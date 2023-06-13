Генштаб ВСУ рассматривает вариант переноса основного удара с Запорожского направления на Херсонское

План контрнаступления украинской армии разрабатывал Залужный, а реализует его командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский. Главкома ВСУ по-прежнему не допускают к командованию и не приглашают на заседания ставки, учитывая его позицию по началу наступательной операции. Генерал продолжает утверждать, что начали слишком рано и необходимо перейти к обороне, дождавшись поставки американских самолетов.Так это или не так, но план, разработанный Залужным еще зимой, продолжает реализовываться, корректировки в него если и вносились, то только в связи с подрывом дамбы Каховской ГЭС. Об этом ранее заявляли в Киеве, в том числе и советники главы офисе Зеленского Ермака. При этом утверждалось, что в Генштабе ВСУ подрыв дамбы учитывался и в Киеве были готовы к такому сценарию.Сейчас командование ВСУ ждет спада воды, фактически перекрыв Днепропетровскую ГЭС, оставив лишь малый сброс. По информации, поступающей из администрации Зеленского, Генштаб ВСУ рассматривает вариант с переносом основного удара с Запорожского направления на Херсонское и готов реализовать задумку Залужного по штурму левого берега Днепра, тем более, что потоп якобы смыл часть укреплений российской армии. В этом случае все атаки в Запорожской области становятся отвлекающим маневром, а основной удар наносится в Херсонской сразу на пяти участках.О том, что ВСУ планируют воспользоваться обмелением Днепра и атаковать, сообщалось уже не раз. Возможно, что это специальный вброс Киева, посредством которого Генштаб пытается предотвратить переброску резервов российской армии с Херсонского направления на другие, а может и правда. По крайней мере, наши тоже рассматривают удар ВСУ в стык Запорожского и Херсонского направлений как наиболее вероятный.Кстати, уже появилась информация, что мелкие ДРГ противника пытаются высадиться на левый берег Днепра для проведения разведки. Сообщалось о появлении националистов в районах Алешек и Голой пристани.