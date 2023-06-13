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Правительство Индии впервые за 15 лет ввело ограничения на объемы запасов пшеницы для оптовой и розничной продажи

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Правительство Индии впервые за 15 лет ввело ограничения на объемы запасов пшеницы для оптовой и розничной продажи

Правительство Индии приняло решение ограничить объемы пшеницы, которые производители и поставщики могут хранить в качестве запасов на своих складах. Согласно сообщению от министерства по делам потребителей страны, данная мера необходима для того, чтобы не допустить роста цен на данную продукцию и, как следствие, увеличения уровня инфляции.


Как пишет газета Times of India, возможно, таким образом правительство пытается минимизировать негативные последствия, связанные с опасениями из-за позднего прихода в страну муссонных дождей. Последние напрямую влияют на урожайность зерновых.

На фоне вышеупомянутых опасений, производители и поставщики могли сократить долю продукции на рынке, оставляя большую ее часть на складах, чтобы затем, в случае плохого урожая, продать ее по более высокой цене.

Кроме того, в материале говорится, что спекулятивный эффект, когда цена могла бы быть искусственно завышена, вероятен на фоне предстоящих в 2024 году парламентских выборов.

В итоге, правительство сработало «на опережение», установив различные ограничения для всех экономических агентов. Документ вступил в силу 12 июня и будет действовать до конца марта следующего года.

Согласно новым правилам, если у производителя или поставщика будут выявлены несоответствия новым нормам, их нужно устранить в течение 30 дней.

Стоит отметить, что вышеупомянутое решение принимается впервые за 15 лет. Последний раз денная мера в Индии вводилась во время кризиса в 2008 году.

Что характерно, Минсельхоз Индии прогнозирует в текущем году рекордный за всю историю урожай зерновых. Но у Индии и рекордный прирост населения.
Использованы фотографии:
pixabay.com
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2 комментария
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  1. Влодек
    Влодек Сегодня, 12:34
    0
    Индийский голодомор намечается? Через Иран железку нужно достраивать. У нас экспортный потенциал по пшеничке далеко не исчерпан
  2. BrTurin
    BrTurin Сегодня, 13:01
    0
    равительство пытается минимизировать негативные последствия, связанные с опасениями из-за позднего прихода в страну муссонных дождей.

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