США компенсируют Украине потери западной бронетехники путём поставки дополнительной партии БМП Bradley

Большие потери западной бронетехники, понесенные ВСУ в ходе контрнаступления на Запорожском направлении, будут компенсированы новыми поставками. США готовы передать Украине еще одну партию боевых машин пехоты Bradley. Об этом пишет американская пресса со ссылкой на источники в Пентагоне.
США приняли решение компенсировать потери украинской армии в бронетехнике, оставленной на Запорожском направлении. Кроме того, какое-то количество броневиков должны подкинуть Киеву и союзники США по НАТО. Как заявил высокопоставленный военный чиновник на условиях анонимности, в Белом доме приняли решение о формировании в срочном порядке нового пакета военной помощи Украине. Все, что в него войдет, будет взято со складов армии США, поэтому одобрения Конгресса ждать нет необходимости.
Как утверждается, Пентагон предоставит Киеву новые бронемашины Stryker и Bradley взамен потерянных в боях, хотя о подбитых "Страйкерах" вроде бы не сообщалось. Кроме того в пакет войдут ракеты для ЗРК NASAMS и РСЗО HIMARS. Остальные позиции пока не определены, о количестве техники тоже информации нет. Обойдется все это США в 325 млн. долларов.
На данный момент США подтверждают потерю 17 БМП Bradley из 109 переданных Киеву за первые дни контрнаступления ВСУ. При этом подчеркивается, что не все они были уничтожены, честь просто "повреждена и оставлена". В то же время, потери составляют 15,5% от количества переданных боевых машин пехоты.
Между тем Киев нацелился на немецкую бронетехнику, экс-посол Украины в ФРГ Мельник уже заявил, что Украина хотела бы получить от немцев гораздо больше танков и БМП, чем они уже передали.