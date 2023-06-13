Спикер Госдумы потребовал расследовать преступления киевского режима против детей Новороссии

Вячеслав Володин на Совете Госдумы предложил поручить Анне Кузнецовой подготовить предложения о проведении парламентского расследования о преступлениях киевского режима в отношении детей Донбасса и Новороссии

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин дал важное поручение вице-спикеру Анне Кузнецовой. Спикер Госдумы потребовал тщательно расследовать преступления киевского режима против детей Донбасса и Новороссии.Об этом сообщает пресс-служба Государственной Думы РФ.- говорится в думском документе.Кузнецова должна будет сформировать пакет предложений относительно проведения расследования. Сама идея расследовать преступления украинских властей против несовершеннолетних жителей Донбасса была поддержана всеми парламентскими фракциями, поэтому предложение будет межфракционным.Рассмотрение данного вопроса назначено на 19 июня. В этот день пройдет Совет Думы.По мнению Кузнецовой, все ответственные за смерть и мучения детей Новороссии должны понести заслуженное, максимально строгое наказание. Также инициативу по изучению преступлений Киева обсудят с сенаторами Совета Федерации РФ – верхней парламентской палаты России.Вице-спикер пообещала незамедлительно приступить к сбору доказательств преступной деятельности киевского режима. Она сообщила, что действия парламентариев будут скоординированы с правоохранительными органами страны.