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Президент Белоруссии заявил, что сам попросил у России разместить ядерное оружие в стране

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Президент Белоруссии заявил, что сам попросил у России разместить ядерное оружие в стране

Российская Федерация не ставила целью размещение тактического ядерного оружия на территории Белоруссии, с такой просьбой к Москве обратился сам Минск. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщает информационное агентство Sputnik Беларусь.


По утверждению Лукашенко, он сам попросил у России разместить ядерное оружие в стране. Это было, отметил президент, настоятельным требованием. Александр Лукашенко подчеркнул, что наличие ядерного оружия позволяет гарантировать безопасность белорусского государства.

Белорусский лидер также отметил, что, если произойдет агрессия против его страны, он применит ядерное оружие без колебаний. Это необходимо, подчеркнул Лукашенко, для того, чтобы ни одна нога оккупантов не ступала на землю страны.

Я это заранее говорил уже несколько раз. Я думаю, вряд ли кому-то захочется воевать со страной, у которой есть такое оружие. Это оружие сдерживания

- подчеркнул Лукашенко.

Ранее стало известно, что летом 2023 года Россия перебросит в Белоруссию тактическое ядерное оружие. Соответствующая инфраструктура белорусской стороной уже подготовлена. Данное решение позволит немного восстановить баланс сил в Восточной Европе, который изменился после вступления в НАТО Финляндии и усиления американского военного присутствия в Польше и Румынии.

Размещение такого вооружения в Белоруссии позволит нацелить ракеты на базы НАТО в Польше и Германии, что должно несколько «остудить» пыл американских и европейских «ястребов»-русофобов. Кроме того, действительно снижается и вероятность агрессивных действий Польши и стран Прибалтики против Белоруссии.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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9 комментариев
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  1. flSergius
    flSergius Сегодня, 12:42
    -1
    Когда наконец он заявит, что не отрицает территориальную целостность России и признает Крым и части Донбасса? Он постоянно что-то заявляет, а толку от его деятельности и населению Белоруссии и российскому государству ноль.
    1. spektr9
      spektr9 Сегодня, 12:44
      +2
      Когда наконец он заявит, что не отрицает территориальную целостность России и признает Крым и части Донбасса?

      Когда СВО, признают войной
      1. flSergius
        flSergius Сегодня, 12:59
        -1
        Тоже хороший вопрос. Но Россия живёт на свои деньги, а Белоруссия существует за счёт России, при чём большая часть прямых и косвенных российских дотаций проходит мимо нас и оседает в карманах одной цыганской семьи.
      2. Тарелка
        Тарелка Сегодня, 13:08
        0
        Когда СВО признают войной и пустят туда все ресурсы страны, ваш личный уровень потребления неизбежно снизится, а то ещё и Вы сами отправитесь в зону БД, чего, я полагаю, Вы не хотите (иначе бы были там, а не на диване).
        При этом в случае победы Вам вряд ли придётся рассчитывать на что-то лучше банального восстановления своей потребительской корзины до довоенного уровня.
        Так что я не понимаю, к чему эти призывы сделать из СВО полноценную войну. Вот Вам лично это зачем?
        1. spektr9
          spektr9 Сегодня, 13:23
          -1
          Когда СВО признают войной и пустят туда все ресурсы страны, ваш личный уровень потребления неизбежно снизится, а то ещё и Вы сами отправитесь в зону БД, чего, я полагаю, Вы не хотите (иначе бы были там, а не на диване).

          Прости солнце, насколько помню диабетиков таки решили призывать (хотя объяснить как нас довезут не грузом 200 на передовую, господин Александр Серговенцев отказался), уровень благосостояние и потребление уже заметно снизился. Мирных жителей РФ без разбору мочат на территории РФ применяя для этого артсистемы, управляемое оружие и т.д.
          Но вот наносить удары по мобилизационному резерву применять тактическое ядерное оружие по наступающим силам противника и уничтожать логистические пути снабжения, РФ не может поскольку у нас СВО
          Интересно получается. А местный ура-...., меня тут затыкает, мол что лодку раскачиваешь вот когда за нас ура-... воевать отправят тогда и шуми, но мы тебя заткнем нашим бравым ураа
        2. flSergius
          flSergius Сегодня, 13:23
          0
          Недостаток личного состава и современной техники прошлого лета-осени привели к ненужным потерям военнослужащих и смертям гражданских, да до сих пор не отодвинули хрюклов от Донецка, а в результате перегруппировки подставили Белгородчину. Милитаризация экономики и мобилизация решили бы эти проблемы.
          Что-то много пишете про уровень потребления. Вам вообще что важнее - победа и купирование угрозы с юго-запада или чтобы в ларьке был свежий пивасик? А не власовец ли вы часом?
  2. st25310
    st25310 Сегодня, 13:00
    -2
    Разместить не долго, как потом его забрать обратно?
    1. Тарелка
      Тарелка Сегодня, 13:09
      -1
      К счастью, если верить нашему МО, кодов доступа у белорусов не будет.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:25
    0
    позволит нацелить ракеты на базы НАТО в Польше и Германии, что должно несколько «остудить» пыл американских и европейских «ястребов»-русофобов.
    Они в полной уверенности, что Россия не решится на применение ЯО и поэтому его появление в Белоруссии не "остудит" пыл тех кто жаждет уничтожить Россию. Хотя западным военным придется заново корректировать свои планы. А вот получив пару раз по мордам в больных для себя точках (пока не ЯО) возможно начнут соображать.