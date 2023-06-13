Глава Минобороны Германии Писториус отказался компенсировать Украине потери немецких танков Leopard 2A6

Мы не сможем заменить каждый танк, который сейчас выводится из строя (...) Что мы сделаем, так это с июля нарастим поставки отремонтированных танков Leopard 1A5

Германия, в отличие от США, не намерена компенсировать потери украинской армией немецких танков поставкой таких же, но обещает нарастить поставки другой бронетехники. Об этом заявил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус.Если в Киеве рассчитывали, что потерянные в ходе контрнаступления танки Leopard 2A6 немцы будут компенсировать поставками аналогичных, то они глубоко ошиблись. Как оказалось, у Германии для Украины больше современных танков нет, но имеются устаревшие Leopard 1A5, уже обещанные Киеву. Вот их то украинская армия и получит.По словам главы немецкого военного ведомства Бориса Писториуса, Германия не может заменить каждый уничтоженный на Украине танк. Конечно, он выразился не совсем так, немцы предпочитают не говорить об уничтоженных машинах, поэтому он заявил о "выведенных из строя". Но сути это не меняет, за потерянные Leopard 2A6 никакой компенсации не будет. Но министр пообещал ускорить передачу ранее обещанной бронетехники.- заявил Писториус добавив, что до конца года Киев получит до ста танков.Ранее в Пентагоне пообещали Зеленскому компенсировать потери боевых машин пехоты Bradley, уничтоженных российской армией на запорожском направлении. Количество техники не называется, она будет включена в очередной пакет военной помощи, который формируется в экстренном порядке. Вся техника будет взята из наличия американской армии, поэтому доставка пройдет довольно быстро.