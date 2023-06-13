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У Германии возникли сложности с финансовым обеспечением лечения в стране украинских солдат

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У Германии возникли сложности с финансовым обеспечением лечения в стране украинских солдат

Германия столкнулась с определенными проблемами в организации медицинской помощи украинским военнослужащим. Об этом пишет издание Politico.


Ранее в ФРГ обещали, что медицинская помощь украинским военным будет бесплатной, но оказалось, что все не так просто. Поэтому часть украинских военных после прохождения лечения могут заставить остаться в Германии для оплаты по счетам за медицинские услуги. До сих пор власти страны не могут дать внятный ответ на вопрос, кто должен покрывать расходы на лечение военнослужащих ВСУ – Украина или Германия.

Изначально немецкие власти обещали, что будут бесплатно лечить всех украинских раненых в медицинских учреждениях страны. Но потом оказалось, что украинским военным нужно доказать наличие у них права на получение бесплатной медицинской помощи в ФРГ. Пока немецким министерством здравоохранения каких-либо льгот и исключений для военнослужащих не предусмотрено.

В аппарате канцлера ФРГ Олафа Шольца утверждают, что расходы на лечение военных будут покрыты в случае выполнения неких предварительных условий. Например, все беженцы и эвакуированные больные имеют право на льготы, обеспечивать которые должны местные органы власти. Но, к примеру, некоторых украинских военных из Германии переправляют на лечение в третьи страны, и возникает вопрос, кто в данном случае должен оплачивать транспортировку тяжелораненых военнослужащих ВСУ и их последующее лечение уже в других государствах.

Отметим, что во многих европейских странах отношение к украинским беженцам и самой помощи Украине постепенно меняется в худшую сторону. Такой процесс, к примеру, заметили в Польше. Несмотря на распространенную в этой стране русофобию, отношение к выходцам с Украины ухудшается. Жители страны считают, что власти слишком многое позволяют украинским беженцам и расходуют на них большие средства.
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13 комментариев
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  1. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 10:45
    +3
    У Германии возникли сложности с финансовым обеспечением лечения в стране украинских солдат
    Таки бабки когда то кончаются? laughing А тут ещё рецессия почалась. Понемногу, но уверенно. А также промышленность немчуры заявляет, что если Россия и ненужная не заключат новое соглашение по газу, то их, немчурской, промышленности придёт кирдык. laughing

    "БЕРЛИН, 12 июня. /ТАСС/. Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек ("Зеленые") опасается, что Германии придется существенно снизить производственные мощности в случае, если Россия и Украина не продлят соглашение о транзите газа в Европу, срок действия которого истекает в конце 2024 года.
    Если российский газ не будет поступать в Восточную Европу в тех объемах, в которых он до сих пор поступает через Украину, то начнет действовать то, что было согласовано на европейском уровне: прежде чем люди там замерзнут, мы должны будем снизить наше производство или вообще свернуть его", - пояснил он, имея в виду, что ФРГ придется делиться газом с этими странами. Причем, по мнению Хабека, строящихся в ФРГ терминалов по приему СПГ не хватит, чтобы обеспечить потребности восточноевропейских потребителей."

  2. Fisherman
    Fisherman Сегодня, 10:48
    0
    "На запчасти" легкораненых перестали возить, под разборку... а "ремонтировать" тяжёлораненых за свои бабки европейцы ни не собирались. Так что "к земле", как говаривал Кличко.
    1. Egeny
      Egeny Сегодня, 11:02
      0
      остаться в Германии для оплаты по счетам

      Так это же кайф для ххлов, работа, ночлежка... по крайней мере в живых останутся
  3. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 10:48
    +1
    До сих пор власти страны не могут дать внятный ответ на вопрос, кто должен покрывать расходы на лечение военнослужащих ВСУ – Украина или Германия.
     Сдаётся, что Украине скажут,каданить,ты-халявщик,а не партнер.. laughing
  4. Roma-1977
    Roma-1977 Сегодня, 10:49
    +3
    "Когда речь идёт о чести семьи, разговор о деньгах неуместен", Германия должна не просто лечить украинцев, а лечить их вместо немцев. Репутация страны-терпилы - это теперь навсегда.
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:49
    0
    Штоц,вводи налог на каждую выпитую кружку пива немцем- будет тебе счастье!Это пивной бунт тебе уже будет не задавить. bullyНи в коем случае не путать с " Пивным путчем" ,в Германии и так у власти нацисты и поддерживающие их.
  6. Lemur2023
    Lemur2023 Сегодня, 10:52
    -1
    А Залужного во Франции лечат бесплатно
  7. Roust
    Roust Сегодня, 10:53
    0
    Руинский режим, который они выбрали, пусть со счетов в офшорах и платит.
  8. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 10:55
    0
    Оплатить лечение это как: донорскими органами?
  9. Piramidon
    Piramidon Сегодня, 10:58
    0
    часть украинских военных после прохождения лечения могут заставить остаться в Германии для оплаты по счетам за медицинские услуги

    У гансов богатый опыт. После лечения всех укросоюзничков в концлагеря и пусть в рудниках отрабатывают должок.
  10. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 11:04
    -1
    Зачем задавать такие пошлые вопросы?!
    "Кто будет оплачивать?..."
    Россия, конечно же!
    Потом... Когда-нибудь... Если захочешь... (с)
  11. blackGRAIL
    blackGRAIL Сегодня, 11:13
    0
    Скорее это не финансовые сложности, а обычная немецкая (хотя и это не обязательно, у бюрократии нет национальности) бюрократия. Все должно быть формализовано и прописано. Даже если деньги лежат физически перед носом их нельзя взять и потратить без бумажки.
  12. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:18
    0
    часть украинских военных после прохождения лечения могут заставить остаться в Германии для оплаты по счетам за медицинские услуги
    Чем доставят им огромное удовольствие Пока будет решаться вопрос о том, кто и сколько должен платить можно спокойно отсидеться в Германии не думая о том, что завтра опять в окопы.