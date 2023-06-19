Контрреформация в Баварии. Почему эта страна осталась приверженной католицизму

Пролог

Причины поражения Реформации в Баварии



Вот так выглядит герб Виттельсбахов. Нижняя часть герба – два чёрных поля с Пфальцким львом и два поля с бело-голубыми полями цвета флага Баварии. Является гербом Федеральной Земли Баварии и по сей день.



А так выглядит Собор Святого Петра в Мюнхене. Насчёт расположения статуи я, может, и поднапутал, но помню, что такая традиция у баварцев точно есть.

Видишь ты, – говорит его величество, смеясь и икая, – как мало надо, чтобы растрогать этих людишек. Какой поток слез! И этот толстый Маас, который в заключение своей длинней речи ревел, как теленок. Да и ты как будто растроган, но недостаточно. Вот настоящее зрелище, каким надо потчевать народ. Сын мой, мы тем больше любим наших любовниц, чем дороже они нам стоят. С народами то же самое. Чем больше мы с них дерем, тем больше они нас любят.



В Германии я терпел реформацию, в Нидерландах сурово преследовал ее. Если бы немецкие государи остались католиками, я бы сам перешел в лютеранство, чтобы конфисковать их владения, а они верят в мою преданность римско-католической вере и жалеют, что я покидаю их. Благодаря мне погибло в Нидерландах пятьдесят тысяч человек, – наиболее достойных мужчин и самых прекрасных женщин, – все за ересь. Теперь я покидаю престол, а они хнычут.



Не считая конфискаций, я добыл оттуда больше денег, чем могли бы дать Индия или Перу, – а они огорчены, что теряют меня. Я нарушил Кадзанский мирный договор, я задушил Гент, я уничтожил все, что могло мне помешать; вольности, права, привилегии – все я подчинил власти моих чиновников, а эти простофили считают себя свободными, потому что им разрешено стрелять из луков и носить в процессиях их цеховые знамена. Они чувствуют руку властелина: благодушествуют в клетке, воспевают и оплакивают меня.



Сын мой, будь с ними, как я: милостив на словах, суров на деле. Лижи, пока не пришло время укусить. Непрестанно клянись блюсти все их вольности, права и преимущества. Но, увидев, что они опасны, растопчи их. Не касайся их робкой рукой: тогда они – железные; но они оказываются из стекла, когда ты раздробил их тяжелым кулаком.



Не потому уничтожай еретиков, что они отвергли католическую веру, но потому, что они могут подорвать наше положение в Нидерландах. Те, которые нападают на папу с его тройной короной, легко справятся с государями, которые носят лишь одну корону.



Сделай, как я, из свободы совести оскорбление величества, влекущее за собой конфискацию имущества, и всю жизнь, как я, будешь получать наследства. И когда настанет день, когда ты отречешься или умрешь, они скажут: «Ах, добрый был государь!» – и заплачут.



А это карта распространения Реформации в Европе. На ней всё подсказано и указано. Так приблизительно выглядела ситуация в 1560-х годах.

