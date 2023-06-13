Военное обозрение
Войти Регистрация

США компенсируют Украине потери западной бронетехники путём поставки дополнительной партии БМП Bradley

17
США компенсируют Украине потери западной бронетехники путём поставки дополнительной партии БМП Bradley

Большие потери западной бронетехники, понесенные ВСУ в ходе контрнаступления на Запорожском направлении, будут компенсированы новыми поставками. США готовы передать Украине еще одну партию боевых машин пехоты Bradley. Об этом пишет американская пресса со ссылкой на источники в Пентагоне.


США приняли решение компенсировать потери украинской армии в бронетехнике, оставленной на Запорожском направлении. Кроме того, какое-то количество броневиков должны подкинуть Киеву и союзники США по НАТО. Как заявил высокопоставленный военный чиновник на условиях анонимности, в Белом доме приняли решение о формировании в срочном порядке нового пакета военной помощи Украине. Все, что в него войдет, будет взято со складов армии США, поэтому одобрения Конгресса ждать нет необходимости.

Как утверждается, Пентагон предоставит Киеву новые бронемашины Stryker и Bradley взамен потерянных в боях, хотя о подбитых "Страйкерах" вроде бы не сообщалось. Кроме того в пакет войдут ракеты для ЗРК NASAMS и РСЗО HIMARS. Остальные позиции пока не определены, о количестве техники тоже информации нет. Обойдется все это США в 325 млн. долларов.

На данный момент США подтверждают потерю 17 БМП Bradley из 109 переданных Киеву за первые дни контрнаступления ВСУ. При этом подчеркивается, что не все они были уничтожены, честь просто "повреждена и оставлена". В то же время, потери составляют 15,5% от количества переданных боевых машин пехоты.

Между тем Киев нацелился на немецкую бронетехнику, экс-посол Украины в ФРГ Мельник уже заявил, что Украина хотела бы получить от немцев гораздо больше танков и БМП, чем они уже передали.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
17 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 11:00
    +3
    Как утверждается, Пентагон предоставит Киеву новые бронемашины Stryker и Bradley взамен потерянных в боях, хотя о подбитых "Страйкерах" вроде бы не сообщалось.
    Идут дровишки в топку войны полным ходом! И это все на плечи наших ребят.
    1. Пауль Зиберт
      Пауль Зиберт Сегодня, 11:19
      0
      Цитата: a.s.zzz888
      Как утверждается, Пентагон предоставит Киеву новые бронемашины Stryker и Bradley взамен потерянных в боях, хотя о подбитых "Страйкерах" вроде бы не сообщалось.
      Идут дровишки в топку войны полным ходом! И это все на плечи наших ребят.

      Давайте, матрасники, тушите пожар бензином!
      Не забывайте только засовывать вовнутрь ваших Брэдли пиндoccкие экипажи.
      С ними шашлыки на Донбассе нажористее получаются.
      А то xoxляцкая обученная начинка БМП начинает заканчиваться...
      Велкам на барбекю!.. laughing
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:00
    +1
    Если срочная поставка,то это только с складов в Восточной Европе.
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 11:22
      +1
      Цитата: tralflot1832
      Если срочная поставка,то это только с складов в Восточной Европе.

      С точки зрения США это логичнее, чем начинать утилизацию этих машин лет через 5 когда начнут поступать новые БМП.
  3. Roma-1977
    Roma-1977 Сегодня, 11:02
    +6
    Более того: эта техника уже находится в Польше. Речь идёт о дополнительных сотнях БМП и тысячах единиц колёсной техники всех классов. А если и эти сгорят, из Штатов перебросят ещё. США имеют на хранении тысячи БМП, в отличие от других стран НАТО.
  4. Sith
    Sith Сегодня, 11:02
    +2
    Аппетиты "украинцев" будут только расти ... хватит ли у них начинки для всех бронепирожков ... мехводов и операторов вооружений то всё таки надо учить ... а сроки горят
    1. мазута
      мазута Сегодня, 11:18
      0
      "Начинка"в 17 уничтоженных или поврежденных осталась,часть навсегда 200 ми,часть 300 ми.Захочет ли новая порция "начинки"разделить участь предыдущей...
  5. Lemur2023
    Lemur2023 Сегодня, 11:03
    +4
    А что советскую технику перестали поставлять? Закончилась?
  6. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 11:06
    +5
    Америкосам очень важен "положительный" результат по Украине к выборам президента, по этому "подкидывать" будут все что могут. Тут или пан или пропал.
  7. Ил-18
    Ил-18 Сегодня, 11:10
    0
    Где-то в США расплывается в благодарной измазанной жирным салом улыбке какой-то скромный воротила оружейного бизнеса, прикидывая на сколько же он станет богаче.
  8. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 11:13
    0
    БМП Bradley- не так сложны в производстве,наштамповали, а как на металлолом пойдут,еще наштампуют.
  9. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:14
    0
    А куда им деваться? Со скотного двора одна дорога - на бойню.
  10. km-21
    km-21 Сегодня, 11:14
    +2
    США компенсируют Украине потери западной бронетехники путём поставки дополнительной партии БМП Bradley

    Если такая практика будет продолжена, то со временем придется компенсировать потери не только техники но и экипажей. Впрочем, этого и следовало ожидать. Война вполне может продолжаться не только до последнего украинца, но и после этого. Все будет зависеть от готовности сторон идти до конца. А Украина в этом вопросе стороной не является...
  11. Ingenegr
    Ingenegr Сегодня, 11:17
    0
    Лучшая демонстрация того, что битва идёт серьезная: до чистой победы. Никаких сделок и договоров не будет. "Покупка бояр" с передачей ими "ключей от городских ворот" и взятием стольного града может рассматриваться как вариант. Но никакой ничьей, тем паче "почетной", сыграть не дадут.
  12. Бодипанчер
    Бодипанчер Сегодня, 11:24
    0
    Утилизация укровоинов набирает обороты.
  13. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:25
    0
    США готовы передать Украине еще одну партию боевых машин пехоты Bradley.
    В этом как раз сомнений нету. Будут подкармливать, но в меру, чтобы жирка не набрал, но и с голоду не сдох. По поводу уничтоженных нашли оправдание, что некоторые повреждены и оставлены (если после этого было кому оставлять), наверное от этого американцам должно стать легче воспринимать такую информацию.
  14. DenD
    DenD Сегодня, 11:30
    0
    Спешат сшп, чувствуют вкус крови и лёгкой наживы, перед выборами. А чья это будет кровь, совсем не важно, лишь бы "их лужу"не замарала.