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Генсек НАТО: Если Украина не победит, о ее членстве в альянсе не может быть и речи

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Генсек НАТО: Если Украина не победит, о ее членстве в альянсе не может быть и речи

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в данный момент невозможно назвать точные сроки вступления Украины в альянс, поскольку эта страна находится "в разгаре войны".


В ходе интервью телеканалу PBS Столтенберг прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского, утверждающего, что украинцы массово гибнут ради того, чтобы страна в итоге стала членом альянса. Генсек НАТО подчеркнул, что в настоящее время невозможно назвать точные сроки вступления страны, находящейся в разгаре боевых действий на ее территории.

По словам Столтенберга, наиболее неотложной задачей сейчас является обеспечение победы Украины и сохранение ее в качестве "суверенного и независимого государства". В случае, если Украина не победит в вооруженном конфликте, не может быть и речи о ее вступлении в альянс. Генсек НАТО добавил, что для достижения этой цели, если потребуется, будет увеличена военная поддержка Киева.

Столтенберг также отметил, что руководства стран-членов НАТО в преддверии саммита альянса, который будет проходить 11-12 июля в Вильнюсе, "ведут консультации" по вопросу членства Украины, однако их еще не завершили.

Кроме того, Столтенберг добавил, что руководство альянса продемонстрировало готовность к расширению альянса, приняв в качестве новых членов Финляндию и Швецию.

Стоит отметить, что Швеция в настоящее время еще не стала членом НАТО, так как турецкие власти блокируют вступление этой страны в альянс из-за существующих противоречий, связанных с предоставлением Стокгольмом убежища членам Рабочей партии Курдистана, которую Анкара считает террористической организацией.
Использованы фотографии:
Wikipedia
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37 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 11:35
    +1
    А там будет вообще кого в НАТО то принимать? Там хлопцы то останутся ?
    1. krot
      krot Сегодня, 11:37
      +3
      Генсек НАТО: Если Украина не победит, о ее членстве в альянсе не может быть и речи

      А она явно не победит)
    2. Mitos
      Mitos Сегодня, 11:38
      +2
      Так он и сказал, что бы побыстрее и побольше уничтожалось населения, вот и бмп подбросят в замен уничтоженных.
    3. ASAD
      ASAD Сегодня, 11:39
      +4
      Неужели сами верят в возможную,,победу,,? Воистину ослы с морковкой.
      1. ВПК-65
        ВПК-65 Сегодня, 12:04
        0
        Цитата: ASAD
        Неужели сами верят в возможную,,победу,,?
        Глупцы думают что НАТО это привилегия, а на самом деле:
        Ресурсы НАТО складываются из прямых и косвенных взносов ее членов. Общие фонды НАТО состоят из прямых взносов в коллективные бюджеты и программы, которые составляют всего 0,3% от общих оборонных расходов членов НАТО (примерно 3,3 млрд евро на 2023 год).
        Украина давно БАНКРОТ, какие с нее взносы?
      2. Ильнур
        Ильнур Сегодня, 12:34
        0
        Воистину ослы с морковкой

        Что тут скажешь, как можно так оболванить, сначала вторая франция, потом без виз с трусиками, европейские пенсии, вес мир с нами...
    4. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 12:00
      0
      Цитата: Nexcom
      Там хлопцы то останутся ?

      Может кто и останется на "лесоповале". "Украины" не будет. Покойников в НАТУ не берут.
    5. Венд
      Венд Сегодня, 12:10
      0
      Цитата: Nexcom
      А там будет вообще кого в НАТО то принимать? Там хлопцы то останутся ?

