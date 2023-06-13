Генсек НАТО: Если Украина не победит, о ее членстве в альянсе не может быть и речи

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в данный момент невозможно назвать точные сроки вступления Украины в альянс, поскольку эта страна находится "в разгаре войны".В ходе интервью телеканалу PBS Столтенберг прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского, утверждающего, что украинцы массово гибнут ради того, чтобы страна в итоге стала членом альянса. Генсек НАТО подчеркнул, что в настоящее время невозможно назвать точные сроки вступления страны, находящейся в разгаре боевых действий на ее территории.По словам Столтенберга, наиболее неотложной задачей сейчас является обеспечение победы Украины и сохранение ее в качестве "суверенного и независимого государства". В случае, если Украина не победит в вооруженном конфликте, не может быть и речи о ее вступлении в альянс. Генсек НАТО добавил, что для достижения этой цели, если потребуется, будет увеличена военная поддержка Киева.Столтенберг также отметил, что руководства стран-членов НАТО в преддверии саммита альянса, который будет проходить 11-12 июля в Вильнюсе, "ведут консультации" по вопросу членства Украины, однако их еще не завершили.Кроме того, Столтенберг добавил, что руководство альянса продемонстрировало готовность к расширению альянса, приняв в качестве новых членов Финляндию и Швецию.Стоит отметить, что Швеция в настоящее время еще не стала членом НАТО, так как турецкие власти блокируют вступление этой страны в альянс из-за существующих противоречий, связанных с предоставлением Стокгольмом убежища членам Рабочей партии Курдистана, которую Анкара считает террористической организацией.