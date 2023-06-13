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ВМС США в 2024 году досрочно выведут из эксплуатации одиннадцать военных судов класса Freedom

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ВМС США в 2024 году досрочно выведут из эксплуатации одиннадцать военных судов класса Freedom

Комитет Палаты представителей по вооруженным силам (HASC) Конгресса США частично одобрил предложенную Пентагоном программу по досрочному выводу из эксплуатации одиннадцати военных судов ВМС в 2024 финансовом году, сообщает онлайн-издание USNI News. Закон должен поставить точку в затянувшихся дебатах, касающихся необходимости дальнейшего использования американским флотом малых многоцелевых военных кораблей для боевых действий в прибрежной зоне класса Freedom.


Помощник главы комитета объяснил изданию, что досрочный отказ от эксплуатации морально и технически устаревших моделей судов необходим для удержания паритете с ВМС Китая в Индо-Тихоокеанском регионе. Под списание попадут три десантных корабля, четыре крейсера и четыре подводные лодки. Причем два корбаля класса Independence USS Jackson (LCS-6) и USS Montgomery (LCS-8) были введены в эксплуатацию в 2015 и 2016 году, срок службы каждого судна рассчитывался минимум на 25 лет. Планируется, что корабли будут проданы другим странам, в частности, Мексике.

Взамен списанных судов HASC одобрил программу приобретения ВМС девяти кораблей: одной подлодки с баллистическими ракетами класса Columbia, двух эсминцев класса Arleigh Burke и Flight III, двух ударных катеров класса Virginia, двух фрегатов класса Constellation, одной транспортной док-амфибии LPD-17 Flight II класса San Antonio и одного топливозаправщика класса John Lewis. Всего на эти цели Пентагон получит 32,3 миллиарда долларов.

Кроме того, ВМС будет выделено дополнительно 750 миллионов долларов на постройку и покупку десантного корабля класса LPD-33, который ранее в программу переоснащения флота не входил. Представитель республиканской партии сообщил USNI News, что HASC настаивает на продолжении реализации программы LPD-33, хотя Пентагон намеревался от нее отказаться из-за дороговизны.

Конгресс США на следующей неделе должен утвердить бюджет на оборону, который на следующий финансовый год составит 886 миллиардов долларов. Эта цифра была согласована в профильных комитетах нижней и верхней палат. И хотя в номинальном выражении расходы на оборону выросли по сравнению с предыдущим периодом, с учетом инфляции в реальном выражении Пентагон получит меньше денег, чем рассчитывала администрация президента Байдена. Такое лимитирование было достигнуто в ходе компромисса между главой Белого дома и председателем палаты представителей Конгресса Кевином Маккарти с учетом того, что республиканцы настаивают на сокращении бюджетных расходов американского правительства.
Использованы фотографии:
https://picryl.com/ru/media/the-first-of-class-littoral-combat-ships-uss-freedom
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4 комментария
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 12:27
    +1
    ...одобрил предложенную Пентагоном программу по досрочному выводу из эксплуатации одиннадцати военных судов ВМС в 2024 финансовом году

    В ВМФ Украины скоро пополнение??? laughing
  2. Попандос
    Попандос Сегодня, 12:28
    +1
    Причем две подводные лодки класса Independence USS Jackson (LCS-6) и USS Montgomery (LCS-8)

    Что за чушь? Кто ЭТО нАписал?
  3. incoggnoto
    incoggnoto Сегодня, 12:36
    0
    собственно наш 22160 из этой же оперы.. это не удачное решение
  4. alystan
    alystan Сегодня, 13:10
    0
    Планируется, что корабли будут проданы другим странам, в частности, Мексике.

    А потом будут Мексике выкручивать руки и выставлять требования или запреты на их применение.
    Продадут железо, а, в случае необходимости, будут диктовать права со ссылкой на интеллектуальную и прочую собственность.