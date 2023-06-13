В Нидерландах возникли проблемы с выявлением и заморозкой российских активов

На Западе продолжают давить на Россию санкциями и стремятся найти российские активы по всем западным странам для их ареста и конфискации.Однако оказалось, что найти активы российских юридических и физических лиц на Западе не так уж просто. Так, как стало известно, подобные проблемы возникли у властей Нидерландов.Голландский банк De Nederlandsche Bank (DNB) провёл анализ деятельности более тридцати финансовых организаций страны, у которых возникли проблемы с отслеживанием и заморозкой российских активов. По словам директора отдела надзора DNB Мартена Гелдермана, несмотря на то что удалось отследить в общем почти 95% всех транзакций россиян, попавших в санкционные списки, некоторым банкам удалось выявить лишь 60% финансовых операций.Как оказалось, одной из причин проблем с блокированием российских счётов стали возникшие у европейцев трудности якобы с написаниями русских фамилий.На данный момент в Нидерландах уже арестовано почти 645 миллионов евро российских средств, но эта цифра вызывает недовольство у властей страны, так как очень мала в сравнении с остальными Евросоюзом, заморозившим российские частные активы на сумму в 24 миллиарда евро.Напомним, что в западном санкционном списке находятся более 1470 россиян, а также более 200 организаций из России.