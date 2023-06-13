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Спикер Госдумы потребовал расследовать преступления киевского режима против детей Новороссии

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Спикер Госдумы потребовал расследовать преступления киевского режима против детей Новороссии

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин дал важное поручение вице-спикеру Анне Кузнецовой. Спикер Госдумы потребовал тщательно расследовать преступления киевского режима против детей Донбасса и Новороссии.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной Думы РФ.

Вячеслав Володин на Совете Госдумы предложил поручить Анне Кузнецовой подготовить предложения о проведении парламентского расследования о преступлениях киевского режима в отношении детей Донбасса и Новороссии

- говорится в думском документе.

Кузнецова должна будет сформировать пакет предложений относительно проведения расследования. Сама идея расследовать преступления украинских властей против несовершеннолетних жителей Донбасса была поддержана всеми парламентскими фракциями, поэтому предложение будет межфракционным.

Рассмотрение данного вопроса назначено на 19 июня. В этот день пройдет Совет Думы.

По мнению Кузнецовой, все ответственные за смерть и мучения детей Новороссии должны понести заслуженное, максимально строгое наказание. Также инициативу по изучению преступлений Киева обсудят с сенаторами Совета Федерации РФ – верхней парламентской палаты России.

Вице-спикер пообещала незамедлительно приступить к сбору доказательств преступной деятельности киевского режима. Она сообщила, что действия парламентариев будут скоординированы с правоохранительными органами страны.
Использованы фотографии:
Государственная Дума РФ
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10 комментариев
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 12:46
    0
    Это конечно важно и нужно, спорить тут не надо, но я бы добавил проблемы с "нужными работниками" из других независимых республик и они тоже касаются детей и подростков или эту тему трогать на таком уровне не велено?
  2. ASAD
    ASAD Сегодня, 12:47
    +2
    А разве раньше этим никто не занимался?
    1. Охсетин
      Охсетин Сегодня, 12:52
      +2
      Цитата: ASAD
      А разве раньше этим никто не занимался?

      СК регулярно дела возбуждает, объявляет в розыск. В общем стандартная ИБД.
  3. Trapp1st
    Trapp1st Сегодня, 12:51
    0
    расследования о преступлениях киевского режима в отношении детей Донбасса и Новороссии
    Что он постоянно несет? О какой Новороссии он ведет речь? Как у нас смог появился такой спикер Госдумы?
    1. ASAD
      ASAD Сегодня, 13:00
      0
      А Грызлов, с,, дума не место для дискуссий,, лучше?
  4. БойКот
    БойКот Сегодня, 12:55
    0
    Лучше поздно, чем. По итогам должен получиться новый Нюрнберг, иначе все напрасно.
  5. Охсетин
    Охсетин Сегодня, 12:55
    +2
    Вице-спикер пообещала незамедлительно приступить к сбору доказательств преступной деятельности киевского режима. Она сообщила, что действия парламентариев будут скоординированы с правоохранительными органами страны.

    И дальше что? Объявят кого-то в очередной федеральный розыск? Или организуют МУС в кооперативе Озеро?
  6. Макс1995
    Макс1995 Сегодня, 13:18
    0
    20 лет спустя чеченских войн нифига не ясно даже количество детских жертв, 8 лет нипризнения ЛДНР этим занимались сппустя рукава, год СВО ничего небыло, и вдруг :
    " дал важное поручение ". Очень важное.
    Расследовать? Нет.
    "подготовить предложения "
    России? Нет. Новороссии. Это что такое то?

    Имхо, похоже на путанные обещалки, наподобие многократно обещанного трибунала над нацбатами и наемниками. Когда обещали, призывали, божились.... а потом обменяли Медведчука и усе.

    Ну и по мелочи - Чиновники и Кадыровцы сами когдато проболтались про вывоз украинских подростков на территорию Чечни и России (неясно, с паспортами или без). Никто их не заставлял.
  7. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 13:19
    0
    Что-то я окончательно запутался в ветвях власти...
    Такое впечатление от заметки, что, если бы сам Володин не вмешался и вовремя не поручил, то так бы дело и заглохло.
    Но... Функция Думы законы писать, а не расследования проводить.
    Зачем мешать СК делать своё дело?
    Если я не прав, старшие товарищи меня поправят. (с)
  8. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 13:21
    +1
    В Донецке погибла недавно молодая девушка 20 лет, ранен двух летний ребенок.
    Зашли в киоск возле вокзала, а тут снаряд возле него на асфальт рядом от укронацистов прилетел...и так каждый день.
    ООН молчит, МУС молчит, ГААГА молчит, правозащитнички молчат.
    Похоже русских никому не жалко...нам самим придется защищать себя в этом циничном мире всеми доступными средствами...нельзя молчать и надеяться на чью то помощь.