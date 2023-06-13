У Германии возникли сложности с финансовым обеспечением лечения в стране украинских солдат

Германия столкнулась с определенными проблемами в организации медицинской помощи украинским военнослужащим. Об этом пишет издание Politico.Ранее в ФРГ обещали, что медицинская помощь украинским военным будет бесплатной, но оказалось, что все не так просто. Поэтому часть украинских военных после прохождения лечения могут заставить остаться в Германии для оплаты по счетам за медицинские услуги. До сих пор власти страны не могут дать внятный ответ на вопрос, кто должен покрывать расходы на лечение военнослужащих ВСУ – Украина или Германия.Изначально немецкие власти обещали, что будут бесплатно лечить всех украинских раненых в медицинских учреждениях страны. Но потом оказалось, что украинским военным нужно доказать наличие у них права на получение бесплатной медицинской помощи в ФРГ. Пока немецким министерством здравоохранения каких-либо льгот и исключений для военнослужащих не предусмотрено.В аппарате канцлера ФРГ Олафа Шольца утверждают, что расходы на лечение военных будут покрыты в случае выполнения неких предварительных условий. Например, все беженцы и эвакуированные больные имеют право на льготы, обеспечивать которые должны местные органы власти. Но, к примеру, некоторых украинских военных из Германии переправляют на лечение в третьи страны, и возникает вопрос, кто в данном случае должен оплачивать транспортировку тяжелораненых военнослужащих ВСУ и их последующее лечение уже в других государствах.Отметим, что во многих европейских странах отношение к украинским беженцам и самой помощи Украине постепенно меняется в худшую сторону. Такой процесс, к примеру, заметили в Польше. Несмотря на распространенную в этой стране русофобию, отношение к выходцам с Украины ухудшается. Жители страны считают, что власти слишком многое позволяют украинским беженцам и расходуют на них большие средства.