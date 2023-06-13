Представитель Демократической партии США: Республиканцы должны признать, что выборы в 2020 году не были сфальсифицированными

Им больше не нужно было лгать и говорить избирателям, что верх был низом, а ошибка была победой. Они снова пользовались доверием и, таким образом, могли внести существенный вклад в национальную безопасность. Они были свободны говорить правду

Тот, у кого хватит смелости это сделать, вполне может лишиться своей политической карьеры. Тем не менее, услуга, которую он окажет своей партии и американскому обществу, будет во много раз больше, чем все то, что он мог бы сделать на своем посту

Предвыборная гонка в США набирает обороты, в связи с чем, противоборствующие стороны пускают в ход разнообразные рычаги давления на своих политических оппонентов.В частности, одной из излюбленных тем экс-президента США и действующего кандидата Дональда Трампа является фальсификация на выборах 2020 года, когда демократы якобы украли у него победу. При этом политик регулярно обещает предоставить веские доказательства, но по сей день этого не сделал.В то же время, представитель Демократической партии США и руководитель отдела по связям с общественностью в Вашингтоне Нил Урвиц в своей статье для 19fortyfive призвал республиканцев признать тот факт, что выборы в 2020 году не были сфальсифицированными. Что характерно, демократ в своей статье приводит аргументы, которые делают его предложение выгодным, в первую очередь, для самой Республиканской партии.Со слов эксперта, в 2016 году Дональд Трамп оказал республиканцам и США в целом огромную услугу. Он встал посреди первичных дебатов Республиканской партии и сказал: «Война в Ираке была большой, жирной ошибкой».Эксперт отметил, что после решения Джорджа Буша вторгнуться в Ирак, большинство республиканцев тогда все еще придерживались одной из заповедей Рональда Рейгана: «Не говори плохо ни о ком из однопартийцев». Однако у Дональда Трампа хватило смелости разрушить данное табу, что, по мнению Урвица, несомненно пошло на пользу его партии.- пишет эксперт.Сегодня, как выразился автор статьи, настало время разрушить очередное заблуждение, которое на этот раз было создано самим Трампом. Урвиц считает, что теперь другой республиканец должен проявить мужество и во всеуслышание заявить, что выборы в 2016 году не были сфальсифицированы, а победа у Трампа не была «украдена».- подытожил эксперт, добавив, что бездоказательные заявления Трампа о фальсификации лишают всю Республиканскую партию доверия со стороны избирателей.