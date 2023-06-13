Военное обозрение
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В Курской области ФСБ задержала двух бывших работников российского ОПК, работавших на военную разведку Украины

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В Курской области ФСБ задержала двух бывших работников российского ОПК, работавших на военную разведку Украины

Российские силовики продолжают выявлять и задерживать работающих на Украину российских граждан, очередные два украинских шпиона задержаны в Курской области. Об этом сообщил центр общественных связей ФСБ.


Как оказалось, сотрудники ФСБ вышли на след двух российских граждан, ранее работавших на одном из предприятий обороно-промышленного комплекса, которые передавали своим кураторам из главного управления разведки Украины не только информацию, но и техническую документацию и даже образцы военных изделий, используемых в боевых самолетах.

Оба агента украинской военной разведки задержаны и теперь "чистосердечно" выкладывают все, что знают. Личность задержанных, а также причины, по которым они начали работать на Киев, не раскрываются. Скорей всего, повелись они на обещанные деньги, у задержанных было изъято более 150 тысяч долларов.

Федеральной службой безопасности пресечена противоправная деятельность бывших работников организации оборонно-промышленного комплекса - граждан РФ, агентов Главного управления разведки Министерства обороны Украины, подозреваемых в передаче иностранной разведке технической документации и образцов изделий военного назначения, применяемых при создании вооружений и военной техники, используемых ВКС МО РФ

- говорится в сообщении ЦОС.

Как оказалось, передачей данных агенты ГУР не ограничились, они также готовили серию диверсий на объектах железнодорожного транспорта в Курской и Белгородской областях. По данным, представленным ФСБ, они планировали подорвать ж.д. пути, по которым идет снабжение российской группировки в СВО. При обыске у них было изъято: более 4 кг пластичного взрывчатого вещества, четыре взрывателя, конструкторская документация и изделия военного назначения, которые должны были быть отправлены на Украину.
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4 комментария
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  1. Венд
    Венд Сегодня, 13:30
    +7
    Вот так смотришь, на происходяшее и начинаешь думать, а была ли "охота на ведьм" при Сталине. В те времена внутренних врагов у страны было не меньше.
  2. Gnefredov
    Gnefredov Сегодня, 13:32
    +1
    Вот четвероногие парнокопытные (оригинальное наименование рогатого домашнего скота, цензура порезала) просто слов нет. Гадить родной стране.
    передавали своим кураторам из главного управления разведки Украины не только информацию, но и техническую документацию и даже образцы военных изделий, используемых в боевых самолетах.

    Вот Иуды, а сколько ещё таких нераскрытых?
  3. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 13:37
    +2
    Пора смертную казнь вводить. Не обойтись без неё...
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:37
    0
    Оба агента украинской военной разведки задержаны и теперь "чистосердечно" выкладывают все,
    . В общем понятно, предатели Родины... лоб + зеленка, вариант должен быть только один.