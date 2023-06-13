В Курской области ФСБ задержала двух бывших работников российского ОПК, работавших на военную разведку Украины

Федеральной службой безопасности пресечена противоправная деятельность бывших работников организации оборонно-промышленного комплекса - граждан РФ, агентов Главного управления разведки Министерства обороны Украины, подозреваемых в передаче иностранной разведке технической документации и образцов изделий военного назначения, применяемых при создании вооружений и военной техники, используемых ВКС МО РФ

Российские силовики продолжают выявлять и задерживать работающих на Украину российских граждан, очередные два украинских шпиона задержаны в Курской области. Об этом сообщил центр общественных связей ФСБ.Как оказалось, сотрудники ФСБ вышли на след двух российских граждан, ранее работавших на одном из предприятий обороно-промышленного комплекса, которые передавали своим кураторам из главного управления разведки Украины не только информацию, но и техническую документацию и даже образцы военных изделий, используемых в боевых самолетах.Оба агента украинской военной разведки задержаны и теперь "чистосердечно" выкладывают все, что знают. Личность задержанных, а также причины, по которым они начали работать на Киев, не раскрываются. Скорей всего, повелись они на обещанные деньги, у задержанных было изъято более 150 тысяч долларов.- говорится в сообщении ЦОС.Как оказалось, передачей данных агенты ГУР не ограничились, они также готовили серию диверсий на объектах железнодорожного транспорта в Курской и Белгородской областях. По данным, представленным ФСБ, они планировали подорвать ж.д. пути, по которым идет снабжение российской группировки в СВО. При обыске у них было изъято: более 4 кг пластичного взрывчатого вещества, четыре взрывателя, конструкторская документация и изделия военного назначения, которые должны были быть отправлены на Украину.