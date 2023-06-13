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Госдума рассмотрит законопроект о праве российских граждан с судимостью заключать контракты с Минобороны

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Госдума рассмотрит законопроект о праве российских граждан с судимостью заключать контракты с Минобороны

Законопроект о праве российских граждан с судимостью заключать контракты с Минобороны депутаты Госдумы рассмотрят на ближайшем заседании. Документ был внесен на рассмотрение нижней палаты российского парламента в конце мая.


Новый законопроект предлагает внести изменения в закон "О воинской обязанности и военной службе". Как говорится в пояснительной записке к документу, поправки должны разрешать военному ведомству заключать контракты на службу в рядах российской армии гражданам России, имеющим судимость. Но, только в условиях мобилизации, военного положения или в военное время. В обычное время эта поправка работать не будет.

Понятно, что заключать контакты можно будет не со всеми судимыми, а только с теми, у кого судимость погашена, а также с судимостью по преступлениям небольшой или средней тяжести. Совершившим тяжкие и особо тяжкие преступления путь в ряды ВС России заказан. Как пояснили в комитете по обороне, законопроект направлен на увеличение численности контрактников в составе российской армии в условиях проведения различных спецопераций и т.д.

Депутаты должны определить, разрешить судимым служить по контракту или нет, все остальные положения, в том числе и особенности заключения контрактов, определит уже военное ведомство.

Опыт привлечения судимых к боевым действиям имеется у руководства ЧВК "Вагнер", но он все же будет отличаться от того, что предлагает Минобороны. "Оркестр" набирал штурмовиков прямо в пенитенциарных учреждениях и заключал контракт на полгода, гарантируя освобождение от уголовного наказания по его истечению. Военные планируют заключать контракты с теми, кто уже отбыл свое наказание и находится на свободе, а также с теми, по чьим делам следствие приостановлено.
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12 комментариев
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  1. alystan
    alystan Сегодня, 12:55
    +1
    Похоже Шойгу и в этом вопросе хочет перехватить инициативу у Пригожина (!?)

    Читал, что Михаил Ефремов заявил о желании отправиться на фронт, но ему было отказано.
    Может не поверили ему или подумали, что он и там как в театре разведет бардак?
    1. ASAD
      ASAD Сегодня, 13:02
      +5
      Какой из Ефремова штурмовик? Пока добежит до позиции помрёт. Организм такие издевательства над собой не прощает.
      1. ЖЭК-Водогрей
        ЖЭК-Водогрей Сегодня, 13:09
        +3
        Ефремов только просыхать начал от пьянства, ему в колонии лучше.
        1. Nexcom
          Nexcom Сегодня, 13:13
          +1
          Окончательно и бесповоротно "просохнуть" от пьянства невозможно. Всё до первого рецидива, до первого стакана....
          Лично видел как знакомый кодировался даже - всё-равно потом снесло.
          1. Галеон
            Галеон Сегодня, 13:21
            0
            Не верится в нормальное здоровое чувство этого кривляки. Там и раскаяния не было, весь изоврался на следствии. До стакана он хотел добраться, а не воевать.
          2. Виталий161
            Виталий161 Сегодня, 13:26
            0
            все правильно, однажды встав на сию стезю, не сойти, можно ток остановиться, до тех пор пока опять не покатишься в низ...сам в завязке лет 10 как, ток эт до поры до времени, пока тормоза держат
    2. кредо
      кредо Сегодня, 13:23
      0
      Эх, как бы мне попасть в Думы в качестве депутата или его главы.
      Красота, высокая зарплата, куча привилегий, льгот и компенсаций и НИКАКОЙ ответственности и НИКАКИХ требованиям к срокам исполнения своих обязанностей. За такую работу не грех и выпить drinks

      А если по сути статьи, то получается так что этот вопрос уже давно, ещё до начала СВО назрел, но стратегическим мышлением наши депутаты совершенно не блещут.
      Что не знали из истории об успешном опыте использования военных и гражданских специалистов, с погашенной и непогашенной судимостью, в боевых частях на войне или только в мае 2023 года услышали о ЧВК "Вагнер"?
  2. ASAD
    ASAD Сегодня, 12:58
    +1
    Контракт это замечательно, заключил на определенный срок и свободен. Знакомый недавно в отпуск приезжал , так если честно то не сильно хотел обратно от семьи. А ещё раз зимовать вообще нет желания. Ротация мобилизованных интересно намечается?
    1. bandabas
      bandabas Сегодня, 13:17
      0
      Чтобы сделать ротацию мобилизованных надо мобилизовать еще на замену. Закон сохранения энергии пока еще не отменен.
  3. Privet
    Privet Сегодня, 13:15
    0
    Вот уже и больных, хромых, судимых собираются зачислять. А если брат или сестра за границей живёт, все до свидания. А как же сын за отца не в ответе!
  4. NaBerlin
    NaBerlin Сегодня, 13:19
    0
    Ефремов обладает огромным штабным опытом, он столько раз играл старших офицеров в кино. Не надо ему бежать на штурм в окопы
  5. solar
    solar Сегодня, 13:25
    0
    Рогов сообщил.
    Мелитополь, 13 июня, 2023, 10:13 — ИА Регнум. Начальник штаба 35-й армии генерал-майор Сергей Горячев погиб в ходе спецоперации, написал 13 июня председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в Telegram-канале.
    «На Запорожском фронте погиб начштаба 35-й армии генерал-майор Сергей Горячев», — заявил Рогов и добавил, что он погиб в результате ракетного удара ВСУ.

    Почему-то на ВО нет сообщения, многие уже пишут.