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В Нидерландах возникли проблемы с выявлением и заморозкой российских активов

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В Нидерландах возникли проблемы с выявлением и заморозкой российских активов

На Западе продолжают давить на Россию санкциями и стремятся найти российские активы по всем западным странам для их ареста и конфискации.


Однако оказалось, что найти активы российских юридических и физических лиц на Западе не так уж просто. Так, как стало известно, подобные проблемы возникли у властей Нидерландов.

Голландский банк De Nederlandsche Bank (DNB) провёл анализ деятельности более тридцати финансовых организаций страны, у которых возникли проблемы с отслеживанием и заморозкой российских активов. По словам директора отдела надзора DNB Мартена Гелдермана, несмотря на то что удалось отследить в общем почти 95% всех транзакций россиян, попавших в санкционные списки, некоторым банкам удалось выявить лишь 60% финансовых операций.

Как оказалось, одной из причин проблем с блокированием российских счётов стали возникшие у европейцев трудности якобы с написаниями русских фамилий.

На данный момент в Нидерландах уже арестовано почти 645 миллионов евро российских средств, но эта цифра вызывает недовольство у властей страны, так как очень мала в сравнении с остальными Евросоюзом, заморозившим российские частные активы на сумму в 24 миллиарда евро.

Напомним, что в западном санкционном списке находятся более 1470 россиян, а также более 200 организаций из России.
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13 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:45
    0
    Есть такая проблема на западе- русскую фамилию оканчивщуюся на "В"эти грамотеи пишут на конце с двумя F.Мозх компьютера сходит с ума.Да и не очень хотят искать,слишком много их бабла у нас.
    1. Mavrikiy
      Mavrikiy Сегодня, 12:09
      +1
      А я думал, Иванов, самая простая для всех фамилия. Простая все таки будет знакомая им - Фридман.
    2. seacap
      seacap Сегодня, 12:23
      0
      У нас, это когда бабло находится (на балансе) в нашем банке, условно через дорогу от вашего дома. А это все бабло, только заработано нашими людьми, но выведено "эффективными менеджерами" за границу и находится в не наших банках и не в нашем бюджете, работает не в нашей экономике, а значит, по факту, оно уже не наше. Как в жизни, человек по происхождению русский, но гражданин другой страны.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 12:30
        +1
        С меня интересует другая сторона медали.Наверняка и у нас имеется нечто голландское.Что мешает тут,в России наложить руку на их имущество?
        1. Трямс
          Трямс Сегодня, 12:41
          +1
          может то, что их граждане хранят и крутят капиталы в своей стране?
    3. Duncan Idaho
      Duncan Idaho Сегодня, 12:46
      0
      Цитата: tralflot1832
      Есть такая проблема на западе- русскую фамилию оканчивщуюся на "В"эти грамотеи пишут на конце с двумя F

      там русских фамилий нет. Alisher Burxonovich Usmonov не даст соврать
      Да и в банке счет открывают не только по фамилии,а по № удостоверения личности, дате и месте рождения
  2. APASUS
    APASUS Сегодня, 11:46
    +2
    Законодательство Нидерландов подразумевает конфискацию активов и передачу другой стране ? Если подразумевает ,то думаю арабы и китайцы быстро опустошат вашу казну. Все в мире экономики взаимосвязано
    1. Duncan Idaho
      Duncan Idaho Сегодня, 12:55
      0
      Цитата: APASUS
      Законодательство Нидерландов подразумевает конфискацию активов и передачу другой стране ?

      да. но с оговорками.
      В Уголовном кодексе Голландии в числе последствий совершенного преступления предусмотрены наказания и меры. При этом конфискация имущества может выступать в качестве как наказания, так и меры. Так, ст. 9 УК Голландии конфискациюимущества относит к числу дополнительных видов наказания. В соответствии с ч. 1 ст. 33 УК «наказание конфискацией может быть назначено при осуждении
      за любое уголовноеправонарушение». Ее назначение допускается не только в сочетании с основными наказаниями, но и отдельно, однако перечень конфискуемых предметов строго определен в законе и обязательным признаком предмета конфискации является его сопряженность с преступлением.
      Но можно и без статьи УК, пример : скифское золото Крыма. Апелляционный суд Амстердама
      Хотя музейные экспонаты происходят из Крыма и в этом смысле также могут рассматриваться как наследие Крыма, они являются частью культурного наследия Украины, поскольку последнее существует как независимое государство с 1991 года.
      1. Johnson Smithson
        Johnson Smithson Сегодня, 13:26
        0
        А причем тут уголовный кодекс?
        Деньги физ лиц заморожены из-за санкций, а не из-за уголовного дела против них.
  3. Попандос
    Попандос Сегодня, 11:57
    0
    найти активы российских юридических и физических лиц на Западе не так уж просто.

    А Вы как хотели, эти лица вначале стырили активы тут, вывели туда, а потом стырили там, на всякий случай wassat
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:58
    +1
    Так для информации ,в США первый торговый партнёр Канада,второй - Мексика( это для желающих что то отдать из США - Мексике) .И США совсем фиолетово что там в ЕС- оно будет их грабить и Англию тоже не забудет.
  5. Трямс
    Трямс Сегодня, 12:38
    0
    трудности якобы с написаниями русских фамилий.
    На данный момент в Нидерландах уже арестовано почти 645 миллионов евро российских средств, но эта цифра вызывает недовольство у властей страны, так как очень мала в сравнении с остальными Евросоюзом, заморозившим российские частные активы на сумму в 24 миллиарда евро.

    Это вот такие вот контрсанкции наш народ им вводит :((
    Капитал у них, регистрируемся у них, еще и импорт у них покупаем.
    Нам бы уже пора начинать думать над своим поведением %)

    И даже "поржать" над потерявшими капитал не получается, эти деньги могли крутится кругами в нашей стране и развивать, развивать, развивать.
  6. Storog Dvornik
    Storog Dvornik Сегодня, 13:26
    0
    Конкретные голландские и не только банкиры саботируют хотелки политиков... Бабло крутится, и приносит прибыль конкретным буржуям... Н.ахр.ена козе баян чтото менять, чтобы Зеле деньги отправили...