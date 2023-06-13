В зоне проведения СВО на Купянском направлении ВКС России нанесли восемь ударов по местам временной дислокации противника. При этом российская авиация применила ракетно-бомбовое вооружение.
Об этом агентству ТАСС сообщил глава пресс-службы группировки «Запад» Сергей Зыбинский.
Российская авиация поразила живую силу и военную технику ВСУ в нескольких местах Купянского направления.
Авиация группировки войск «Запад» нанесла восемь ракетно-бомбовых ударов по пунктам временной дислокации, скоплению живой силы, вооружению и военной технике
- сообщил Зыбинский.
Офицер также рассказал, что бойцы расчета самоходной артустановки «Гиацинт-С» успешно поразили польскую САУ «Краб». Это стало результатом контрбатарейной борьбы. Также огнем самоходной установки «Мста-С» был уничтожен минометный расчет ВСУ.
Группировкой противовоздушной обороны в районе населенного пункта Коломичиха расчетом зенитно-ракетного комплекса «Бук» уничтожен беспилотный летательный аппарат самолетного типа «Синица» и переносным зенитно-ракетным комплексом «Стрела» в районе Ольшана - беспилотный летательный аппарат коптерного типа
- рассказал начальник пресс-центра группировки.
Также в беседе с журналистами агентства подполковник НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что украинские войска на Купянском направлении перешли к оборонительным действиям. Причиной тому стали высокие потери ВСУ в результате ударов российской артиллерии и авиации.