем, противоборствующие стороны пускают в ход разнообразные рычаги давления на своих политических оппонентов.


В частности, одной из излюбленных тем экс-президента США и действующего кандидата Дональда Трампа является фальсификация на выборах 2020 года, когда демократы якобы украли у него победу. При этом политик регулярно обещает предоставить веские доказательства, но по сей день этого не сделал.

В то же время, представитель Демократической партии США и руководитель отдела по связям с общественностью в Вашингтоне Нил Урвиц в своей статье для 19fortyfive призвал республиканцев признать тот факт, что выборы в 2020 году не были сфальсифицированными. Что характерно, демократ в своей статье приводит аргументы, которые делают его предложение выгодным, в первую очередь, для самой Республиканской партии.

Со слов эксперта, в 2016 году Дональд Трамп оказал республиканцам и США в целом огромную услугу. Он встал посреди первичных дебатов Республиканской партии и сказал: «Война в Ираке была большой, жирной ошибкой».

Эксперт отметил, что после решения Джорджа Буша вторгнуться в Ирак, большинство республиканцев тогда все еще придерживались одной из заповедей Рональда Рейгана: «Не говори плохо ни о ком из однопартийцев». Однако у Дональда Трампа хватило смелости разрушить данное табу, что, по мнению Урвица, несомненно пошло на пользу его партии.

Им больше не нужно было лгать и говорить избирателям, что верх был низом, а ошибка была победой. Они снова пользовались доверием и, таким образом, могли внести существенный вклад в национальную безопасность. Они были свободны говорить правду

- пишет эксперт.

Сегодня, как выразился автор статьи, настало время разрушить очередное заблуждение, которое на этот раз было создано самим Трампом. Урвиц считает, что теперь другой республиканец должен проявить мужество и во всеуслышание заявить, что выборы в 2016 году не были сфальсифицированы, а победа у Трампа не была «украдена».

Тот, у кого хватит смелости это сделать, вполне может лишиться своей политической карьеры. Тем не менее, услуга, которую он окажет своей партии и американскому обществу, будет во много раз больше, чем все то, что он мог бы сделать на своем посту

- подытожил эксперт, добавив, что бездоказательные заявления Трампа о фальсификации лишают всю Республиканскую партию доверия со стороны избирателей.
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5 комментариев
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  1. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 10:55
    +1

    Предвыборная гонка в США набирает обороты,
    Интересно, если самоходка до выборов 20 24 не уйдёт в мир иной, его на коляске привезут, или он сам спотыкаясь придет голосовать? Ему бы главное, не промахнутся при этом, а то закатит в какую харчевню. Всё равно не поймет куда забрел.
  2. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 10:57
    0
    Ой,господи,да пусть варятся там у себя.Одни других не лучше.Трамп был у власти и чё ,перегрузили отношения?
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:58
    +3
    Вот оно нам надо читать эту казуистику.Я за то чтоб в конгрессе США было разрешено носить автоматическое оружие - живой будет всегда прав.
  4. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 11:30
    +1
    Представитель Демократической партии США: Республиканцы должны признать, что выборы в 2020 году не были сфальсифицированными
    это когда трупы по почте голосовали?!
  5. Deadушка
    Deadушка Сегодня, 11:31
    0
    в своей статье для 19fortyfive
    вот тебе и независимый "рупор правды", все же на кого то работает. request
    Система выборов в США изначально рассчитана на подлог, фальсификацию и обман.