Американские военные продолжают незаконно находиться на территории Сирии, прикрываясь борьбой с террористами.Однако для них не проходит бесследно нахождение в этой арабской стране. Как сообщает катарский телеканал «Аль-Джазира», более двадцати американских солдат были ранены на севере Сирии.Центральное командование США заявило, что 22 американских военнослужащих получили ранения в результате инцидента с участием вертолета на севере Сирии в воскресенье, передаёт «Аль-Джазира». Командование также уточнило поздно вечером в понедельник, что причина аварии все еще расследуется, добавив, что район, где находился вертолет, не подвергался вражескому обстрелу во время инцидента.Катарский телеканал напоминает, что американские солдаты уже подвергались нападениям за последние месяцы на севере Сирии.Сообщается, что раненые американские военные проходят лечение, и десять из них были переведены за пределы Ближнего Востока в медицинские учреждения, предоставляющие более расширенные услуги.В Сирии находится около 900 американских военнослужащих – большинство из них в северо-восточных регионах – якобы для борьбы с ИГИЛ (признанная в России террористической и запрещённая организация). На самом деле, основное занятие американских военных - подготовка боевиков и контроль трафика нефти при поддержке её контрабанды за пределы САР.