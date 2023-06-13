Госдума рассмотрит законопроект о праве российских граждан с судимостью заключать контракты с Минобороны

Законопроект о праве российских граждан с судимостью заключать контракты с Минобороны депутаты Госдумы рассмотрят на ближайшем заседании. Документ был внесен на рассмотрение нижней палаты российского парламента в конце мая.Новый законопроект предлагает внести изменения в закон "О воинской обязанности и военной службе". Как говорится в пояснительной записке к документу, поправки должны разрешать военному ведомству заключать контракты на службу в рядах российской армии гражданам России, имеющим судимость. Но, только в условиях мобилизации, военного положения или в военное время. В обычное время эта поправка работать не будет.Понятно, что заключать контакты можно будет не со всеми судимыми, а только с теми, у кого судимость погашена, а также с судимостью по преступлениям небольшой или средней тяжести. Совершившим тяжкие и особо тяжкие преступления путь в ряды ВС России заказан. Как пояснили в комитете по обороне, законопроект направлен на увеличение численности контрактников в составе российской армии в условиях проведения различных спецопераций и т.д.Депутаты должны определить, разрешить судимым служить по контракту или нет, все остальные положения, в том числе и особенности заключения контрактов, определит уже военное ведомство.Опыт привлечения судимых к боевым действиям имеется у руководства ЧВК "Вагнер", но он все же будет отличаться от того, что предлагает Минобороны. "Оркестр" набирал штурмовиков прямо в пенитенциарных учреждениях и заключал контракт на полгода, гарантируя освобождение от уголовного наказания по его истечению. Военные планируют заключать контракты с теми, кто уже отбыл свое наказание и находится на свободе, а также с теми, по чьим делам следствие приостановлено.