Канцлер ФРГ прокомментировал вопрос обеспечения гарантий безопасности для Украины со стороны НАТО

Мы продолжает работу над этим документом [о гарантиях безопасности для Украины], но о его завершении можно будет говорить только в случае формирования единой концепции по этому вопросу в результате обсуждений всех заинтересованных государств. Очевидно и то, что данный документ должен содержать конкретные формулировки

Канцлер ФРГ Олаф Шольц высоко оценил предоставление гарантий безопасности для Украины со стороны НАТО. По словам главы немецкого кабмина, необходимо продолжать работу над концепцией соответствующего документа, однако, уточнил он, это произойдёт лишь после того как все заинтересованные стороны придут к общему знаменателю по этому вопросу. Об этом федеральный канцлер Германии заявил в ходе встречи «Веймарского треугольника», в которой также приняли участие президенты Франции и Польши Эммануэль Макрон и Анджей Дуда, состоявшейся 12 июня в Париже.Олаф Шольц:Так, во время вышеупомянутой встречи основной темой на повестке дня было обсуждение суверенитета и обороны на Европейском континенте наряду с разработкой чёткого и конкретного плана, предусматривающего вступление Украины в Североатлантический альянс. Данный вопрос как раз и будет находиться в центре внимания всех стран-участниц альянса на предстоящим саммите НАТО в июле, который будет проходить в Вильнюсе.Кстати говоря, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг уже высказывался по поводу перспективы членства этой страны в блоке. По его словам, назвать точные сроки вступления Киева в альянс не представляется возможным.