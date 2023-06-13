Президент Белоруссии заявил, что сам попросил у России разместить ядерное оружие в стране

Я это заранее говорил уже несколько раз. Я думаю, вряд ли кому-то захочется воевать со страной, у которой есть такое оружие. Это оружие сдерживания

Российская Федерация не ставила целью размещение тактического ядерного оружия на территории Белоруссии, с такой просьбой к Москве обратился сам Минск. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщает информационное агентство Sputnik Беларусь.По утверждению Лукашенко, он сам попросил у России разместить ядерное оружие в стране. Это было, отметил президент, настоятельным требованием. Александр Лукашенко подчеркнул, что наличие ядерного оружия позволяет гарантировать безопасность белорусского государства.Белорусский лидер также отметил, что, если произойдет агрессия против его страны, он применит ядерное оружие без колебаний. Это необходимо, подчеркнул Лукашенко, для того, чтобы ни одна нога оккупантов не ступала на землю страны.- подчеркнул Лукашенко.Ранее стало известно, что летом 2023 года Россия перебросит в Белоруссию тактическое ядерное оружие. Соответствующая инфраструктура белорусской стороной уже подготовлена. Данное решение позволит немного восстановить баланс сил в Восточной Европе, который изменился после вступления в НАТО Финляндии и усиления американского военного присутствия в Польше и Румынии.Размещение такого вооружения в Белоруссии позволит нацелить ракеты на базы НАТО в Польше и Германии, что должно несколько «остудить» пыл американских и европейских «ястребов»-русофобов. Кроме того, действительно снижается и вероятность агрессивных действий Польши и стран Прибалтики против Белоруссии.