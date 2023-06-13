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Канцлер ФРГ прокомментировал вопрос обеспечения гарантий безопасности для Украины со стороны НАТО

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Канцлер ФРГ прокомментировал вопрос обеспечения гарантий безопасности для Украины со стороны НАТО

Канцлер ФРГ Олаф Шольц высоко оценил предоставление гарантий безопасности для Украины со стороны НАТО. По словам главы немецкого кабмина, необходимо продолжать работу над концепцией соответствующего документа, однако, уточнил он, это произойдёт лишь после того как все заинтересованные стороны придут к общему знаменателю по этому вопросу. Об этом федеральный канцлер Германии заявил в ходе встречи «Веймарского треугольника», в которой также приняли участие президенты Франции и Польши Эммануэль Макрон и Анджей Дуда, состоявшейся 12 июня в Париже.


Олаф Шольц:

Мы продолжает работу над этим документом [о гарантиях безопасности для Украины], но о его завершении можно будет говорить только в случае формирования единой концепции по этому вопросу в результате обсуждений всех заинтересованных государств. Очевидно и то, что данный документ должен содержать конкретные формулировки

Так, во время вышеупомянутой встречи основной темой на повестке дня было обсуждение суверенитета и обороны на Европейском континенте наряду с разработкой чёткого и конкретного плана, предусматривающего вступление Украины в Североатлантический альянс. Данный вопрос как раз и будет находиться в центре внимания всех стран-участниц альянса на предстоящим саммите НАТО в июле, который будет проходить в Вильнюсе.

Кстати говоря, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг уже высказывался по поводу перспективы членства этой страны в блоке. По его словам, назвать точные сроки вступления Киева в альянс не представляется возможным.
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11 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 12:25
    +2
    Они то хоть понимают,что все скатывается к ядерному апокалипсису,решениями о "гарантиях" и прочее.Если хотите защитить обезьяну с гранатой,то будьте готовы ,что эта граната модет быть кинута и в вас
    1. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 12:36
      -2
      Они то хоть понимают,что все скатывается к ядерному апокалипсису,решениями о "гарантиях" и прочее.
      Власть РФ доказала что можно действовать, без оглядки на интересы или ответную реакцию.
  2. Irokez
    Irokez Сегодня, 12:27
    +2
    точные сроки вступления Киева в альянс не представляется возможным

    Это значит никогда.
    Но разговоры о членстве муссируются и обсуждаются для того, чтобы давать надежду Окраине на вступление и защиту. По факту всё как и раньше - "Вы там держитесь до последнего Окраинца", а там видно будет, но имейте в виду мы не всесильны и всё зависит только от вас и вашего рвения.
    Ну и к тому же - "Мочите своих (Славян) мы, то англосаксы".
  3. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 12:28
    +1
    "... о его завершении можно будет говорить только в случае формирования единой концепции по этому вопросу"
    Стесняюсь спросить...
    А этот... главный вопрос, по которому эти...участницы... так и не могут "сформировать единую концепцию"...часом не "А нафига?!"
  4. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:31
    +3
    Больному в реанимации врач не дает никаких гарантий, а тут страна полностью на "ИВЛ" и "искусственном" питании в коме. Какие гарантии и чего?
  5. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 12:39
    0
    Т.е эти три страны предоставят гарантии безопасности ненужной, а как выполнять будите? Войска введете? Так огребать будите на общих основаниях, начнете это же делать под прикрытием нато, так тогда вся европа под удар попадает ибо это обьявление нато войны рф. У ребят явно расчет на то что наши толстосумы уговорят Пу не отвечать на ввод войск нато и убийства ими русских солдат ибо бабло с экспорта теряют.
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:52
    0
    в ходе встречи «Веймарского треугольника», в которой также приняли участие президенты Франции и Польши
    Собрались три фигуры ненавидящие Россию и неоднозначно относящиеся друг к другу (страны). Рассуждают о суверенитете Европейском континенте при отсутствии такогого, обороне, но каждый в этом вопросе рассчитывает на поддержку Сша. И они собрались давать гарантии Украине со стороны НАТО. А в чем эти гарантии будут заключаться? В который раз пообещают принять в блок или может введут объедененные войска на ее территорию? Чем дальше, тем больше "значимости" на этих лицах, а хозяева лиц начинают понимать (кроме поляков), что влипли в не совсем приятную историю и влипли по уши.
  7. LeutnantTom
    LeutnantTom Сегодня, 12:56
    0
    Троллю нечего сказать, он просто мажоретка в США. Шольц также является мошенником и преступником в транзакциях Wirecard и GUM.
    Немецкому поджигателю войны Шольцу вообще не стоит доверять
    За голову Шольца назначена награда.12 миллионов евро/долларов
    Зеленский, 15 млн евро/долларов.
    Появилось недавно в немецких СМИ
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 13:05
      0
      За голову Шольца назначена награда.12 миллионов евро/долларов
      Зеленский, 15 млн евро/долларов.
      Появилось недавно в немецких СМИ

      расскажите пожалуйста подробнее, здесь мало кто читает германские сми
  8. alystan
    alystan Сегодня, 13:05
    0
    Канцлер Шольц может продолжать обсуждать все что ему заблогарассудится, хоть в треугольнике, хоть в пятиугольнике...

    Зато глава Минобороны Германии уже отказался компенсировать Украине потери немецких танков Leopard.
  9. Dzenn
    Dzenn Сегодня, 13:16
    0
    Лучше бы Шольц посчитал, а сколько Леопардов осталось у ВСУ, и сколько их осталось у Бундесвера. А также уточнить ситуацию по Ирисам и Гепардам. Посчитать стоимость новых, посчитать грошики в кармане и прослезиться.