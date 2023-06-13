Конгрессмен обвинил президента США в «преступлении века» и потребовал обнародовать записи разговоров с руководством украинского газового холдинга

В США сложилась беспрецедентная ситуация, когда бывший и действующий президенты одновременно находятся под следствием. Более того, оба политика уже заявили о своем намерении участвовать в предстоящих выборах.Очевидно, что стороны используют «уголовное давление» для устранения основных конкурентов. Между тем, оба дела выглядят весьма серьезно.Так, республиканцу Дональду Трампу недавно выдвинули обвинение в незаконном хранении секретных документов. При этом экс-президент назвал данное уголовное дело «происками коррумпированной администрации Байдена».Впрочем, и республиканцы в долгу не остались. Так, однопартиец Трампа конгрессмен Ронни Джексон обвинил действующего президента США в «преступлении века» и потребовал от ФБР немедленно обнародовать запись переговоров между руководством украинской газовой компании Burisma и Джо Байденом. Об этом политик написал у себя в соцсети.Напомним, что согласно утечке документов, хранившихся на ноутбуке Хантера Байдена (сына действующего президента), Джо Байден может иметь отношение к коррупционным схемам, связанным с украинской компанией Burisma. Тогда нынешний хозяин Белого дома занимал пост вице-президента США. Сейчас по этому делу ведется расследование.В то же время, как сообщил в ходе недавнего интервью телеканалу Fox News сенатор-республиканец Чак Грассли, у ФБР могут быть доказательства получения взятки Хантером и Джо Байденом от руководства Burisma. С его слов, директор украинской компании якобы сохранил 17 аудиозаписей переговоров с американским фице-президентом и его сыном в качестве «страховки». Теперь все эти материалы могут быть в распоряжении ФБР.Вероятно, обнародования именно этих доказательств и требует конгрессмен Ронни Джексон.