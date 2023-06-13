Военное обозрение
Войти Регистрация

На Купянском направлении ВКС России нанесли восемь ударов по местам временной дислокации противника

4
На Купянском направлении ВКС России нанесли восемь ударов по местам временной дислокации противника

В зоне проведения СВО на Купянском направлении ВКС России нанесли восемь ударов по местам временной дислокации противника. При этом российская авиация применила ракетно-бомбовое вооружение.

Об этом агентству ТАСС сообщил глава пресс-службы группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

Российская авиация поразила живую силу и военную технику ВСУ в нескольких местах Купянского направления.

Авиация группировки войск «Запад» нанесла восемь ракетно-бомбовых ударов по пунктам временной дислокации, скоплению живой силы, вооружению и военной технике

- сообщил Зыбинский.

Офицер также рассказал, что бойцы расчета самоходной артустановки «Гиацинт-С» успешно поразили польскую САУ «Краб». Это стало результатом контрбатарейной борьбы. Также огнем самоходной установки «Мста-С» был уничтожен минометный расчет ВСУ.

Группировкой противовоздушной обороны в районе населенного пункта Коломичиха расчетом зенитно-ракетного комплекса «Бук» уничтожен беспилотный летательный аппарат самолетного типа «Синица» и переносным зенитно-ракетным комплексом «Стрела» в районе Ольшана - беспилотный летательный аппарат коптерного типа

- рассказал начальник пресс-центра группировки.

Также в беседе с журналистами агентства подполковник НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что украинские войска на Купянском направлении перешли к оборонительным действиям. Причиной тому стали высокие потери ВСУ в результате ударов российской артиллерии и авиации.

Использованы фотографии:
Минобороны РФ
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
4 комментария
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Fisherman
    Fisherman Сегодня, 10:55
    +5
    Да и в Харькове склады сожгли немалые, и по остальным городам украины прилетело и побило нормально так. Эх, жалко всех тиктокеров украины теперь по тюрьмам за видосы прячут, так красиво было наблюдать их съемки прилётов и визги поросят!
    1. сайгон
      сайгон Сегодня, 11:11
      0
      Так умненькие то и сигают в тюрягу это луче как то чем перебежками в уперед за батьку Бандеру и радужные ценности
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:08
    0
    САУ Краб- это южнокорейский низ и англицкий верх.Лицензия называется.
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 11:17
      0
      Однако же, на 40 км пуляет, как тут контрбатареиться с такой