      Да никто Украину и не собирался принимать в НАТО, так дурку для идиотов кинули, а они и поверили laughing
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 12:31
        0
        Да это понятно что принятие в НАТО - это шмат сала на удочке для шароварных, и эту удочку постоянно отодвигают.
    6. bandabas
      bandabas Сегодня, 12:30
      0
      А их хлопцы в НАТЕ и не нужны. Сейчас израсходуют "чубатый материал",и сами засеют непаханное поле гарных дiвчин.
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 12:32
        0
        Прям можно подумать что хохлушки прям какие-то неповторимые....
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:37
    +1
    Вольные размышления.В одном из городов России 12 ое управление МО РФ ,провело день открытых дверей для всех желающих,на сколько это возможно для такой конторы.Мы мирные люди. bully всё можно найти в наших СМИ,запад уже возможно нашёл.
    1. DenD
      DenD Сегодня, 11:46
      0
      Многие ведомства устраивают такие выставки. И какой будет вывод, если допустим подвести к С 300,генерала и спросить как он комплекс ведёт огонь, а генерал "поплывёт" и скажет, что не знает. Генерал плох или куча конструкторов удачно поработала? Важны не ттх изделия, важна начинка, сплавы из чего оно изготовлено.
      1. Румaтa
        Румaтa Сегодня, 12:05
        0
        Цитата: DenD
        какой будет вывод, если допустим подвести к С 300,генерала и спросить как он комплекс ведёт огонь, а генерал "поплывёт" и скажет, что не знает.

        Это классика!
        В части ожидается приезд генерала. Всё кругом чистят—красят. Одного солдата послали покрасить ракету. Он почти всю покрасил, но до самой макушки не достаёт. Думает: — Как же быть? Придумал! Берёт ведро краски, размахивается и забрасывает его на макушку ракеты. Ура! Ракета вся покрашена. Но ведро осталось висеть на носу ракеты. Генерал обходит часть: — Так, хорошо, трава зелёная, забор тоже покрашен. — А это что за хрень на ракете? — спрашивает у командира части. — Это торсионный экран, товарищ генерал! — не растерялся командир. — Сам вижу что торсионный экран! Почему не покрашен?!
      2. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 13:07
        0
        12 управление занимается хранением и обслуживанием ,составляющей нашего ядерного щита.Это намёк западу ,на возможные последствия.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:39
    0
    Если Украина не победит, о ее членстве в альянсе не может быть и речи
    Вот так прямо и в лоб. Вот только напрашивается из сказанного логический вывод - если Украина не победит, то принимать некого будет. Одним словом приставили пистолет к виску и сказали выбирай...
  4. Pavel73
    Pavel73 Сегодня, 11:41
    +2
    Гениально! То есть Украина получит возможность вступить в НАТО, когда ей это уже будет незачем.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 11:56
      0
      Крым Украина должна отдать англосаксам в обмен на членство в НАТО.Это обязательное условие.
  5. Fachmann
    Fachmann Сегодня, 11:41
    0
    Странно, что чувак до сих пор "не въехал", что о членстве Украины в альянсе не может быть и речи ВООБЩЕ! Без всяких условий.
  6. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 11:43
    +1
    "По словам Столтенберга, наиболее неотложной задачей сейчас является обеспечение победы Украины"
    Победы?..
    Над ядерной супер-державой?!..
    Лучше бы этот... секретарь... кофе варил, а не языком болтал.
    1. Тарелка
      Тарелка Сегодня, 12:48
      0
      США смылись в своё время из Вьетнама, СССР из Афганистана. Так что статус одной из ведущих ядерных держав ещё ничего не гарантирует.
  7. esl462
    esl462 Сегодня, 11:47
    0
    Пока плавать не научитесь, воду в бассейн не нальём.
  8. APASUS
    APASUS Сегодня, 11:47
    +1
    Генсек НАТО Йенс Столтенберг страдает амнезией ,при том в очень запущенной форме ..............Они так всех убеждали в правоте и выигрыше Украины ,что реальное состояние дел их поражает
  9. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 11:51
    +1
    Надо снять этот вопрос с повестки дня, уничтожив нацисткое образование, присвоившее себе имя Украина.
  10. yuliatreb
    yuliatreb Сегодня, 11:51
    +1
    В этой войне победитель только один - Россия, а если будет по другому, значит она уже не Россия.
  11. Комментарий был удален.
  12. Трямс
    Трямс Сегодня, 11:59
    0
    Это прям шантаж. По идее, каждому зенелоху говорящий, что он расходник.
    Но самая печаль, что зенелохам именно такое отношение и нравится:
    прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского, утверждающего, что украинцы массово гибнут ради того, чтобы страна в итоге стала членом альянса
    Т.е. они именно в этом и чувствуют свою Нужность, что есть смысл жизни, так получается. Интересный момент.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 12:10
      0
      Это не шантаж.Это по сути своей приказ.И никому не интересно что нравится,а что не нравится Зеленскому и ему подобным.Реальная власть там в руках англосаксов.
      Елена Зеленская не так давно проговорилась: свои речи Зеленский даже не всегда успевает увидеть и прочитать перед выступлением.