В XVI веке произошла Реформация, в ходе которой ряд земель и князей Германии (и не только Германии) порвали с католицизмом.Однако Бавария как была католической, так и осталась. А в чём же дело? Об этом мы и поговорим в нашей статье.Но перед тем как говорить о причинах того, почему Бавария осталась католической, мы обязаны ответить на следующие вопросы:1. Что такое Реформация и Контрреформация?2. Что собой представляла Бавария в XVI веке?Итак, поехали.Реформация – это социально-политическое движение за обновление католической церкви в XVI веке, в ходе которого появились новые ветви христианства: лютеранство, кальвинизм, анабаптизм, цвиглианство и так далее. Но неверно было бы утверждать, что Контрреформация – это только то, что ставит палки в колеса Реформации.В ходе Контрреформации были отменены индульгенции (папские бумаги, прощающие грехи, которые можно было купить), появились первые семинарии для духовенства. Именно тогда появился Григорианский календарь. Да-да, тот самый, которым мы пользуемся и сейчас.Однако да, по большому счету в своей сущности Контрреформация была направлена именно на борьбу с Реформацией. Италия, Франция, Испания, Португалия, Бельгия, Польша и часть Германии (в том числе и Бавария, о которой пойдёт сегодня речь) остались католическими, в основном именно из-за Контрреформации.Теперь мы ответим на второй вопрос.Бавария – это крупное герцогство, располагающееся на юге современной Германии.Бавария – страна аграрная (преобладает сельское хозяйство), католическая и, что самое главное – с. Это очень важно, об этом чуть позже поговорим.Тип правления, как вы догадываетесь – монархия, династия, которая правит страной – знаменитые Виттельсбахи. Да-да, те самые, что были курфюрстами Пфальца, Кёльна, Баварии. Также они бывали королями Богемии (современные Чехия и Словакия) и Греции, а также императорами Священной Римской империи германской нации.Столица Баварии – город Мюнхен.Теперь давайте разбираться в причинах того, почему Реформация в Баварии потерпела крах?Ну что, начнём с самого простого.Ранее я заикнулся про традиционную экономику. Так вот, традиционная экономика предполагает то, что всё определяется. Бавария, как мы помним, в кровопролитных войнах не участвовала аж до XVII века, кроме того, население страны особо-то никто и не притеснял.Да и вообще, в основном жители Баварии – крестьяне, что легко понять из названия страны. Бавария по-немецки Bayern, что созвучно с немецким Bauern – крестьяне. Ах да, и духовенство, естественно, город Мюнхен назван так именно потому, что слово это созвучно с немецким Mönche – монах.Гербом Мюнхена как раз является монах в чёрной рясе, держащий кружку пива.Кстати, о пиве. Именно в Баварии был принят первый закон о чистоте пива. Он так и называется – «Закон о чистоте пива» и был издан как раз 23 апреля 1516 года герцогом Вильгельмом IV Виттельсбахом. Как раз в это же время и начала зарождаться Реформация.Ах да. Вы же у меня спросите: «Почему вы, уважаемый автор, сделали акцент на традициях и на том, кто населял Баварию? Какое, вообще, это имеет отношение к тому, о чём статья?»Имеет, ещё какое! Если говорить про население, то там, где Реформация взяла верх, её движущей силой были купцы и бюргеры. А вот в Баварии их было мало, а именно они в основном (ну ещё крестьяне, но в Баварии крестьяне остались католиками, почему – поговорим позже) и нуждались в дешёвой церкви без большого количества её налогов и сложных, дорогих обрядов.А раз купцов и бюргеров было мало, то и протестантов в Баварии было не так много, вот почему именно данный фактор и стал одной из причин поражения Реформации в этом герцогстве.Теперь про крестьян, но сначала про Виттельсбахов.Баварские Виттельсбахи были добрыми и порядочными герцогами: покровительствовали наукам, строили красивые храмы, дома, дворцы, парки. Фарфоровый сервис Нимфенбург и картинная галерея Дахау – всё это появилось именно при Виттельсбахах, правда, позднее – в XVIII–XIX веках. Но и тогда они уже строили другие дворцы и храмы, некоторые из них до сих пор являются главными достопримечательностями Баварии.Разберём это на одном примере.В городе Мюнхене есть знаменитый католический Собор Святого Петра, который, на секундочку, является самым старым приходским храмом в Мюнхене и был основан ещё в XI веке. Этот собор известен своей 91-метровой башней, а внутри – статуей Святого Апостола Петра, а нам нём тиара, такая же, как у самого папы римского. Интересный факт!В Мюнхене есть такая традиция: как только папа умирает, в ходе траурной процессии тиару снимают с головы Апостола, но как только изберут нового папу, её торжественно надевают.Итак, как мы видим, всё в Баварии в XVI веке прекрасно, всё всех устраивает, ничто, как говорится, не болит. Ну и смысл зачем-то вводить что-то новое, когда есть хорошо проверенное старое, да и выглядело это новое не как что-то приличное, а как самая настоящая ересь? Ведь инакомыслие в католической церкви в те времена жестоко каралось.А дальше всё логично и трагично: в 1520-х годах уже знакомый нам герцог Вильгельм IV остановил продвижение Реформации, а его внук Вильгельм V в 1580-х потребовал, чтобы все протестанты покинули страну.И назову ещё три причины, почему Бавария, на мой взгляд, как была католической, так и осталась.Во-первых, играло существенную роль расположение той или иной страны.Чем дальше располагалась та или иная страна от папы и от Габсбургов, тем меньше была вероятность того, что католические войска появятся там. А вот Бавария была довольно близка по местоположению к Габсбургам: неподалёку были Богемия и Австрия, где и правила эта династия. Поэтому, я думаю, именно это и стало дополнительным фактором краха Реформации в Баварии.Во-вторых, как сказал император Священной Римской Империи и король Испании Карл V своему сыну Филиппу II:Если быть короче, то суть следующая: он преследовал реформатов не столько за то, что они еретики – император сам же и говорит, что если бы даже его князья были бы до единого католиками, он был бы лютеранином. На самом деле же Карл V гонял протестантов в основном по двум причинам: во-первых, чтобы конфисковать имущество, а во-вторых, потому что протестанты могли подорвать его могущество в принадлежащих им землях (в тех же Нидерландах). Потому с ними (реформатами) и боролись. Наверняка так же думали и в Баварии.В-третьих, те самые Виттельсбахи помогли.С их в том числе точки зрения протестанты были гнусными еретиками, поэтому они так жестоко с ними боролись. Причём, как мы знаем, не только на своей земле...