В городе Кривой Рог в Днепропетровской области Украины в результате взрыва повреждено здание ТЭЦ, из-за чего обесточенными оказались три шахты.
В сообщении украинского Минэнерго, опубликованном в официальном Telegram-канале ведомства, говорится, что здание ТЭЦ повреждено вследствие ракетной атаки. Кроме того, сообщается, что повреждения также получили магистральные сети в Днепропетровской области. После отключения энергетической инфраструктуры без электричества остались около 6 тысяч абонентов.
Ранее поступала информация о том, что на территории ТЭЦ украинские военные хранят оружие и военную технику.
Фиксируются повреждения объектов энергетической инфраструктуры в Харьковской, Сумской, Черниговской, а также в оккупированной части Херсонской области.
Это и другие подобные сообщения в сочетании с просачивающимися, несмотря на введенные киевским режимом, жесткие запреты на фиксацию и публикацию последствий попаданий, в сеть фотографиями пожаров слабо коррелируются с официальными заявлениями украинского военного командования, в которых утверждается о якобы сбитии практически всех атаковавших Украину ракет и БПЛА.
Так, согласно появившейся информации, минувшей ночью при помощи ударного беспилотника "Герань-2" в Харькове был уничтожен цех по производству БПЛА и склады вооружений ВСУ.