      Конечно, за него пишут. Всеми армейскими делами управляют офицеры НАТО, а экономикой — глобалистские структуры.

      Его фотографируют. Ему вкладывают простые мысли и слова в голову.

      Только произнеси. Постой две минуты перед камерами на «встрече лидеров». Но он уже даже на это не способен.

      https://dzen.ru/a/ZIfJovkVrkXydqhv
  13. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:22
    0
    Странно бы выглядело, чтобы стать членом Варшавского договора, какой-то стране нужно одолеть одну из стран запада/востока.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 12:25
      0
      Англосаксам нужен Крым для контроля над Чёрным морем .Крым обязательное условие для вступления Украины в НАТО,иначе она там сама по себе никому не нужна.
      1. evgen1221
        evgen1221 Сегодня, 12:47
        +1
        Эээ а Румынии с болгарией или кто там у них на черном море есть, мало?
        1. Тарелка
          Тарелка Сегодня, 12:54
          -1
          У них на Чёрном море есть Румыния, Болгария и Турция. По ощущениям, это около половины линии всего моря. Так что да, непонятно, с чего бы НАТО прям так в Крым цепляться. Современными ракетами можно почти всё море контролировать с любой точки его побережья. Достанут почти везде. А если уж учесть, что у ракет носители есть...
          А самое главное, непонятно, зачем вообще прям уж так контролировать Чёрное море. Что там такого важного? Вроде никаких важных торговых путей не проходит, важные ресурсы там в больших количествах не залегают, передовых предприятий поблизости нет...
          1. Orange-Bigg
            Orange-Bigg Сегодня, 13:04
            0
            Крым им нужен как удобный плацдарм для дальнейшей экспансии на побережье Краснодарского края.А Турция,Румыния,Болгария это всё относительно далеко.Крым ближе и лучше для этого подходит.
            1. Тарелка
              Тарелка Сегодня, 13:12
              0
              А зачем им Краснодарский край? Уж там тем более нет никаких торговых путей, которые хотелось бы контролировать. И ресурсов тоже не залегает особо.
  14. solar
    solar Сегодня, 12:40
    +2
    По словам Столтенберга, наиболее неотложной задачей сейчас является обеспечение победы Украины и сохранение ее в качестве "суверенного и независимого государства". В случае, если Украина не победит в вооруженном конфликте, не может быть и речи о ее вступлении в альянс.

    Судя по тому, как стоят кавычки, обозначающие прямую речь, натовец того, что написали в заголовке, не говорил, это неизвестный автор от себя прибавил для красного словца.
  15. VoprosNeudobny
    VoprosNeudobny Сегодня, 12:59
    0
    "если"????
    унылый норг совсем флягой свистнул? или это оно зелитлеру намек дает?
  16. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 13:13
    0
    Толстый намек или вернее весомый пинок под зад клоуну-пианисту, чтобы не расслаблялся и гнал своих ушлепков в атаку... на минные поля. Ну что ж, это выбор украинского народа - сгинуть в боях за интересы наглосаксов.
  17. voyaka uh
    voyaka uh Сегодня, 13:22
    0
    "В случае, если Украина не победит в вооруженном конфликте, не может быть и речи о ее вступлении в альянс"///
    ---
    Это интерпретация автора статьи, а не слова Столтенберга. Он такого не говорил.
    Точная цитата:
    ...the most urgent task now is to ensure that Ukraine prevails as a sovereign, independent nation, if we need to provide more military support, because, unless Ukraine prevails, then there's no membership to be discussed at all, because it's only a sovereign, independent, democratic Ukraine that can become a NATO member.