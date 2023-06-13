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Минэнерго Украины: В Кривом Роге вследствие взрыва повреждено здание ТЭЦ

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Минэнерго Украины: В Кривом Роге вследствие взрыва повреждено здание ТЭЦ

В городе Кривой Рог в Днепропетровской области Украины в результате взрыва повреждено здание ТЭЦ, из-за чего обесточенными оказались три шахты.


В сообщении украинского Минэнерго, опубликованном в официальном Telegram-канале ведомства, говорится, что здание ТЭЦ повреждено вследствие ракетной атаки. Кроме того, сообщается, что повреждения также получили магистральные сети в Днепропетровской области. После отключения энергетической инфраструктуры без электричества остались около 6 тысяч абонентов.

Ранее поступала информация о том, что на территории ТЭЦ украинские военные хранят оружие и военную технику.

Фиксируются повреждения объектов энергетической инфраструктуры в Харьковской, Сумской, Черниговской, а также в оккупированной части Херсонской области.

Это и другие подобные сообщения в сочетании с просачивающимися, несмотря на введенные киевским режимом, жесткие запреты на фиксацию и публикацию последствий попаданий, в сеть фотографиями пожаров слабо коррелируются с официальными заявлениями украинского военного командования, в которых утверждается о якобы сбитии практически всех атаковавших Украину ракет и БПЛА.

Так, согласно появившейся информации, минувшей ночью при помощи ударного беспилотника "Герань-2" в Харькове был уничтожен цех по производству БПЛА и склады вооружений ВСУ.
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3 комментария
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  1. guest
    guest Сегодня, 13:27
    0
    По больше бы таких взрывов по всей этой недостране, называемой Украиной.
    1. кредо
      кредо Сегодня, 13:32
      0
      ...слабо коррелируются с официальными заявлениями украинского военного командования, в которых утверждается о якобы сбитии практически всех атаковавших Украину ракет и БПЛА.

      Всё даже очень хорошо коррелируется, поскольку нет видиодоказательств того, что взрывы произошли от попадания российскими ракетами и БПЛА, значит взрывы произошли от неосторожного обращения рабочих с оборудованием и несоблюдения ими правил пожарной безопасности.
      Короче, взрыв на криворожской ТЭЦ произошёл по вине сотрудников этой ТЭЦ. И точка. К России претензий нет. good
  2. nobody75
    nobody75 Сегодня, 13:27
    0
    Продолжается уничтожение инфраструктуры в рамках "стратегии подрезания корней". Главная цель - выдавить противника из крупных городов, сделав их непригодными для жизни.
    С Уважением