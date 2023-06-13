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Генштаб ВСУ рассматривает вариант переноса основного удара с Запорожского направления на Херсонское

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Генштаб ВСУ рассматривает вариант переноса основного удара с Запорожского направления на Херсонское

План контрнаступления украинской армии разрабатывал Залужный, а реализует его командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский. Главкома ВСУ по-прежнему не допускают к командованию и не приглашают на заседания ставки, учитывая его позицию по началу наступательной операции. Генерал продолжает утверждать, что начали слишком рано и необходимо перейти к обороне, дождавшись поставки американских самолетов.


Так это или не так, но план, разработанный Залужным еще зимой, продолжает реализовываться, корректировки в него если и вносились, то только в связи с подрывом дамбы Каховской ГЭС. Об этом ранее заявляли в Киеве, в том числе и советники главы офисе Зеленского Ермака. При этом утверждалось, что в Генштабе ВСУ подрыв дамбы учитывался и в Киеве были готовы к такому сценарию.

Сейчас командование ВСУ ждет спада воды, фактически перекрыв Днепропетровскую ГЭС, оставив лишь малый сброс. По информации, поступающей из администрации Зеленского, Генштаб ВСУ рассматривает вариант с переносом основного удара с Запорожского направления на Херсонское и готов реализовать задумку Залужного по штурму левого берега Днепра, тем более, что потоп якобы смыл часть укреплений российской армии. В этом случае все атаки в Запорожской области становятся отвлекающим маневром, а основной удар наносится в Херсонской сразу на пяти участках.

О том, что ВСУ планируют воспользоваться обмелением Днепра и атаковать, сообщалось уже не раз. Возможно, что это специальный вброс Киева, посредством которого Генштаб пытается предотвратить переброску резервов российской армии с Херсонского направления на другие, а может и правда. По крайней мере, наши тоже рассматривают удар ВСУ в стык Запорожского и Херсонского направлений как наиболее вероятный.

Кстати, уже появилась информация, что мелкие ДРГ противника пытаются высадиться на левый берег Днепра для проведения разведки. Сообщалось о появлении националистов в районах Алешек и Голой пристани.
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13 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:15
    +4
    Не думаю что при наступлении через Херсон мы не подкоррекируем сброс воды на Днепрогесе,ещё как подкоректируем.По машинному залу уже два раза били ,шандорахнем и по шлюзам.ВСУ в любом случае это сделают,если мы захотим наступать.
    1. Тарелка
      Тарелка Сегодня, 12:37
      0
      Увы, у нас свято блюдут все конвенции. Как я понял, чтоб бомбить ГЭС, надо доказать, что ущерб гражданскому населению будет пропорционален военному ущербу противника. Притом доказать твёрдо и чётко. Поскольку, если есть сомнения, является ли тот или иной объект военной целью, согласно этим конвенциям, следует предполагать, что не является.
      Кстати, возможно, из этих соображений и по мостам не бьют.

      Статья 52 - Общая защита гражданских объектов

      1. Гражданские объекты не должны являться объектом нападения или репрессалий. Гражданскими объектами являются все те объекты, которые не являются военными объектами, как они определены в пункте 2.
      2. Нападения должны строго ограничиваться объектами. Что касается объектов, то военные объекты ограничиваются теми объектами, которые в силу своего характера, расположения, назначения или использования вносят эффективный вклад в военные действия и полное или частичное разрушение, захват или нейтрализация которых при существующих в данный момент обстоятельствах дает явное военное преимущество.
      3. В случаях сомнения в том, не используется ли объект, который обычно предназначен для гражданских целей, например, место отправления культа, жилой дом или другие жилые постройки или школа, для эффективной поддержки военных действий, предполагается, что такой объект используется в гражданских целях.


      Что характерно, поисковик на соответствующий запрос первым делом выдаёт страницу на сайте МО РФ. Ещё копилка в конспирологию: опубликовано в январе 2022-го года.
      https://doc.mil.ru/documents/quick_search/more.htm?id=12093391%40egNPA

      P.S. Статья 56 там прямо про наш случай.
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 12:53
        +1
        Два прилёта в турбины зал Днепрогеса были - были ,вопрос снят.
        1. Тарелка
          Тарелка Сегодня, 13:13
          0
          Разбомбить турбину это всё-таки не то же самое, что разбомбить всю ГЭС, чтоб та аж начала воду сбрасывать.
  3. RED_ICE
    RED_ICE Сегодня, 12:21
    0
    На дне водохранилища толстый слой ила. Техника однозначно не пройдет своим ходом. Только наводить переправы им придется
  4. Скобаристан
    Скобаристан Сегодня, 12:35
    +3
    Автор данного опуса присутствует на заседаниях ГШ ВСУ ?
  5. Sith
    Sith Сегодня, 12:37
    0
    Цитата: RED_ICE
    На дне водохранилища толстый слой ила. Техника однозначно не пройдет своим ходом. Только наводить переправы им придется

    Да ... там тяжело будет организованно и массой переть ... да и у Херсона они ещё возможно тоже не представляют что МО накопало в оборону и где насеяло минных полей
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:41
    +1
    Намеренные или вынужденные метания ГШ ВСУ с выбором направления главного удара в итоге могут привести к тому, что пока сомневались основные резервы истощились. В случае форсирования Днепра без переправ ВСУ все равно не обойтись, как бы Днепр не обмелел. А техника на переправах, как и сама переправа - хорошая мишень для артиллерии. Посмотрим как будет развиваться ситуация и на что решатся украинские генералы.
  7. solar
    solar Сегодня, 12:42
    0
    Судя по всему, изначально был план наступления в Херсонской области.
  8. Lemur2023
    Lemur2023 Сегодня, 12:45
    0
    Так Залужный отстранен или все же раненный в коме в частной клинике в Европе?
    1. бухач
      бухач Сегодня, 12:58
      0
      В любом случае полностью не ликвидировали,а вот с разведчиком интрига,может всё-таки хлопнули злыдня.
  9. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 12:57
    0
    Почему всегда танцуют под украинскую музыку? Атаковать Киев или другую позицию на северо-западе Украины
  10. Incvizitor
    Incvizitor Сегодня, 13:14
    0
    ждет спада воды, фактически перекрыв Днепропетровскую ГЭС, оставив лишь малый сброс.
    снести ее когда полезут чтобы всех фашистов смыло.