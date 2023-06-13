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Конгрессмен обвинил президента США в «преступлении века» и потребовал обнародовать записи разговоров с руководством украинского газового холдинга

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Конгрессмен обвинил президента США в «преступлении века» и потребовал обнародовать записи разговоров с руководством украинского газового холдинга

В США сложилась беспрецедентная ситуация, когда бывший и действующий президенты одновременно находятся под следствием. Более того, оба политика уже заявили о своем намерении участвовать в предстоящих выборах.


Очевидно, что стороны используют «уголовное давление» для устранения основных конкурентов. Между тем, оба дела выглядят весьма серьезно.

Так, республиканцу Дональду Трампу недавно выдвинули обвинение в незаконном хранении секретных документов. При этом экс-президент назвал данное уголовное дело «происками коррумпированной администрации Байдена».

Впрочем, и республиканцы в долгу не остались. Так, однопартиец Трампа конгрессмен Ронни Джексон обвинил действующего президента США в «преступлении века» и потребовал от ФБР немедленно обнародовать запись переговоров между руководством украинской газовой компании Burisma и Джо Байденом. Об этом политик написал у себя в соцсети.

Напомним, что согласно утечке документов, хранившихся на ноутбуке Хантера Байдена (сына действующего президента), Джо Байден может иметь отношение к коррупционным схемам, связанным с украинской компанией Burisma. Тогда нынешний хозяин Белого дома занимал пост вице-президента США. Сейчас по этому делу ведется расследование.

В то же время, как сообщил в ходе недавнего интервью телеканалу Fox News сенатор-республиканец Чак Грассли, у ФБР могут быть доказательства получения взятки Хантером и Джо Байденом от руководства Burisma. С его слов, директор украинской компании якобы сохранил 17 аудиозаписей переговоров с американским фице-президентом и его сыном в качестве «страховки». Теперь все эти материалы могут быть в распоряжении ФБР.

Вероятно, обнародования именно этих доказательств и требует конгрессмен Ронни Джексон.
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5 комментариев
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  1. Влодек
    Влодек Сегодня, 12:42
    +2
    Короче говоря в Украине бардак устроили 2амерских взяточника? Поэтому майданы и захват власти, а все остальное-чтоб скрыть все это. Так и 3 мировую развяжут, что замести следы взяток от неких компаний Китая
  2. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 12:43
    0
    Опубликовать пук в соцсети и подать иск в суд это разные вещи.
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:47
    +1
    В конгрессе США дело идёт к бытовому конфликту и это радует .Только в внешней политике конгресс един ,а когда дело касается внутренней политики ' каждый тащит одеяло на себя.Только автоматическое оружие в конгрессе ,может сделать США действительно демократической страной.
  4. alystan
    alystan Сегодня, 12:59
    +1
    В США сложилась беспрецедентная ситуация, когда бывший и действующий президенты одновременно находятся под следствием.

    Может их в клетку выпустить, пусть на арене выясняют кто прав, а кто нет... wassat
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:59
    +1
    бывший и действующий президенты одновременно находятся под следствием
    И эти пытаются нас учить как жить и что делать? Страна создавалась на основе грабежа, разбоев, убийств и торговле рабами поэтому криминал заложен в ее основание. Отцы-создатели тоже были далеко не белыми-пушистыми.